Рейтинг@Mail.ru
СБУ свалила вину за провал угона российского самолета на военнослужащих - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 20.04.2023 (обновлено: 18:30 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/ugon-1866679779.html
СБУ свалила вину за провал угона российского самолета на военнослужащих
СБУ свалила вину за провал угона российского самолета на военнослужащих - РИА Новости, 20.04.2023
СБУ свалила вину за провал угона российского самолета на военнослужащих
Провалившаяся попытка угнать российский самолет, после которой Москва нанесла ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года, была РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:48
2023-04-20T18:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
кировоградская область
служба безопасности украины
воздушно-космические силы россии
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804714762_14:15:984:561_1920x0_80_0_0_7bebe904941c0aa20737eede327ea872.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Провалившаяся попытка угнать российский самолет, после которой Москва нанесла ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года, была инициативой отдельных военнослужащих, утверждает Служба безопасности Украины."По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины", — говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале СБУ.Действия военнослужащих привели к тому, что российские ВКС узнали о месте базирования самолетов и личного состава ВВС Украины и нанесли удар. В результате, как уточнили в СБУ, был убит командир воинской части, 17 человек ранены, уничтожены два истребителя. Кроме того, серьезные повреждения зафиксировали на взлетно-посадочной полосе аэродрома.Против украинских военных возбуждены уголовные дела по статьям за государственную измену и превышение служебных полномочий.Летом прошлого года ФСБ опубликовала материалы "оперативных игр", в процессе которых была получена эта информация. Среди них — фрагмент телефонного разговора сотрудника военной разведки Украины (ГУР) с российским летчиком и снимки переписки в мессенджерах. Из материалов следовало, что за угон самолета тому предлагали до двух миллионов долларов. Украинские разведчики также пытались стимулировать собеседников "обещаниями переправить их жен в Прибалтику, Германию, Болгарию, помочь с обустройством и документами".Как утверждалось, операцию ГУР курировали спецслужбы стран НАТО.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804702096.html
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804613724.html
россия
украина
кировоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804714762_135:15:862:561_1920x0_80_0_0_dca380bb03334b0b4bf648169b7fba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, кировоградская область, служба безопасности украины, воздушно-космические силы россии, фсб
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Кировоградская область, Служба безопасности Украины, Воздушно-космические силы России, ФСБ
СБУ свалила вину за провал угона российского самолета на военнослужащих

СБУ: попытка угона российского самолета привела к обстрелу украинского аэродрома Канатово

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ России пресекла операцию ГУ МО Украины по угону боевых самолетов ВКС России
ФСБ России пресекла операцию ГУ МО Украины по угону боевых самолетов ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
ФСБ России пресекла операцию ГУ МО Украины по угону боевых самолетов ВКС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Провалившаяся попытка угнать российский самолет, после которой Москва нанесла ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года, была инициативой отдельных военнослужащих, утверждает Служба безопасности Украины.
"По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины", — говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Доказательства вербовки российского летчика украинскими военными
Украинская разведка обещала заплатить российскому летчику за угон самолета
25 июля 2022, 09:10
Действия военнослужащих привели к тому, что российские ВКС узнали о месте базирования самолетов и личного состава ВВС Украины и нанесли удар. В результате, как уточнили в СБУ, был убит командир воинской части, 17 человек ранены, уничтожены два истребителя. Кроме того, серьезные повреждения зафиксировали на взлетно-посадочной полосе аэродрома.
Против украинских военных возбуждены уголовные дела по статьям за государственную измену и превышение служебных полномочий.
Летом прошлого года ФСБ опубликовала материалы "оперативных игр", в процессе которых была получена эта информация. Среди них — фрагмент телефонного разговора сотрудника военной разведки Украины (ГУР) с российским летчиком и снимки переписки в мессенджерах. Из материалов следовало, что за угон самолета тому предлагали до двух миллионов долларов. Украинские разведчики также пытались стимулировать собеседников "обещаниями переправить их жен в Прибалтику, Германию, Болгарию, помочь с обустройством и документами".
Как утверждалось, операцию ГУР курировали спецслужбы стран НАТО.
Нанесение удара по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области
24 июля 2022, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКировоградская областьСлужба безопасности УкраиныВоздушно-космические силы РоссииФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала