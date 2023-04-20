https://ria.ru/20230420/ukraina-1866529890.html

СМИ: в Киеве хотят набрать 40 тысяч солдат, но не уверены, что их хватит

СМИ: в Киеве хотят набрать 40 тысяч солдат, но не уверены, что их хватит - РИА Новости, 20.04.2023

СМИ: в Киеве хотят набрать 40 тысяч солдат, но не уверены, что их хватит

В Киеве рассчитывают пополнить войска по меньшей мере 40 тысячами солдат, однако чиновники считают, что этого количества будет недостаточно, сообщила газета... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:00

2023-04-20T10:00

2023-04-20T10:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Киеве рассчитывают пополнить войска по меньшей мере 40 тысячами солдат, однако чиновники считают, что этого количества будет недостаточно, сообщила газета Financial Times. Согласно изданию, зимой Украина начала активную призывную кампанию. Отмечается, что при МВД страны формируются несколько новых штурмовых подразделений. "Правительство ожидает, что около 40 тысяч солдат пополнят их ряды. Но чиновники опасаются, что этого будет недостаточно", - говорится в сообщении газеты. Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, мвд украины, ситуация в днр и лнр