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Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2-A4 в 2024 году - РИА Новости, 20.04.2023
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12:12 20.04.2023 (обновлено: 13:06 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/tanki-1866573932.html
Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2-A4 в 2024 году
Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2-A4 в 2024 году - РИА Новости, 20.04.2023
Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2-A4 в 2024 году
Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году, говорится в заявлении нидерландского Минобороны. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:12
2023-04-20T13:06
в мире
нидерланды
украина
дания
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ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году, говорится в заявлении нидерландского Минобороны.Стоимость боевых машин оценивается примерно в 165 миллионов евро.В феврале 2023 года было объявлено, что Нидерланды вместе с Германией и Данией отправят Украине около 100 танков Leopard 1 и боеприпасы.Кильский институт мировой экономики оценил нидерландскую военную помощь Украине в 2,4 миллиарда евро, датскую — в 800 миллионов евро.Так, Нидерланды в 2022 году направили Киеву бронетранспортеры, 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, три тысячи шлемов и две тысячи бронежилетов, 100 снайперских винтовок с боекомплектом, 400 гранатометов и два водолазных катера. В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают противостояние. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html
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в мире, нидерланды, украина, дания
В мире, Нидерланды, Украина, Дания
Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2-A4 в 2024 году

Минобороны Нидерландов: 14 танков Leopard 2-A4 передадут Украине в 2024 году

© AFP 2023 / OSCAR DEL POZOУкраинские военнослужащие проходят обучение на боевых танках Leopard 2 в Сарагосе
Украинские военнослужащие проходят обучение на боевых танках Leopard 2 в Сарагосе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / OSCAR DEL POZO
Украинские военнослужащие проходят обучение на боевых танках Leopard 2 в Сарагосе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году, говорится в заявлении нидерландского Минобороны.
«
"Нидерланды вместе с Данией закупают для Украины 14 танков Leopard 2-A4. После капремонта боевые танки в краткие сроки отправятся на Украину. Ожидается, что поставка танков состоится в 2024 году", — указано в сообщении.
Стоимость боевых машин оценивается примерно в 165 миллионов евро.
В феврале 2023 года было объявлено, что Нидерланды вместе с Германией и Данией отправят Украине около 100 танков Leopard 1 и боеприпасы.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Военная помощь, выделенная Украине зарубежными странами
10 апреля, 03:52
Кильский институт мировой экономики оценил нидерландскую военную помощь Украине в 2,4 миллиарда евро, датскую — в 800 миллионов евро.
Так, Нидерланды в 2022 году направили Киеву бронетранспортеры, 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, три тысячи шлемов и две тысячи бронежилетов, 100 снайперских винтовок с боекомплектом, 400 гранатометов и два водолазных катера. В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают противостояние. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00
Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк ГерманииПосмотреть
 
В миреНидерландыУкраинаДания
 
 
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