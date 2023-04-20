https://ria.ru/20230420/telo-1866721148.html
В Карачаевске нашли тело одиннадцатилетней девочки
В Карачаевске нашли тело одиннадцатилетней девочки - РИА Новости, 20.04.2023
В Карачаевске нашли тело одиннадцатилетней девочки
Следователи и криминалисты работают на месте убийства малолетней девочки в Карачаевске, сообщает СУСК России по Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:35
2023-04-20T18:35
2023-04-20T18:35
происшествия
карачаевск
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр – РИА Новости. Следователи и криминалисты работают на месте убийства малолетней девочки в Карачаевске, сообщает СУСК России по Карачаево-Черкесии. "Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике работают на месте убийства малолетней девочки в городе Карачаевске", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая девочка 2012 года рождения. Ее тело обнаружили в многоквартирном доме Карачаевска.
https://ria.ru/20230419/podrostok-1866298499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, карачаевск, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Карачаевск, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Следственный комитет России (СК РФ)
В Карачаевске нашли тело одиннадцатилетней девочки
В Карачаевске обнаружили тело одиннадцатилетней девочки в многоквартирном доме