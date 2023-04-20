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Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/svo-1866626180.html
Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО
Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО - РИА Новости, 20.04.2023
Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:41
2023-04-20T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации. "Лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", — сообщается в тексте одобренной поправки. Кроме того, была одобрена поправка о статусе инвалида боевых действий для данных лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач.
https://ria.ru/20230420/zakon-1866625988.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Запорожская область, Херсонская область
Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО

Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для лиц, содействующих задачам армии в СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации.
"Лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", — сообщается в тексте одобренной поправки.
Кроме того, была одобрена поправка о статусе инвалида боевых действий для данных лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
Вчера, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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