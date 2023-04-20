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СМИ: в Киеве хотят набрать 40 тысяч солдат, но не уверены, что их хватит - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866529890.html
СМИ: в Киеве хотят набрать 40 тысяч солдат, но не уверены, что их хватит
СМИ: в Киеве хотят набрать 40 тысяч солдат, но не уверены, что их хватит - РИА Новости, 20.04.2023
СМИ: в Киеве хотят набрать 40 тысяч солдат, но не уверены, что их хватит
В Киеве рассчитывают пополнить войска по меньшей мере 40 тысячами солдат, однако чиновники считают, что этого количества будет недостаточно, сообщила газета... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:00
2023-04-20T10:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
мвд украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Киеве рассчитывают пополнить войска по меньшей мере 40 тысячами солдат, однако чиновники считают, что этого количества будет недостаточно, сообщила газета Financial Times. Согласно изданию, зимой Украина начала активную призывную кампанию. Отмечается, что при МВД страны формируются несколько новых штурмовых подразделений. "Правительство ожидает, что около 40 тысяч солдат пополнят их ряды. Но чиновники опасаются, что этого будет недостаточно", - говорится в сообщении газеты. Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, мвд украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, МВД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Киеве хотят набрать 40 тысяч солдат, но не уверены, что их хватит

Financial Times: в Киеве хотят набрать 40 тысяч солдат, но не уверены, что их хватит

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Киеве рассчитывают пополнить войска по меньшей мере 40 тысячами солдат, однако чиновники считают, что этого количества будет недостаточно, сообщила газета Financial Times.
Согласно изданию, зимой Украина начала активную призывную кампанию. Отмечается, что при МВД страны формируются несколько новых штурмовых подразделений.
"Правительство ожидает, что около 40 тысяч солдат пополнят их ряды. Но чиновники опасаются, что этого будет недостаточно", - говорится в сообщении газеты.
Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМВД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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