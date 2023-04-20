https://ria.ru/20230420/svo-1866608461.html
Муниципалитеты должны знать нужды каждой семьи участников СВО, заявил Путин
Муниципалитеты должны знать нужды каждой семьи участников СВО, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2023
Муниципалитеты должны знать нужды каждой семьи участников СВО, заявил Путин
Муниципалитеты должны знать нужды и потребности каждой семьи участников специальной военной операции и оказывать им реальную помощь, заявил президент России... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:01
2023-04-20T14:01
2023-04-20T14:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Муниципалитеты должны знать нужды и потребности каждой семьи участников специальной военной операции и оказывать им реальную помощь, заявил президент России Владимир Путин."Такой подход к делу особенно важен при поддержке семей участников специальной военной операции. Муниципалитетам и их сотрудникам здесь принадлежит особая роль. Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи. Я хочу это подчеркнуть - каждой такой семьи. Оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жен, родителей", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.
https://ria.ru/20230420/gruppa-1866531952.html
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Муниципалитеты должны знать нужды каждой семьи участников СВО, заявил Путин
Путин: муниципалитеты должны знать нужды каждой семьи участников СВО и оказывать помощь
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Муниципалитеты должны знать нужды и потребности каждой семьи участников специальной военной операции и оказывать им реальную помощь, заявил президент России Владимир Путин.
"Такой подход к делу особенно важен при поддержке семей участников специальной военной операции. Муниципалитетам и их сотрудникам здесь принадлежит особая роль. Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи. Я хочу это подчеркнуть - каждой такой семьи. Оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жен, родителей", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.
Турчак рассказал о едином стандарте оказания помощи участникам спецоперации