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СМИ: послы Франции и Польши поругались из-за Украины
СМИ: послы Франции и Польши поругались из-за Украины - РИА Новости, 20.04.2023
СМИ: послы Франции и Польши поругались из-за Украины
Разногласия между Францией и Польшей осложнили переговоры о закупке Евросоюзом боеприпасов для Украины и вылились во взаимные обвинения дипломатов, пишет... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:56
2023-04-20T09:56
2023-04-20T10:33
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Разногласия между Францией и Польшей осложнили переговоры о закупке Евросоюзом боеприпасов для Украины и вылились во взаимные обвинения дипломатов, пишет Politico. "Спор возник из-за позиции Франции, которая считает, что контракты на приобретение боеприпасов нужно заключать только с компаниями из Евросоюза. Представители некоторых других членов блока считают, что необходимо включить в список компании из США и Великобритании", — говорится в публикации.В статье отмечается, что посол Франции в ЕС раскритиковал польского коллегу за высказывания в прессе о том, что Париж препятствовал заключению окончательной сделки. Польский дипломат на это ответил, что Франция только усложняет ведение переговоров.По информации издания, Швеция попыталась урегулировать разногласия и предложила новый вариант соглашения, но его не подписали. "Компромиссный документ ограничивал предстоящие контракты "экономическими операторами, созданными в Союзе и Норвегии", но включал строку о том, что директива не должна создавать прецедент", — заключает газета.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230420/berbok-1866516342.html
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в мире, франция, париж, польша, евросоюз
В мире, Франция, Париж, Польша, Евросоюз
СМИ: послы Франции и Польши поругались из-за Украины
Politico: спор Франции и Польши осложнил закупку боеприпасов для Украины
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Разногласия между Францией и Польшей осложнили переговоры о закупке Евросоюзом боеприпасов для Украины и вылились во взаимные обвинения дипломатов, пишет Politico
.
"Спор возник из-за позиции Франции, которая считает, что контракты на приобретение боеприпасов нужно заключать только с компаниями из Евросоюза. Представители некоторых других членов блока считают, что необходимо включить в список компании из США и Великобритании", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что посол Франции в ЕС раскритиковал польского коллегу за высказывания в прессе о том, что Париж препятствовал заключению окончательной сделки. Польский дипломат на это ответил, что Франция только усложняет ведение переговоров.
По информации издания, Швеция попыталась урегулировать разногласия и предложила новый вариант соглашения, но его не подписали.
"Компромиссный документ ограничивал предстоящие контракты "экономическими операторами, созданными в Союзе и Норвегии", но включал строку о том, что директива не должна создавать прецедент", — заключает газета.
В Москве
не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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