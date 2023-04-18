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Участник британского шоу талантов поджег себя на сцене
Участник британского шоу талантов поджег себя на сцене - РИА Новости, 18.04.2023
Участник британского шоу талантов поджег себя на сцене
Участник шоу "Британия ищет таланты", профессиональный каскадер Томас Ву поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика. Ролик с опасным трюком разместили на... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T01:34
2023-04-18T01:34
2023-04-18T01:34
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Участник шоу "Британия ищет таланты", профессиональный каскадер Томас Ву поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика. Ролик с опасным трюком разместили на YouTube-канале программы.На видео Ву покрывает себя огнезащитным средством, после чего его поджигает ассистентка. Горящий каскадер решает головоломку на глазах у изумленных зрителей и членов жюри. И когда кубик Рубика собран, помощница тушит пламя огнетушителем.Пораженные увиденным судьи пропустили Томаса Ву в следующий тур проекта. Но вот зрители неоднозначно отреагировали на увиденное. Кто-то оставил восторженные "браво", назвали каскадера "храбрецом" и поинтересовались, чем он будет удивлять в следующий раз. Но многие все же раскритиковали каскадера. Томас Ву демонстрирует свой трюк с огнем не в первый раз. Однажды он сделал это в своей соцсети, а также стал одним из постановщиков трюка с горящими людьми во время работы над клипом рок-группы Slipknot на песню Yen.
https://ria.ru/20230403/skuns-1862587689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, звезды, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Великобритания, звезды, Шоу-бизнес, Знаменитости
Участник британского шоу талантов поджег себя на сцене
Участник шоу "Британия ищет таланты" поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости.
Участник шоу "Британия ищет таланты", профессиональный каскадер Томас Ву поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика. Ролик с опасным трюком разместили
на YouTube-канале программы.
На видео Ву покрывает себя огнезащитным средством, после чего его поджигает ассистентка. Горящий каскадер решает головоломку на глазах у изумленных зрителей и членов жюри. И когда кубик Рубика собран, помощница тушит пламя огнетушителем.
Пораженные увиденным судьи пропустили Томаса Ву в следующий тур проекта. Но вот зрители неоднозначно отреагировали на увиденное. Кто-то оставил восторженные "браво", назвали каскадера "храбрецом" и поинтересовались, чем он будет удивлять в следующий раз. Но многие все же раскритиковали каскадера.
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"Дети могут повторить увиденное", "Выглядит впечатляюще, но он просто использовал реквизит для фильма", "Такие трюки нельзя демонстрировать на сцене! Неприемлемо!", "Это не развлечение, а безумие!" – отреагировали пользователи.
Томас Ву демонстрирует свой трюк с огнем не в первый раз. Однажды он сделал это в своей соцсети, а также стал одним из постановщиков трюка с горящими людьми во время работы над клипом рок-группы Slipknot на песню Yen.
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