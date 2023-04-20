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В Карачаевске нашли тело одиннадцатилетней девочки - РИА Новости, 20.04.2023
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18:35 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/telo-1866721148.html
В Карачаевске нашли тело одиннадцатилетней девочки
В Карачаевске нашли тело одиннадцатилетней девочки - РИА Новости, 20.04.2023
В Карачаевске нашли тело одиннадцатилетней девочки
Следователи и криминалисты работают на месте убийства малолетней девочки в Карачаевске, сообщает СУСК России по Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:35
2023-04-20T18:35
происшествия
карачаевск
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр – РИА Новости. Следователи и криминалисты работают на месте убийства малолетней девочки в Карачаевске, сообщает СУСК России по Карачаево-Черкесии. "Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике работают на месте убийства малолетней девочки в городе Карачаевске", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая девочка 2012 года рождения. Ее тело обнаружили в многоквартирном доме Карачаевска.
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происшествия, карачаевск, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Карачаевск, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Следственный комитет России (СК РФ)
В Карачаевске нашли тело одиннадцатилетней девочки

В Карачаевске обнаружили тело одиннадцатилетней девочки в многоквартирном доме

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр – РИА Новости. Следователи и криминалисты работают на месте убийства малолетней девочки в Карачаевске, сообщает СУСК России по Карачаево-Черкесии.
"Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике работают на месте убийства малолетней девочки в городе Карачаевске", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая девочка 2012 года рождения. Ее тело обнаружили в многоквартирном доме Карачаевска.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В Пермском крае нашли тело пятнадцатилетнего подростка
19 апреля, 12:53
 
ПроисшествияКарачаевскРоссияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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