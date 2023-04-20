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Елена Темникова пропала с видео про шоу "Фабрика звезд" - РИА Новости, 20.04.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:14 20.04.2023 (обновлено: 00:40 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/temnikova-1866334423.html
Елена Темникова пропала с видео про шоу "Фабрика звезд"
Елена Темникова пропала с видео про шоу "Фабрика звезд" - РИА Новости, 20.04.2023
Елена Темникова пропала с видео про шоу "Фабрика звезд"
"Муз-ТВ" замазал певицу Елену Темникову в документальном фильме канала "Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звезд". РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T00:14
2023-04-20T00:40
шоубиз
"фабрика звезд"
елена темникова
максим фадеев
новости шоу-бизнеса
муз-тв (телеканал)
знаменитости
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. "Муз-ТВ" замазал певицу Елену Темникову в документальном фильме канала "Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звезд". На видео, размещенном на YouTube, демонстрируют кадры победы Полины Гагариной во втором сезоне проекта, в котором также участвовала Темникова. Певица стоит на заднем плане в белом платье. Но почему-то заблюренная. Этот казус не остался без внимания зрителей.Представители телеканала не объяснили, почему "замазали" певицу. Сама исполнительница тоже промолчала. Елена Темникова заняла третье место на "Фабрике звезд – 2" в 2003 году. Спустя несколько лет она стала солисткой группы Serebro, которую продюсировал Максим Фадеев. По словам певицы, ее отношения с наставником складывались непросто. Она рассказывала, что находилась под постоянным контролем продюсера. Темникова покинула Serebro в 2014 году и начала сольную карьеру.
https://ria.ru/20220818/fadeev-1810466083.html
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"фабрика звезд", елена темникова, максим фадеев, новости шоу-бизнеса, муз-тв (телеканал), знаменитости
Шоубиз, "Фабрика звезд", Елена Темникова, Максим Фадеев, Новости шоу-бизнеса, Муз-ТВ (телеканал), Знаменитости
Елена Темникова пропала с видео про шоу "Фабрика звезд"

Канал "Муз-ТВ" замазал Елену Темникову на видео про историю шоу "Фабрика звезд"

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. "Муз-ТВ" замазал певицу Елену Темникову в документальном фильме канала "Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звезд".
© МУЗ-ТВ/YouTubeСкриншот видео, опубликованного на YouTube-канале МУЗ ТВ
Скриншот видео, опубликованного на YouTube-канале МУЗ ТВ
© МУЗ-ТВ/YouTube
Скриншот видео, опубликованного на YouTube-канале МУЗ ТВ
На видео, размещенном на YouTube, демонстрируют кадры победы Полины Гагариной во втором сезоне проекта, в котором также участвовала Темникова. Певица стоит на заднем плане в белом платье. Но почему-то заблюренная.
Этот казус не остался без внимания зрителей.
«
"Только я заметил, что когда показывали финал "Фабрики-2", там Темникова почему-то замазана?", "А можно поинтересоваться у "Муз-ТВ", по какой такой причине все, что связано с финалисткой Еленой Темниковой вырезано и заблюрено?", "Где Темникова?", "Вырезали Лену Темникову!" – отметили комментаторы.
Представители телеканала не объяснили, почему "замазали" певицу. Сама исполнительница тоже промолчала.
Елена Темникова заняла третье место на "Фабрике звезд – 2" в 2003 году. Спустя несколько лет она стала солисткой группы Serebro, которую продюсировал Максим Фадеев.
По словам певицы, ее отношения с наставником складывались непросто. Она рассказывала, что находилась под постоянным контролем продюсера. Темникова покинула Serebro в 2014 году и начала сольную карьеру.
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Шоубиз"Фабрика звезд"Елена ТемниковаМаксим ФадеевНовости шоу-бизнесаМуз-ТВ (телеканал)Знаменитости
 
 
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