https://ria.ru/20230420/svo-1866626180.html
Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО
Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО - РИА Новости, 20.04.2023
Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:41
2023-04-20T14:41
2023-04-20T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации. "Лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", — сообщается в тексте одобренной поправки. Кроме того, была одобрена поправка о статусе инвалида боевых действий для данных лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач.
https://ria.ru/20230420/zakon-1866625988.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Запорожская область, Херсонская область
Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО
Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для лиц, содействующих задачам армии в СВО