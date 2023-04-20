https://ria.ru/20230420/temnikova-1866334423.html

Елена Темникова пропала с видео про шоу "Фабрика звезд"

Елена Темникова пропала с видео про шоу "Фабрика звезд" - РИА Новости, 20.04.2023

Елена Темникова пропала с видео про шоу "Фабрика звезд"

"Муз-ТВ" замазал певицу Елену Темникову в документальном фильме канала "Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звезд". РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T00:14

2023-04-20T00:14

2023-04-20T00:40

шоубиз

"фабрика звезд"

елена темникова

максим фадеев

новости шоу-бизнеса

муз-тв (телеканал)

знаменитости

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. "Муз-ТВ" замазал певицу Елену Темникову в документальном фильме канала "Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звезд". На видео, размещенном на YouTube, демонстрируют кадры победы Полины Гагариной во втором сезоне проекта, в котором также участвовала Темникова. Певица стоит на заднем плане в белом платье. Но почему-то заблюренная. Этот казус не остался без внимания зрителей.Представители телеканала не объяснили, почему "замазали" певицу. Сама исполнительница тоже промолчала. Елена Темникова заняла третье место на "Фабрике звезд – 2" в 2003 году. Спустя несколько лет она стала солисткой группы Serebro, которую продюсировал Максим Фадеев. По словам певицы, ее отношения с наставником складывались непросто. Она рассказывала, что находилась под постоянным контролем продюсера. Темникова покинула Serebro в 2014 году и начала сольную карьеру.

https://ria.ru/20220818/fadeev-1810466083.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"фабрика звезд", елена темникова, максим фадеев, новости шоу-бизнеса, муз-тв (телеканал), знаменитости