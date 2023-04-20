https://ria.ru/20230420/sudan-1866751396.html

США заявили, что не оказывают поддержку сторонам конфликта в Судане

США заявили, что не оказывают поддержку сторонам конфликта в Судане - РИА Новости, 20.04.2023

США заявили, что не оказывают поддержку сторонам конфликта в Судане

США не оказывают поддержку ни одной из сторон конфликта в Судане, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T20:59

2023-04-20T20:59

2023-04-20T21:05

в мире

судан

столкновения в хартуме

сша

джон кирби

мухаммед дагло

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. США не оказывают поддержку ни одной из сторон конфликта в Судане, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Это не так", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли Штаты какую-либо из сторон в данном конфликте.Вместе с тем он отметил, что ситуация в сфере безопасности в этой африканской стране значительно ухудшилась. По словам представителя Белого дома, США провели контакты с обеими сторонами конфликта в Судане и донесли до них, что "насилие должно прекратиться немедленно".В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки.

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

судан

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в мире, судан, столкновения в хартуме, сша, джон кирби, мухаммед дагло