https://ria.ru/20230420/ukraina-1866522980.html

Кеннеди-младший обнародовал скрытую правду об Украине

Кеннеди-младший обнародовал скрытую правду об Украине - РИА Новости, 20.04.2023

Кеннеди-младший обнародовал скрытую правду об Украине

В США замалчивается тот факт, что российским войскам невозможно противостоять, заявил в интервью Fox News племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:22

2023-04-20T09:22

2023-04-20T10:53

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роберт кеннеди

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В США замалчивается тот факт, что российским войскам невозможно противостоять, заявил в интервью Fox News племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди — младший, объявивший о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Белого дома."Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им", — заявил политик.Кеннеди-младший добавил, что конфликт на Украине — огромная проблема для Вашингтона, так как с геополитической точки зрения он ускоряет сближение России и Китая, что представляет собой худший исход для США.В конце политик задался вопросом, что США забыли на Украине.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html

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в мире, сша, украина, россия, джон кеннеди (политик), роберт кеннеди, владимир путин, вооруженные силы украины