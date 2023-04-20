https://ria.ru/20230420/talant-1866396789.html

На британское шоу талантов подали 400 жалоб за опасные и неэтичные номера

На британское шоу талантов подали 400 жалоб за опасные и неэтичные номера - РИА Новости, 20.04.2023

На британское шоу талантов подали 400 жалоб за опасные и неэтичные номера

Возмущенные телезрители подали 400 жалоб на популярное шоу "Британия ищет таланты" на ITV за опасные, шокирующие и неэтичные номера, сообщает The Mirror. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T04:02

2023-04-20T04:02

2023-04-20T04:02

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Возмущенные телезрители подали 400 жалоб на популярное шоу "Британия ищет таланты" на ITV за опасные, шокирующие и неэтичные номера, сообщает The Mirror. На официальном YouTube-канале проекта 16 апреля вышло видео с конкурсантом, который пускал газы и таким образом задувал свечи на торте, а также стрелял дротиками и извлекал звук из свистка. Номер и поведение участника вызвало гнев у зрителей гнев, о чем они написали в соцсетях. Затем 17 апреля на YouTube-канале шоу разместили ролик с каскадером Томасом Ву, который поджег себя. Горящий трюкач собрал кубик Рубика на глазах у изумленных зрителей и членов жюри.Представители канала ITV пока не отреагировали на жалобы со стороны своей аудитории. Премьера шоу "Британия ищет таланты" состоялась в 2007 году. На нем участники демонстрируют свои умения ради победы в финале и денежного приза. В эфир вышло более десяти сезонов.

https://ria.ru/20230419/volya-1866354681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

великобритания, знаменитости, англия, шоу-бизнес