https://ria.ru/20230420/svyaz-1866766158.html

Посольство России обвинило Швецию в разрыве культурных связей

Посольство России обвинило Швецию в разрыве культурных связей - РИА Новости, 20.04.2023

Посольство России обвинило Швецию в разрыве культурных связей

Решение властей Швеции разорвать культурные связи с Россией политически мотивированное, заявили в посольстве РФ в Стокгольме, подчеркнув, что отменить русскую... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T23:08

2023-04-20T23:08

2023-04-20T23:21

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ЦЮРИХ, 20 апр – РИА Новости. Решение властей Швеции разорвать культурные связи с Россией политически мотивированное, заявили в посольстве РФ в Стокгольме, подчеркнув, что отменить русскую культуру невозможно. Таким образом дипмиссия прокомментировала высказывание министра культуры королевства Парисы Лильестранд, сообщившей о планах оставить вакансию советника по культуре посольства Швеции в Москве незанятой по истечении служебного контракта нынешнего сотрудника в августе этого года. В качестве причин такого решения Лильестранд назвала отсутствие возможностей для работы в Москве и в России "из-за местных предпосылок и из-за ситуации в мире". "Очевидно, что Париса Лильестранд лукавит, умышленно расставляя ложные акценты, чтобы попытаться переложить ответственность за остающуюся вакантной должность на нашу страну. Напомним, что Швеция в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Россией в сфере культуры на официальном уровне еще в марте 2022 года", - говорится в заявлении посольства. Дипломаты также напомнили, что в конце прошлого года шведские политики призывали немедленно прекратить все контакты как с российскими, так и с белорусскими государственным структурами, лишив шведских деятелей культуры права принятия самостоятельных решений. Как подчеркивается в заявлении, российская сторона не намерена "уподобляться шведским политикам и наказывать простых граждан Швеции, которые являются верными поклонниками и истинными ценителями российской культуры и искусства". "Двери посольства России всегда открыты для друзей нашей страны. Отменить Россию с ее культурой, известной во всем мире, невозможно! А недальновидное и политически мотивированное решение шведского правительства о разрыве культурных связей, вне всякого сомнения, больно ударит прежде всего по самой Швеции и ее гражданам", - отмечается в тексте. В дипмиссии полагают, что некоторые советники шведского посольства, вероятно, не имеют никакого отношения к развитию двусторонних культурных связей, а их обязанности заключаются в прямом вмешательстве во внутренние дела России и продвижении "неолиберальных" ценностей. "Как это уже было, например, в прошлом году с попыткой дипсотрудников шведского посольства в Москве подарить фонду Вологодской областной детской библиотеки книги с пропагандой жестокости, гомосексуализма и потребления психотропных веществ. Такой "культурный обмен" с нами точно не пройдет!" - отметили российские дипломаты.

https://ria.ru/20230406/kultura-1863612338.html

https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html

https://ria.ru/20230419/arest-1866428900.html

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