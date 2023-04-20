Рейтинг@Mail.ru
В Туве пьяный подросток убил случайного прохожего за отказ купить спиртное - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 20.04.2023 (обновлено: 05:28 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/tuva-1866504657.html
В Туве пьяный подросток убил случайного прохожего за отказ купить спиртное
В Туве пьяный подросток убил случайного прохожего за отказ купить спиртное - РИА Новости, 20.04.2023
В Туве пьяный подросток убил случайного прохожего за отказ купить спиртное
Пьяный подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа случайного прохожего, отказавшегося купить спиртное, сообщает Следственное управление СК по региону. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T05:18
2023-04-20T05:28
происшествия
чадан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Пьяный подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа случайного прохожего, отказавшегося купить спиртное, сообщает Следственное управление СК по региону. По его данным, тело 20-летнего парня обнаружили 12 апреля на улице Чурмет-Дажы. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Следственно-оперативная группа вышла на 15-летнего подростка. "По версии следствия, 12 апреля 2023 года около 18.00 часов на улице Чурмет-Дажы несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за отказа ранее не знакомого ему местного жителя покупать ему спиртное имевшимся при себе ножом нанес удар в область грудной клетки потерпевшего, который от полученного телесного повреждения скончался на месте", — говорится в сообщении. Подростку предъявили обвинение, его отправили под домашний арест.
https://ria.ru/20230419/ubiystvo-1866415901.html
https://ria.ru/20230418/karandash-1866128021.html
чадан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чадан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чадан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве пьяный подросток убил случайного прохожего за отказ купить спиртное

В городе Чадан в Туве пьяный подросток убил ножом прохожего за отказ купить спиртное

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Пьяный подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа случайного прохожего, отказавшегося купить спиртное, сообщает Следственное управление СК по региону.
По его данным, тело 20-летнего парня обнаружили 12 апреля на улице Чурмет-Дажы. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Следственно-оперативная группа вышла на 15-летнего подростка.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Жителя КЧР заподозрили в убийстве двух родственников
Вчера, 17:51
"По версии следствия, 12 апреля 2023 года около 18.00 часов на улице Чурмет-Дажы несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за отказа ранее не знакомого ему местного жителя покупать ему спиртное имевшимся при себе ножом нанес удар в область грудной клетки потерпевшего, который от полученного телесного повреждения скончался на месте", — говорится в сообщении.
Подростку предъявили обвинение, его отправили под домашний арест.
Молоток в зале судебных заседаний
Житель Чувашии получил 11 лет колонии за убийство карандашом
18 апреля, 16:55
 
ПроисшествияЧаданРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала