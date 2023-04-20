https://ria.ru/20230420/tuva-1866504657.html
В Туве пьяный подросток убил случайного прохожего за отказ купить спиртное
В Туве пьяный подросток убил случайного прохожего за отказ купить спиртное - РИА Новости, 20.04.2023
В Туве пьяный подросток убил случайного прохожего за отказ купить спиртное
Пьяный подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа случайного прохожего, отказавшегося купить спиртное, сообщает Следственное управление СК по региону. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T05:18
2023-04-20T05:18
2023-04-20T05:28
происшествия
чадан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Пьяный подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа случайного прохожего, отказавшегося купить спиртное, сообщает Следственное управление СК по региону. По его данным, тело 20-летнего парня обнаружили 12 апреля на улице Чурмет-Дажы. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Следственно-оперативная группа вышла на 15-летнего подростка. "По версии следствия, 12 апреля 2023 года около 18.00 часов на улице Чурмет-Дажы несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за отказа ранее не знакомого ему местного жителя покупать ему спиртное имевшимся при себе ножом нанес удар в область грудной клетки потерпевшего, который от полученного телесного повреждения скончался на месте", — говорится в сообщении. Подростку предъявили обвинение, его отправили под домашний арест.
https://ria.ru/20230419/ubiystvo-1866415901.html
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происшествия, чадан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чадан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве пьяный подросток убил случайного прохожего за отказ купить спиртное
В городе Чадан в Туве пьяный подросток убил ножом прохожего за отказ купить спиртное
КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Пьяный подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа случайного прохожего, отказавшегося купить спиртное, сообщает Следственное управление СК по региону.
По его данным, тело 20-летнего парня обнаружили 12 апреля на улице Чурмет-Дажы. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Следственно-оперативная группа вышла на 15-летнего подростка.
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"По версии следствия, 12 апреля 2023 года около 18.00 часов на улице Чурмет-Дажы несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за отказа ранее не знакомого ему местного жителя покупать ему спиртное имевшимся при себе ножом нанес удар в область грудной клетки потерпевшего, который от полученного телесного повреждения скончался на месте", — говорится в сообщении.
Подростку предъявили обвинение, его отправили под домашний арест.
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