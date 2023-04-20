https://ria.ru/20230420/ukraina-1866612443.html

На Украине решили распродать страну

На Украине решили распродать страну - РИА Новости, 20.04.2023

На Украине решили распродать страну

Украина готовится продать крупные государственные фирмы по заниженным ценам, пишет Bloomberg. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:13

2023-04-20T14:13

2023-04-20T14:23

украина

центрэнерго

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украина готовится продать крупные государственные фирмы по заниженным ценам, пишет Bloomberg."Если мы не продадим их (госпредприятия – прим. ред.) в этом году, то в следующем году они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости, а через год продастся лишь земля, на которой они стоят", — приводит издание слова главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.По его мнению, это зависит от правительства, которое раскололось на две группы: тех, кто хочет все продать, и тех, кто против.Отмечается, что в случае принятия властями соответствующего решения, Киев получит с продажи госпредприятий около 400 миллионов долларов. Еще 190 миллионов может поступить от аренды сельскохозяйственных угодий.Верховная рада ранее приняла закон, отменивший с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. При этом, по данным СМИ, три международных консорциума с участием американского капитала стали крупнейшими покупателями украинской земли и приобрели в общей сложности 17 миллионов гектаров, что составляет 28 процентов территории Украины.

https://ria.ru/20230420/kiev-1866597235.html

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украина, центрэнерго, верховная рада украины, в мире