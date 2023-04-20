https://ria.ru/20230420/ukraina-1866612443.html
На Украине решили распродать страну
На Украине решили распродать страну - РИА Новости, 20.04.2023
На Украине решили распродать страну
Украина готовится продать крупные государственные фирмы по заниженным ценам, пишет Bloomberg. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:13
2023-04-20T14:13
2023-04-20T14:23
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украина готовится продать крупные государственные фирмы по заниженным ценам, пишет Bloomberg."Если мы не продадим их (госпредприятия – прим. ред.) в этом году, то в следующем году они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости, а через год продастся лишь земля, на которой они стоят", — приводит издание слова главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.По его мнению, это зависит от правительства, которое раскололось на две группы: тех, кто хочет все продать, и тех, кто против.Отмечается, что в случае принятия властями соответствующего решения, Киев получит с продажи госпредприятий около 400 миллионов долларов. Еще 190 миллионов может поступить от аренды сельскохозяйственных угодий.Верховная рада ранее приняла закон, отменивший с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. При этом, по данным СМИ, три международных консорциума с участием американского капитала стали крупнейшими покупателями украинской земли и приобрели в общей сложности 17 миллионов гектаров, что составляет 28 процентов территории Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, центрэнерго, верховная рада украины, в мире
Украина, Центрэнерго, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине решили распродать страну
Bloomberg: Украина намерена продавать госсобственность
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Украина готовится продать крупные государственные фирмы по заниженным ценам, пишет Bloomberg
.
"Если мы не продадим их (госпредприятия – прим. ред.) в этом году, то в следующем году они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости, а через год продастся лишь земля, на которой они стоят", — приводит издание слова главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.
По его мнению, это зависит от правительства, которое раскололось на две группы: тех, кто хочет все продать, и тех, кто против.
Отмечается, что в случае принятия властями соответствующего решения, Киев получит с продажи госпредприятий около 400 миллионов долларов. Еще 190 миллионов может поступить от аренды сельскохозяйственных угодий.
Верховная рада ранее приняла закон, отменивший с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. При этом, по данным СМИ, три международных консорциума с участием американского капитала стали крупнейшими покупателями украинской земли и приобрели в общей сложности 17 миллионов гектаров, что составляет 28 процентов территории Украины.
Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России