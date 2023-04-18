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Участник британского шоу талантов поджег себя на сцене - РИА Новости, 18.04.2023
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Шоубиз
 
01:34 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/shou-1865847097.html
Участник британского шоу талантов поджег себя на сцене
Участник британского шоу талантов поджег себя на сцене - РИА Новости, 18.04.2023
Участник британского шоу талантов поджег себя на сцене
Участник шоу "Британия ищет таланты", профессиональный каскадер Томас Ву поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика. Ролик с опасным трюком разместили на... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T01:34
2023-04-18T01:34
шоубиз
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Участник шоу "Британия ищет таланты", профессиональный каскадер Томас Ву поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика. Ролик с опасным трюком разместили на YouTube-канале программы.На видео Ву покрывает себя огнезащитным средством, после чего его поджигает ассистентка. Горящий каскадер решает головоломку на глазах у изумленных зрителей и членов жюри. И когда кубик Рубика собран, помощница тушит пламя огнетушителем.Пораженные увиденным судьи пропустили Томаса Ву в следующий тур проекта. Но вот зрители неоднозначно отреагировали на увиденное. Кто-то оставил восторженные "браво", назвали каскадера "храбрецом" и поинтересовались, чем он будет удивлять в следующий раз. Но многие все же раскритиковали каскадера. Томас Ву демонстрирует свой трюк с огнем не в первый раз. Однажды он сделал это в своей соцсети, а также стал одним из постановщиков трюка с горящими людьми во время работы над клипом рок-группы Slipknot на песню Yen.
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великобритания, звезды, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Великобритания, звезды, Шоу-бизнес, Знаменитости
Участник британского шоу талантов поджег себя на сцене

Участник шоу "Британия ищет таланты" поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика

© Britain's Got Talent/YouTubeУчастник шоу Britain's Got Talent, каскадер Томас Ву собирает кубик Рубика
Участник шоу Britain's Got Talent, каскадер Томас Ву собирает кубик Рубика
© Britain's Got Talent/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Участник шоу "Британия ищет таланты", профессиональный каскадер Томас Ву поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика. Ролик с опасным трюком разместили на YouTube-канале программы.
На видео Ву покрывает себя огнезащитным средством, после чего его поджигает ассистентка. Горящий каскадер решает головоломку на глазах у изумленных зрителей и членов жюри. И когда кубик Рубика собран, помощница тушит пламя огнетушителем.
Пораженные увиденным судьи пропустили Томаса Ву в следующий тур проекта. Но вот зрители неоднозначно отреагировали на увиденное. Кто-то оставил восторженные "браво", назвали каскадера "храбрецом" и поинтересовались, чем он будет удивлять в следующий раз. Но многие все же раскритиковали каскадера.
«

"Дети могут повторить увиденное", "Выглядит впечатляюще, но он просто использовал реквизит для фильма", "Такие трюки нельзя демонстрировать на сцене! Неприемлемо!", "Это не развлечение, а безумие!" – отреагировали пользователи.

Томас Ву демонстрирует свой трюк с огнем не в первый раз. Однажды он сделал это в своей соцсети, а также стал одним из постановщиков трюка с горящими людьми во время работы над клипом рок-группы Slipknot на песню Yen.
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