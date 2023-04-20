Рейтинг@Mail.ru
Титов предложил послабления для калининградских перевозчиков - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:30 20.04.2023 (обновлено: 00:33 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/titov-1866490930.html
Титов предложил послабления для калининградских перевозчиков
Титов предложил послабления для калининградских перевозчиков - РИА Новости, 20.04.2023
Титов предложил послабления для калининградских перевозчиков
Автоперевозчикам из Калининградской области следует разрешить использовать грузовики, помещенные под особую процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ), для... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T00:30
2023-04-20T00:33
экономика
россия
калининградская область
белоруссия
борис титов
михаил мишустин
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740922537_0:30:3092:1769_1920x0_80_0_0_3ccd796e828de63e41ee0d1012adb31d.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Автоперевозчикам из Калининградской области следует разрешить использовать грузовики, помещенные под особую процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ), для рейсов по России без дополнительных таможенных платежей, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. С такой просьбой он обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена. Серьезные проблемы, по словам Титова, у автоперевозчиков в этом регионе возникли год назад, когда с 16 апреля 2022 года таможенные службы стран Евросоюза прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в РФ и в Белоруссии (за исключением отдельных случаев перевозок). Их владельцы, сообщается в пресс-релизе, попали в ловушку: в ЕС нельзя, в Россию теоретически можно, но для перевозок по стране без ограничений – это слишком дорого с учетом необходимости доплаты таможенных платежей. Чтобы спасти этих перевозчиков от разорения, Титов, как говорится в сообщении, предложил главе правительства временно (до 1 июня 2024 года) отменить для автомобилей, прошедших специальную таможенную процедуру в Калининградской области, санкции по статье 16.19 КоАП РФ ("Несоблюдение таможенной процедуры"). "Положение у этих бизнесменов критическое, поэтому я надеюсь, что правительство сможет пойти им навстречу. Таким образом, сохранится деловая активность, приток налогов в бюджет. И в условиях "альтернативной логистики" эти фуры будут для экономики совершенно не лишними на восточном направлении",- заключил Титов.
https://ria.ru/20230322/perevozchiki-1859845329.html
https://ria.ru/20230330/estoniya-1861823952.html
россия
калининградская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740922537_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7cd914cb64aa8268faf2a04175ea12ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, калининградская область, белоруссия, борис титов, михаил мишустин, евросоюз
Экономика, Россия, Калининградская область, Белоруссия, Борис Титов, Михаил Мишустин, Евросоюз
Титов предложил послабления для калининградских перевозчиков

Титов предложил разрешить калининградским перевозчикам рейсы по России без доплаты за фуры

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Борис Титов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Автоперевозчикам из Калининградской области следует разрешить использовать грузовики, помещенные под особую процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ), для рейсов по России без дополнительных таможенных платежей, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
С такой просьбой он обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена.
Фуры на таможенном посту российско-польского участка государственной границы - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Польские перевозчики требуют запретить ввоз прицепов из России и Белоруссии
22 марта, 17:16
Серьезные проблемы, по словам Титова, у автоперевозчиков в этом регионе возникли год назад, когда с 16 апреля 2022 года таможенные службы стран Евросоюза прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в РФ и в Белоруссии (за исключением отдельных случаев перевозок).
«
"В одночасье транспортные компании из Калининградской области лишились очень большого сегмента рынка. Альтернативой для них могли бы стать перевозки внутри России, а также за рубеж в иные страны (помимо Евросоюза), однако в условиях СТЗ на использование автотранспорта накладываются определенные ограничения",- заметил Титов.
Их владельцы, сообщается в пресс-релизе, попали в ловушку: в ЕС нельзя, в Россию теоретически можно, но для перевозок по стране без ограничений – это слишком дорого с учетом необходимости доплаты таможенных платежей.
Чтобы спасти этих перевозчиков от разорения, Титов, как говорится в сообщении, предложил главе правительства временно (до 1 июня 2024 года) отменить для автомобилей, прошедших специальную таможенную процедуру в Калининградской области, санкции по статье 16.19 КоАП РФ ("Несоблюдение таможенной процедуры").
"Положение у этих бизнесменов критическое, поэтому я надеюсь, что правительство сможет пойти им навстречу. Таким образом, сохранится деловая активность, приток налогов в бюджет. И в условиях "альтернативной логистики" эти фуры будут для экономики совершенно не лишними на восточном направлении",- заключил Титов.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией
30 марта, 13:05
 
ЭкономикаРоссияКалининградская областьБелоруссияБорис ТитовМихаил МишустинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала