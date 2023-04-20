https://ria.ru/20230420/svyaz-1866766158.html
Посольство России обвинило Швецию в разрыве культурных связей
Посольство России обвинило Швецию в разрыве культурных связей - РИА Новости, 20.04.2023
Посольство России обвинило Швецию в разрыве культурных связей
Решение властей Швеции разорвать культурные связи с Россией политически мотивированное, заявили в посольстве РФ в Стокгольме, подчеркнув, что отменить русскую... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T23:08
2023-04-20T23:08
2023-04-20T23:21
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швеция
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в мире
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ЦЮРИХ, 20 апр – РИА Новости. Решение властей Швеции разорвать культурные связи с Россией политически мотивированное, заявили в посольстве РФ в Стокгольме, подчеркнув, что отменить русскую культуру невозможно. Таким образом дипмиссия прокомментировала высказывание министра культуры королевства Парисы Лильестранд, сообщившей о планах оставить вакансию советника по культуре посольства Швеции в Москве незанятой по истечении служебного контракта нынешнего сотрудника в августе этого года. В качестве причин такого решения Лильестранд назвала отсутствие возможностей для работы в Москве и в России "из-за местных предпосылок и из-за ситуации в мире". "Очевидно, что Париса Лильестранд лукавит, умышленно расставляя ложные акценты, чтобы попытаться переложить ответственность за остающуюся вакантной должность на нашу страну. Напомним, что Швеция в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Россией в сфере культуры на официальном уровне еще в марте 2022 года", - говорится в заявлении посольства. Дипломаты также напомнили, что в конце прошлого года шведские политики призывали немедленно прекратить все контакты как с российскими, так и с белорусскими государственным структурами, лишив шведских деятелей культуры права принятия самостоятельных решений. Как подчеркивается в заявлении, российская сторона не намерена "уподобляться шведским политикам и наказывать простых граждан Швеции, которые являются верными поклонниками и истинными ценителями российской культуры и искусства". "Двери посольства России всегда открыты для друзей нашей страны. Отменить Россию с ее культурой, известной во всем мире, невозможно! А недальновидное и политически мотивированное решение шведского правительства о разрыве культурных связей, вне всякого сомнения, больно ударит прежде всего по самой Швеции и ее гражданам", - отмечается в тексте. В дипмиссии полагают, что некоторые советники шведского посольства, вероятно, не имеют никакого отношения к развитию двусторонних культурных связей, а их обязанности заключаются в прямом вмешательстве во внутренние дела России и продвижении "неолиберальных" ценностей. "Как это уже было, например, в прошлом году с попыткой дипсотрудников шведского посольства в Москве подарить фонду Вологодской областной детской библиотеки книги с пропагандой жестокости, гомосексуализма и потребления психотропных веществ. Такой "культурный обмен" с нами точно не пройдет!" - отметили российские дипломаты.
https://ria.ru/20230406/kultura-1863612338.html
https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html
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россия, швеция, москва, в мире
Россия, Швеция, Москва, В мире
Посольство России обвинило Швецию в разрыве культурных связей
Посольство России назвало политическим решение Швеции о разрыве культурных связей
ЦЮРИХ, 20 апр – РИА Новости. Решение властей Швеции разорвать культурные связи с Россией политически мотивированное, заявили в посольстве РФ в Стокгольме, подчеркнув, что отменить русскую культуру невозможно.
Таким образом дипмиссия прокомментировала высказывание министра культуры королевства Парисы Лильестранд, сообщившей о планах оставить вакансию советника по культуре посольства Швеции в Москве
незанятой по истечении служебного контракта нынешнего сотрудника в августе этого года. В качестве причин такого решения Лильестранд назвала отсутствие возможностей для работы в Москве и в России "из-за местных предпосылок и из-за ситуации в мире".
Кустурица заявил, что культуру России никогда не смогут отменить
"Очевидно, что Париса Лильестранд лукавит, умышленно расставляя ложные акценты, чтобы попытаться переложить ответственность за остающуюся вакантной должность на нашу страну. Напомним, что Швеция в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Россией в сфере культуры на официальном уровне еще в марте 2022 года", - говорится в заявлении посольства.
Дипломаты также напомнили, что в конце прошлого года шведские политики призывали немедленно прекратить все контакты как с российскими, так и с белорусскими государственным структурами, лишив шведских деятелей культуры права принятия самостоятельных решений.
Как подчеркивается в заявлении, российская сторона не намерена "уподобляться шведским политикам и наказывать простых граждан Швеции, которые являются верными поклонниками и истинными ценителями российской культуры и искусства". "Двери посольства России всегда открыты для друзей нашей страны. Отменить Россию с ее культурой, известной во всем мире, невозможно! А недальновидное и политически мотивированное решение шведского правительства о разрыве культурных связей, вне всякого сомнения, больно ударит прежде всего по самой Швеции и ее гражданам", - отмечается в тексте.
Отмены русской культуры стало недостаточно. Пришло время ее грабежа
В дипмиссии полагают, что некоторые советники шведского посольства, вероятно, не имеют никакого отношения к развитию двусторонних культурных связей, а их обязанности заключаются в прямом вмешательстве во внутренние дела России и продвижении "неолиберальных" ценностей.
"Как это уже было, например, в прошлом году с попыткой дипсотрудников шведского посольства в Москве подарить фонду Вологодской областной детской библиотеки книги с пропагандой жестокости, гомосексуализма и потребления психотропных веществ. Такой "культурный обмен" с нами точно не пройдет!" - отметили российские дипломаты.
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