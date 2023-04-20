На британское шоу талантов подали 400 жалоб за опасные и неэтичные номера
На популярное шоу "Британия ищет таланты" подали 400 жалоб за опасные и неэтичные номера
© ITV Consumer LimitedЖюри шоу "Британия ищет таланты"
© ITV Consumer Limited
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Возмущенные телезрители подали 400 жалоб на популярное шоу "Британия ищет таланты" на ITV за опасные, шокирующие и неэтичные номера, сообщает The Mirror.
На официальном YouTube-канале проекта 16 апреля вышло видео с конкурсантом, который пускал газы и таким образом задувал свечи на торте, а также стрелял дротиками и извлекал звук из свистка. Номер и поведение участника вызвало гнев у зрителей гнев, о чем они написали в соцсетях.
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"Это то, до чего мы докатились. Кто из съемочной группы счел этот поступок достойным? Отвратительно!", "На это было отвратительно и ужасающе смотреть. Это не следует показывать по телевизору", "Как низко пало шоу!" – приводит слова комментаторов издание.
Затем 17 апреля на YouTube-канале шоу разместили ролик с каскадером Томасом Ву, который поджег себя. Горящий трюкач собрал кубик Рубика на глазах у изумленных зрителей и членов жюри.
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"Этого нельзя допускать!", "Это могут увидеть и повторить дети!", "До чего дошло шоу, поджигает людей ради развлечения", "Это не развлечение, а безумие!" – отреагировали зрители.
Представители канала ITV пока не отреагировали на жалобы со стороны своей аудитории.
Премьера шоу "Британия ищет таланты" состоялась в 2007 году. На нем участники демонстрируют свои умения ради победы в финале и денежного приза. В эфир вышло более десяти сезонов.