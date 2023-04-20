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Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО

Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО - РИА Новости, 20.04.2023

Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО

Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:41

2023-04-20T14:41

2023-04-20T14:41

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации. "Лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", — сообщается в тексте одобренной поправки. Кроме того, была одобрена поправка о статусе инвалида боевых действий для данных лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач.

https://ria.ru/20230420/zakon-1866625988.html

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Владимир Лаврентьев

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