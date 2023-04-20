https://ria.ru/20230420/titov-1866490930.html
Титов предложил послабления для калининградских перевозчиков
Титов предложил послабления для калининградских перевозчиков - РИА Новости, 20.04.2023
Титов предложил послабления для калининградских перевозчиков
Автоперевозчикам из Калининградской области следует разрешить использовать грузовики, помещенные под особую процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ), для... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T00:30
2023-04-20T00:30
2023-04-20T00:33
экономика
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борис титов
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Автоперевозчикам из Калининградской области следует разрешить использовать грузовики, помещенные под особую процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ), для рейсов по России без дополнительных таможенных платежей, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. С такой просьбой он обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена. Серьезные проблемы, по словам Титова, у автоперевозчиков в этом регионе возникли год назад, когда с 16 апреля 2022 года таможенные службы стран Евросоюза прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в РФ и в Белоруссии (за исключением отдельных случаев перевозок). Их владельцы, сообщается в пресс-релизе, попали в ловушку: в ЕС нельзя, в Россию теоретически можно, но для перевозок по стране без ограничений – это слишком дорого с учетом необходимости доплаты таможенных платежей. Чтобы спасти этих перевозчиков от разорения, Титов, как говорится в сообщении, предложил главе правительства временно (до 1 июня 2024 года) отменить для автомобилей, прошедших специальную таможенную процедуру в Калининградской области, санкции по статье 16.19 КоАП РФ ("Несоблюдение таможенной процедуры"). "Положение у этих бизнесменов критическое, поэтому я надеюсь, что правительство сможет пойти им навстречу. Таким образом, сохранится деловая активность, приток налогов в бюджет. И в условиях "альтернативной логистики" эти фуры будут для экономики совершенно не лишними на восточном направлении",- заключил Титов.
https://ria.ru/20230322/perevozchiki-1859845329.html
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экономика, россия, калининградская область, белоруссия, борис титов, михаил мишустин, евросоюз
Экономика, Россия, Калининградская область, Белоруссия, Борис Титов, Михаил Мишустин, Евросоюз
Титов предложил послабления для калининградских перевозчиков
Титов предложил разрешить калининградским перевозчикам рейсы по России без доплаты за фуры
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Автоперевозчикам из Калининградской области следует разрешить использовать грузовики, помещенные под особую процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ), для рейсов по России без дополнительных таможенных платежей, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
С такой просьбой он обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину
, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена.
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Серьезные проблемы, по словам Титова, у автоперевозчиков в этом регионе возникли год назад, когда с 16 апреля 2022 года таможенные службы стран Евросоюза прекратили допуск на территорию ЕС
автотранспорта, зарегистрированного в РФ и в Белоруссии
(за исключением отдельных случаев перевозок).
«
"В одночасье транспортные компании из Калининградской области лишились очень большого сегмента рынка. Альтернативой для них могли бы стать перевозки внутри России, а также за рубеж в иные страны (помимо Евросоюза), однако в условиях СТЗ на использование автотранспорта накладываются определенные ограничения",- заметил Титов.
Их владельцы, сообщается в пресс-релизе, попали в ловушку: в ЕС нельзя, в Россию теоретически можно, но для перевозок по стране без ограничений – это слишком дорого с учетом необходимости доплаты таможенных платежей.
Чтобы спасти этих перевозчиков от разорения, Титов, как говорится в сообщении, предложил главе правительства временно (до 1 июня 2024 года) отменить для автомобилей, прошедших специальную таможенную процедуру в Калининградской области, санкции по статье 16.19 КоАП РФ ("Несоблюдение таможенной процедуры").
"Положение у этих бизнесменов критическое, поэтому я надеюсь, что правительство сможет пойти им навстречу. Таким образом, сохранится деловая активность, приток налогов в бюджет. И в условиях "альтернативной логистики" эти фуры будут для экономики совершенно не лишними на восточном направлении",- заключил Титов.
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