https://ria.ru/20230420/ugon-1866679779.html

СБУ свалила вину за провал угона российского самолета на военнослужащих

СБУ свалила вину за провал угона российского самолета на военнослужащих - РИА Новости, 20.04.2023

СБУ свалила вину за провал угона российского самолета на военнослужащих

Провалившаяся попытка угнать российский самолет, после которой Москва нанесла ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года, была РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:48

2023-04-20T16:48

2023-04-20T18:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

кировоградская область

служба безопасности украины

воздушно-космические силы россии

фсб

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Провалившаяся попытка угнать российский самолет, после которой Москва нанесла ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года, была инициативой отдельных военнослужащих, утверждает Служба безопасности Украины."По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины", — говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале СБУ.Действия военнослужащих привели к тому, что российские ВКС узнали о месте базирования самолетов и личного состава ВВС Украины и нанесли удар. В результате, как уточнили в СБУ, был убит командир воинской части, 17 человек ранены, уничтожены два истребителя. Кроме того, серьезные повреждения зафиксировали на взлетно-посадочной полосе аэродрома.Против украинских военных возбуждены уголовные дела по статьям за государственную измену и превышение служебных полномочий.Летом прошлого года ФСБ опубликовала материалы "оперативных игр", в процессе которых была получена эта информация. Среди них — фрагмент телефонного разговора сотрудника военной разведки Украины (ГУР) с российским летчиком и снимки переписки в мессенджерах. Из материалов следовало, что за угон самолета тому предлагали до двух миллионов долларов. Украинские разведчики также пытались стимулировать собеседников "обещаниями переправить их жен в Прибалтику, Германию, Болгарию, помочь с обустройством и документами".Как утверждалось, операцию ГУР курировали спецслужбы стран НАТО.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804702096.html

https://ria.ru/20220724/ukraina-1804613724.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, кировоградская область, служба безопасности украины, воздушно-космические силы россии, фсб