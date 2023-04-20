https://ria.ru/20230420/tanki-1866547733.html

Дания и Нидерланды передадут Украине танки Leopard 2

Дания и Нидерланды передадут Украине танки Leopard 2 - РИА Новости, 20.04.2023

Дания и Нидерланды передадут Украине танки Leopard 2

Дания совместно с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2, сообщает Датское радио со ссылкой на главу МИД страны Ларса Лёкке Расмуссена. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:05

2023-04-20T11:05

2023-04-20T11:05

в мире

украина

дания

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849583659_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_9f06ce326605e330b8ac550220b03360.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Дания совместно с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2, сообщает Датское радио со ссылкой на главу МИД страны Ларса Лёкке Расмуссена.В марте исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен также заявил, что первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230418/ukraina-1865979606.html

украина

дания

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дания, нидерланды