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Дания и Нидерланды передадут Украине танки Leopard 2 - РИА Новости, 20.04.2023
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11:05 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/tanki-1866547733.html
Дания и Нидерланды передадут Украине танки Leopard 2
Дания и Нидерланды передадут Украине танки Leopard 2 - РИА Новости, 20.04.2023
Дания и Нидерланды передадут Украине танки Leopard 2
Дания совместно с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2, сообщает Датское радио со ссылкой на главу МИД страны Ларса Лёкке Расмуссена. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:05
2023-04-20T11:05
в мире
украина
дания
нидерланды
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Дания совместно с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2, сообщает Датское радио со ссылкой на главу МИД страны Ларса Лёкке Расмуссена.В марте исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен также заявил, что первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, дания, нидерланды
В мире, Украина, Дания, Нидерланды
Дания и Нидерланды передадут Украине танки Leopard 2

Глава МИД Расмуссен: Дания совместно с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2

© AP Photo / Eckehard SchulzТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz
Танк Leopard 1. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Дания совместно с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2, сообщает Датское радио со ссылкой на главу МИД страны Ларса Лёкке Расмуссена.
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"Это крупное пожертвование от Дании в рамках проекта сотрудничества с Нидерландами, в соответствии с которым мы передаем Украине 14 танков Leopard 2", - приводит радио слова Расмуссена.
В марте исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен также заявил, что первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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