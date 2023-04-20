СБУ свалила вину за провал угона российского самолета на военнослужащих
СБУ: попытка угона российского самолета привела к обстрелу украинского аэродрома Канатово
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ России пресекла операцию ГУ МО Украины по угону боевых самолетов ВКС России
ФСБ России пресекла операцию ГУ МО Украины по угону боевых самолетов ВКС России
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Провалившаяся попытка угнать российский самолет, после которой Москва нанесла ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года, была инициативой отдельных военнослужащих, утверждает Служба безопасности Украины.
"По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины", — говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Действия военнослужащих привели к тому, что российские ВКС узнали о месте базирования самолетов и личного состава ВВС Украины и нанесли удар. В результате, как уточнили в СБУ, был убит командир воинской части, 17 человек ранены, уничтожены два истребителя. Кроме того, серьезные повреждения зафиксировали на взлетно-посадочной полосе аэродрома.
Против украинских военных возбуждены уголовные дела по статьям за государственную измену и превышение служебных полномочий.
Летом прошлого года ФСБ опубликовала материалы "оперативных игр", в процессе которых была получена эта информация. Среди них — фрагмент телефонного разговора сотрудника военной разведки Украины (ГУР) с российским летчиком и снимки переписки в мессенджерах. Из материалов следовало, что за угон самолета тому предлагали до двух миллионов долларов. Украинские разведчики также пытались стимулировать собеседников "обещаниями переправить их жен в Прибалтику, Германию, Болгарию, помочь с обустройством и документами".
Как утверждалось, операцию ГУР курировали спецслужбы стран НАТО.