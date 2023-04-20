https://ria.ru/20230420/tekhnika-1866656947.html

В Приморском крае приступили к обновлению техники для горняков СУЭК

В Приморском крае приступили к обновлению техники для горняков СУЭК - РИА Новости, 20.04.2023

В Приморском крае приступили к обновлению техники для горняков СУЭК

Новые бульдозеры, самосвалы, экскаваторы и автогрейдеры поступают в рамках инвестиционной программы "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:01

2023-04-20T16:01

2023-04-20T17:24

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

приморский край

лучегорск

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Новые бульдозеры, самосвалы, экскаваторы и автогрейдеры поступают в рамках инвестиционной программы "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) в разрезоуправление "Новошахтинское" (входит в состав ООО "Приморскуголь") и на "Лучегорский угольный разрез" (ЛУР), сообщает пресс-служба СУЭК.Общий объем инвестиций для разрезоуправления "Новошахтинское" составляет 430 миллионов рублей, а для АО "ЛУР" рекордные 4,155 миллиарда рублей.Как отметил гендиректор СУЭК и Сибирской генерирующей компании (СГК) Максим Басов, основная задача обновления техники – это кратное увеличение объемов добычи угля для обеспечения возрастающих нужд Приморского края, в первую очередь, Приморской ГРЭС. Кроме того, нынешнее оборудование, используемое на угольных разрезах, зачастую менее производительное и постепенно вырабатывает свой ресурс.Взамен американских и японских брендов горнотранспортного оборудования идет переориентация на закупку техники отечественного, белорусского, китайского и корейского производства. Так, на "Лучегорский угольный разрез" поступили 130-тонные самосвалы "БелАЗ" в количестве восьми единиц. Специалисты Артемовского ремонтно-монтажного управления уже завершили их сборку. Еще два "БелАЗа" поступят в разрезоуправление "Новошахтинское" в середине 2023 года.Как отмечается в материале, кроме трех экскаваторов привычных для горняков брендов, горняки из Лучегорска начнут эксплуатировать китайскую технику фирмы Sany – два 150-тонных карьерных самосвала. Они доставлены на предприятие, сейчас ведется их сборка.Важной поставкой стали бульдозеры Shantui SD60-C5, они приходят как на ЛУР, так и в РУ "Новошахтинское". Также горняки получили российскую технику – автогрейдеры СДМ-25."Для горняков Приморья поступление новой техники означает не только повышение производительности труда и улучшение условий работы, но и новый импульс развития шахтерских поселков, рост отчислений в местные бюджеты и общее укрепление престижа горняцких профессий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221028/suek-1827440275.html

приморский край

лучегорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сибирская угольная энергетическая компания, приморский край, лучегорск