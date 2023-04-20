https://ria.ru/20230420/ukraina-1866528917.html

СМИ: послы Франции и Польши поругались из-за Украины

СМИ: послы Франции и Польши поругались из-за Украины - РИА Новости, 20.04.2023

СМИ: послы Франции и Польши поругались из-за Украины

Разногласия между Францией и Польшей осложнили переговоры о закупке Евросоюзом боеприпасов для Украины и вылились во взаимные обвинения дипломатов, пишет... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:56

2023-04-20T09:56

2023-04-20T10:33

в мире

франция

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польша

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Разногласия между Францией и Польшей осложнили переговоры о закупке Евросоюзом боеприпасов для Украины и вылились во взаимные обвинения дипломатов, пишет Politico. "Спор возник из-за позиции Франции, которая считает, что контракты на приобретение боеприпасов нужно заключать только с компаниями из Евросоюза. Представители некоторых других членов блока считают, что необходимо включить в список компании из США и Великобритании", — говорится в публикации.В статье отмечается, что посол Франции в ЕС раскритиковал польского коллегу за высказывания в прессе о том, что Париж препятствовал заключению окончательной сделки. Польский дипломат на это ответил, что Франция только усложняет ведение переговоров.По информации издания, Швеция попыталась урегулировать разногласия и предложила новый вариант соглашения, но его не подписали. "Компромиссный документ ограничивал предстоящие контракты "экономическими операторами, созданными в Союзе и Норвегии", но включал строку о том, что директива не должна создавать прецедент", — заключает газета.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230420/berbok-1866516342.html

https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html

франция

париж

польша

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в мире, франция, париж, польша, евросоюз