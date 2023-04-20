https://ria.ru/20230420/tanki-1866573932.html

Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2-A4 в 2024 году

Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2-A4 в 2024 году - РИА Новости, 20.04.2023

Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2-A4 в 2024 году

Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году, говорится в заявлении нидерландского Минобороны. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:12

2023-04-20T12:12

2023-04-20T13:06

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ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году, говорится в заявлении нидерландского Минобороны.Стоимость боевых машин оценивается примерно в 165 миллионов евро.В феврале 2023 года было объявлено, что Нидерланды вместе с Германией и Данией отправят Украине около 100 танков Leopard 1 и боеприпасы.Кильский институт мировой экономики оценил нидерландскую военную помощь Украине в 2,4 миллиарда евро, датскую — в 800 миллионов евро.Так, Нидерланды в 2022 году направили Киеву бронетранспортеры, 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, три тысячи шлемов и две тысячи бронежилетов, 100 снайперских винтовок с боекомплектом, 400 гранатометов и два водолазных катера. В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают противостояние. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нидерланды, украина, дания