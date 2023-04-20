https://ria.ru/20230420/tanki-1866573932.html
Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2-A4 в 2024 году
Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2-A4 в 2024 году - РИА Новости, 20.04.2023
Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2-A4 в 2024 году
Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году, говорится в заявлении нидерландского Минобороны. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:12
2023-04-20T12:12
2023-04-20T13:06
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ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году, говорится в заявлении нидерландского Минобороны.Стоимость боевых машин оценивается примерно в 165 миллионов евро.В феврале 2023 года было объявлено, что Нидерланды вместе с Германией и Данией отправят Украине около 100 танков Leopard 1 и боеприпасы.Кильский институт мировой экономики оценил нидерландскую военную помощь Украине в 2,4 миллиарда евро, датскую — в 800 миллионов евро.Так, Нидерланды в 2022 году направили Киеву бронетранспортеры, 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, три тысячи шлемов и две тысячи бронежилетов, 100 снайперских винтовок с боекомплектом, 400 гранатометов и два водолазных катера. В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают противостояние. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, украина, дания
В мире, Нидерланды, Украина, Дания
Нидерланды и Дания передадут Украине танки Leopard 2-A4 в 2024 году
Минобороны Нидерландов: 14 танков Leopard 2-A4 передадут Украине в 2024 году
ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости.
Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году, говорится в заявлении
нидерландского Минобороны.
«
"Нидерланды вместе с Данией закупают для Украины 14 танков Leopard 2-A4. После капремонта боевые танки в краткие сроки отправятся на Украину. Ожидается, что поставка танков состоится в 2024 году", — указано в сообщении.
Стоимость боевых машин оценивается примерно в 165 миллионов евро.
В феврале 2023 года было объявлено, что Нидерланды вместе с Германией
и Данией отправят Украине около 100 танков Leopard 1 и боеприпасы.
Военная помощь, выделенная Украине зарубежными странами
Кильский институт мировой экономики оценил нидерландскую военную помощь Украине в 2,4 миллиарда евро, датскую — в 800 миллионов евро.
Так, Нидерланды в 2022 году направили Киеву бронетранспортеры, 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, три тысячи шлемов и две тысячи бронежилетов, 100 снайперских винтовок с боекомплектом, 400 гранатометов и два водолазных катера. В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot.
Москва
не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают противостояние. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров
, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.