https://ria.ru/20230420/tuva-1866504657.html

В Туве пьяный подросток убил случайного прохожего за отказ купить спиртное

В Туве пьяный подросток убил случайного прохожего за отказ купить спиртное - РИА Новости, 20.04.2023

В Туве пьяный подросток убил случайного прохожего за отказ купить спиртное

Пьяный подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа случайного прохожего, отказавшегося купить спиртное, сообщает Следственное управление СК по региону. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T05:18

2023-04-20T05:18

2023-04-20T05:28

происшествия

чадан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Пьяный подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа случайного прохожего, отказавшегося купить спиртное, сообщает Следственное управление СК по региону. По его данным, тело 20-летнего парня обнаружили 12 апреля на улице Чурмет-Дажы. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Следственно-оперативная группа вышла на 15-летнего подростка. "По версии следствия, 12 апреля 2023 года около 18.00 часов на улице Чурмет-Дажы несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за отказа ранее не знакомого ему местного жителя покупать ему спиртное имевшимся при себе ножом нанес удар в область грудной клетки потерпевшего, который от полученного телесного повреждения скончался на месте", — говорится в сообщении. Подростку предъявили обвинение, его отправили под домашний арест.

https://ria.ru/20230419/ubiystvo-1866415901.html

https://ria.ru/20230418/karandash-1866128021.html

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происшествия, чадан, россия, следственный комитет россии (ск рф)