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Число погибших в Судане из-за столкновений выросло до 600 - РИА Новости, 20.04.2023
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21:01 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sudan-1866751868.html
Число погибших в Судане из-за столкновений выросло до 600
Число погибших в Судане из-за столкновений выросло до 600 - РИА Новости, 20.04.2023
Число погибших в Судане из-за столкновений выросло до 600
Число погибших в результате столкновений в Судане между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) возросло до 600, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T21:01
2023-04-20T21:01
в мире
судан
мухаммед дагло
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Число погибших в результате столкновений в Судане между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) возросло до 600, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на минздрав страны. Ранее директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил о 330 погибших и 3,2 тысячах раненых. "Во всех суданских больницах зафиксировано более 600 смертей", - говорится в сообщении. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки.
https://ria.ru/20230420/sudan-1866646359.html
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в мире, судан, мухаммед дагло, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Мухаммед Дагло, Столкновения в Хартуме
Число погибших в Судане из-за столкновений выросло до 600

Число погибших в Судане из-за столкновений между армией и СБР возросло до 600

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Число погибших в результате столкновений в Судане между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) возросло до 600, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на минздрав страны.
Ранее директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил о 330 погибших и 3,2 тысячах раненых.
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"Во всех суданских больницах зафиксировано более 600 смертей", - говорится в сообщении.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки.
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