https://ria.ru/20230418/shou-1865847097.html

Участник британского шоу талантов поджег себя на сцене

Участник британского шоу талантов поджег себя на сцене - РИА Новости, 18.04.2023

Участник британского шоу талантов поджег себя на сцене

Участник шоу "Британия ищет таланты", профессиональный каскадер Томас Ву поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика. Ролик с опасным трюком разместили на... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T01:34

2023-04-18T01:34

2023-04-18T01:34

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Участник шоу "Британия ищет таланты", профессиональный каскадер Томас Ву поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика. Ролик с опасным трюком разместили на YouTube-канале программы.На видео Ву покрывает себя огнезащитным средством, после чего его поджигает ассистентка. Горящий каскадер решает головоломку на глазах у изумленных зрителей и членов жюри. И когда кубик Рубика собран, помощница тушит пламя огнетушителем.Пораженные увиденным судьи пропустили Томаса Ву в следующий тур проекта. Но вот зрители неоднозначно отреагировали на увиденное. Кто-то оставил восторженные "браво", назвали каскадера "храбрецом" и поинтересовались, чем он будет удивлять в следующий раз. Но многие все же раскритиковали каскадера. Томас Ву демонстрирует свой трюк с огнем не в первый раз. Однажды он сделал это в своей соцсети, а также стал одним из постановщиков трюка с горящими людьми во время работы над клипом рок-группы Slipknot на песню Yen.

https://ria.ru/20230403/skuns-1862587689.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

великобритания, звезды, шоу-бизнес, знаменитости