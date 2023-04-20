Рейтинг@Mail.ru
Посольство России обвинило Швецию в разрыве культурных связей - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 20.04.2023 (обновлено: 23:21 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/svyaz-1866766158.html
Посольство России обвинило Швецию в разрыве культурных связей
Посольство России обвинило Швецию в разрыве культурных связей - РИА Новости, 20.04.2023
Посольство России обвинило Швецию в разрыве культурных связей
Решение властей Швеции разорвать культурные связи с Россией политически мотивированное, заявили в посольстве РФ в Стокгольме, подчеркнув, что отменить русскую... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T23:08
2023-04-20T23:21
россия
швеция
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/73/1516817303_0:47:788:490_1920x0_80_0_0_fdc14569db8bc5fee30541e5601f141e.jpg
ЦЮРИХ, 20 апр – РИА Новости. Решение властей Швеции разорвать культурные связи с Россией политически мотивированное, заявили в посольстве РФ в Стокгольме, подчеркнув, что отменить русскую культуру невозможно. Таким образом дипмиссия прокомментировала высказывание министра культуры королевства Парисы Лильестранд, сообщившей о планах оставить вакансию советника по культуре посольства Швеции в Москве незанятой по истечении служебного контракта нынешнего сотрудника в августе этого года. В качестве причин такого решения Лильестранд назвала отсутствие возможностей для работы в Москве и в России "из-за местных предпосылок и из-за ситуации в мире". "Очевидно, что Париса Лильестранд лукавит, умышленно расставляя ложные акценты, чтобы попытаться переложить ответственность за остающуюся вакантной должность на нашу страну. Напомним, что Швеция в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Россией в сфере культуры на официальном уровне еще в марте 2022 года", - говорится в заявлении посольства. Дипломаты также напомнили, что в конце прошлого года шведские политики призывали немедленно прекратить все контакты как с российскими, так и с белорусскими государственным структурами, лишив шведских деятелей культуры права принятия самостоятельных решений. Как подчеркивается в заявлении, российская сторона не намерена "уподобляться шведским политикам и наказывать простых граждан Швеции, которые являются верными поклонниками и истинными ценителями российской культуры и искусства". "Двери посольства России всегда открыты для друзей нашей страны. Отменить Россию с ее культурой, известной во всем мире, невозможно! А недальновидное и политически мотивированное решение шведского правительства о разрыве культурных связей, вне всякого сомнения, больно ударит прежде всего по самой Швеции и ее гражданам", - отмечается в тексте. В дипмиссии полагают, что некоторые советники шведского посольства, вероятно, не имеют никакого отношения к развитию двусторонних культурных связей, а их обязанности заключаются в прямом вмешательстве во внутренние дела России и продвижении "неолиберальных" ценностей. "Как это уже было, например, в прошлом году с попыткой дипсотрудников шведского посольства в Москве подарить фонду Вологодской областной детской библиотеки книги с пропагандой жестокости, гомосексуализма и потребления психотропных веществ. Такой "культурный обмен" с нами точно не пройдет!" - отметили российские дипломаты.
https://ria.ru/20230406/kultura-1863612338.html
https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html
https://ria.ru/20230419/arest-1866428900.html
россия
швеция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/73/1516817303_33:0:749:537_1920x0_80_0_0_faf4979191681e12bf16fc743bea3d8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швеция, москва, в мире
Россия, Швеция, Москва, В мире
Посольство России обвинило Швецию в разрыве культурных связей

Посольство России назвало политическим решение Швеции о разрыве культурных связей

© Фото : страница посольства РФ в Швеции в FacebookПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в Facebook
Посольство России в Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 20 апр – РИА Новости. Решение властей Швеции разорвать культурные связи с Россией политически мотивированное, заявили в посольстве РФ в Стокгольме, подчеркнув, что отменить русскую культуру невозможно.
Таким образом дипмиссия прокомментировала высказывание министра культуры королевства Парисы Лильестранд, сообщившей о планах оставить вакансию советника по культуре посольства Швеции в Москве незанятой по истечении служебного контракта нынешнего сотрудника в августе этого года. В качестве причин такого решения Лильестранд назвала отсутствие возможностей для работы в Москве и в России "из-за местных предпосылок и из-за ситуации в мире".
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Кустурица заявил, что культуру России никогда не смогут отменить
6 апреля, 21:34
"Очевидно, что Париса Лильестранд лукавит, умышленно расставляя ложные акценты, чтобы попытаться переложить ответственность за остающуюся вакантной должность на нашу страну. Напомним, что Швеция в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Россией в сфере культуры на официальном уровне еще в марте 2022 года", - говорится в заявлении посольства.
Дипломаты также напомнили, что в конце прошлого года шведские политики призывали немедленно прекратить все контакты как с российскими, так и с белорусскими государственным структурами, лишив шведских деятелей культуры права принятия самостоятельных решений.
Как подчеркивается в заявлении, российская сторона не намерена "уподобляться шведским политикам и наказывать простых граждан Швеции, которые являются верными поклонниками и истинными ценителями российской культуры и искусства". "Двери посольства России всегда открыты для друзей нашей страны. Отменить Россию с ее культурой, известной во всем мире, невозможно! А недальновидное и политически мотивированное решение шведского правительства о разрыве культурных связей, вне всякого сомнения, больно ударит прежде всего по самой Швеции и ее гражданам", - отмечается в тексте.
Финские пограничники на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Отмены русской культуры стало недостаточно. Пришло время ее грабежа
5 апреля 2022, 08:00
В дипмиссии полагают, что некоторые советники шведского посольства, вероятно, не имеют никакого отношения к развитию двусторонних культурных связей, а их обязанности заключаются в прямом вмешательстве во внутренние дела России и продвижении "неолиберальных" ценностей.
"Как это уже было, например, в прошлом году с попыткой дипсотрудников шведского посольства в Москве подарить фонду Вологодской областной детской библиотеки книги с пропагандой жестокости, гомосексуализма и потребления психотропных веществ. Такой "культурный обмен" с нами точно не пройдет!" - отметили российские дипломаты.
Российский центр науки и культуры в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры
19 апреля, 18:10
 
РоссияШвецияМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала