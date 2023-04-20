https://ria.ru/20230420/transgendery-1866753577.html

Школам в США запретили допускать трансгендеров к женским соревнованиям

Школам в США запретили допускать трансгендеров к женским соревнованиям - РИА Новости, 20.04.2023

Школам в США запретили допускать трансгендеров к женским соревнованиям

Палата представителей конгресса США силами республиканской оппозиции приняла законопроект, запрещающий школам допускать сменивших пол мужчин к участию в женских РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T21:10

2023-04-20T21:10

2023-04-20T21:10

в мире

джо байден

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Палата представителей конгресса США силами республиканской оппозиции приняла законопроект, запрещающий школам допускать сменивших пол мужчин к участию в женских соревнованиях. Инициатива, которую уже пообещал заветировать президент Джо Байден, утверждена голосами 219 конгрессменов, 203 высказались против. "Законопроект запрещает школьным спортивным программам допускать лиц, чей биологический пол при рождении был мужским, к участию в программах, предназначенных для женщин или девочек", - сказано в пояснении к документу. Законопроект призван, по задумке его 94 авторов, защитить девушек в спорте от конкуренции со стороны сменивших пол юношей. Он имеет мало шансов пройти сенат, который контролируется демократами. Административно-бюджетное управление Белого дома ранее раскритиковало инициативу, назвав ее "абсолютным запретом для трансгендеров-учащихся, даже настолько юных как школьники начальных классов, играть в командах в соответствии с их гендерной идентичностью". В Белом доме также упомянули о массовых психических проблемах у молодых трансгендеров, примерно половина которых "всерьез задумывались о самоубийстве".

https://ria.ru/20230416/ssha-1865568882.html

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в мире, джо байден, конгресс сша