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Муниципалитеты должны знать нужды каждой семьи участников СВО, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 20.04.2023 (обновлено: 14:36 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/svo-1866608461.html
Муниципалитеты должны знать нужды каждой семьи участников СВО, заявил Путин
Муниципалитеты должны знать нужды каждой семьи участников СВО, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2023
Муниципалитеты должны знать нужды каждой семьи участников СВО, заявил Путин
Муниципалитеты должны знать нужды и потребности каждой семьи участников специальной военной операции и оказывать им реальную помощь, заявил президент России... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:01
2023-04-20T14:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Муниципалитеты должны знать нужды и потребности каждой семьи участников специальной военной операции и оказывать им реальную помощь, заявил президент России Владимир Путин."Такой подход к делу особенно важен при поддержке семей участников специальной военной операции. Муниципалитетам и их сотрудникам здесь принадлежит особая роль. Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи. Я хочу это подчеркнуть - каждой такой семьи. Оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жен, родителей", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Муниципалитеты должны знать нужды каждой семьи участников СВО, заявил Путин

Путин: муниципалитеты должны знать нужды каждой семьи участников СВО и оказывать помощь

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Муниципалитеты должны знать нужды и потребности каждой семьи участников специальной военной операции и оказывать им реальную помощь, заявил президент России Владимир Путин.
"Такой подход к делу особенно важен при поддержке семей участников специальной военной операции. Муниципалитетам и их сотрудникам здесь принадлежит особая роль. Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи. Я хочу это подчеркнуть - каждой такой семьи. Оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жен, родителей", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Вчера, 10:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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