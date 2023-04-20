https://ria.ru/20230420/ukraina-1866522980.html
Кеннеди-младший обнародовал скрытую правду об Украине
Кеннеди-младший обнародовал скрытую правду об Украине - РИА Новости, 20.04.2023
Кеннеди-младший обнародовал скрытую правду об Украине
В США замалчивается тот факт, что российским войскам невозможно противостоять, заявил в интервью Fox News племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:22
2023-04-20T09:22
2023-04-20T10:53
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В США замалчивается тот факт, что российским войскам невозможно противостоять, заявил в интервью Fox News племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди — младший, объявивший о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Белого дома."Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им", — заявил политик.Кеннеди-младший добавил, что конфликт на Украине — огромная проблема для Вашингтона, так как с геополитической точки зрения он ускоряет сближение России и Китая, что представляет собой худший исход для США.В конце политик задался вопросом, что США забыли на Украине.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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В мире, США, Украина, Россия, Джон Кеннеди (политик), Роберт Кеннеди, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Кеннеди-младший обнародовал скрытую правду об Украине
Роберт Кеннеди — младший заявил о невозможности противостоять российской армии на Украине