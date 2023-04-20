https://ria.ru/20230420/ukraina-1866573795.html

В бундестаге сделали странное заявление о бойцах НАТО на Украине

В бундестаге сделали странное заявление о бойцах НАТО на Украине - РИА Новости, 20.04.2023

В бундестаге сделали странное заявление о бойцах НАТО на Украине

Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман вопреки имеющимся данным об участии инструкторов и бойцов стран НАТО в боевых действиях на... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:12

2023-04-20T12:12

2023-04-20T12:13

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман вопреки имеющимся данным об участии инструкторов и бойцов стран НАТО в боевых действиях на Украине заявила, что на территории этой страны не окажется ни одного европейского солдата. Ее слова приводит издание Bild. "На Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю. Точка", — утверждает она. Кроме того, глава комитета бундестага исключила поставку Киеву западных истребителей Tornado и Eurofighter. "Потому что украинские пилоты не могут достаточно быстро обучиться западным истребителям", — резюмировала она.Помимо сведений об участии бойцов НАТО в конфликте, предоставленных российской стороной, такую информацию озвучивали и на Западе. Так, газета Guardian изучила документы после утечки данных американской разведки и сообщила, что, согласно материалам, на территории Украины присутствовали бойцы подразделений спецназа НАТО.

https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866566623.html

https://ria.ru/20230420/berbok-1866516342.html

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в мире, украина, нато, киев, сша