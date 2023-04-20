Рейтинг@Mail.ru
Военные врачи в Судане оказывают помощь всем пострадавшим в столкновениях - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sudan-1866702304.html
Военные врачи в Судане оказывают помощь всем пострадавшим в столкновениях
Военные врачи в Судане оказывают помощь всем пострадавшим в столкновениях - РИА Новости, 20.04.2023
Военные врачи в Судане оказывают помощь всем пострадавшим в столкновениях
Бригады военных врачей в Судане работают на пределе сил, чтобы оказать помощь всем пострадавшим в результате столкновений между армией и Силами быстрого... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:43
2023-04-20T17:43
в мире
судан
столкновения в хартуме
мухаммед дагло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe3b8402f69efe1cad7072ddbb20232c.jpg
ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Бригады военных врачей в Судане работают на пределе сил, чтобы оказать помощь всем пострадавшим в результате столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), заявил РИА Новости официальный представитель ВС Судана бригадный генерал Набиль Абдулла. По поступающим из суданской столицы сообщениям, большинство больниц в центре города прекратили работу. Профсоюз врачей Судана в среду заявил об отсутствии медицинских средств для оказания помощи пострадавшим. По данным арабских СМИ, профсоюз также обратился к сторонам конфликта с просьбой предоставить медикам гарантии безопасности и свободного передвижения по охваченным столкновениями районам. "Бригады военных госпиталей работают на пределе возможностей, чтобы закрыть эту брешь, и принимают все случаи. Мы делаем больше этого, прикладывая все усилия, чтобы как можно быстрей вернуть к норме ситуацию в медицинской сфере", - заявил официальный представитель суданских ВС. Генерал Абдулла подчеркнул, что армия стремится избежать жертв среди мирного населения. "Мы - регулярные вооруженные силы, отличающиеся высоким профессионализмом. Наша главная обязанность - охранять жизнь и имущество граждан, мы стремимся к этому. Мы бы смогли пресечь этот произвол быстрее, если бы не забота о благополучии граждан. Группировки СБР должны прекратить использование "живых щитов", - сказал он. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений в Судане около 330 человек погибли, порядка 3,2 тысячи получили ранения. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
https://ria.ru/20230419/vzryv-1866238084.html
https://ria.ru/20230420/stolknoveniya-1866524148.html
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb6e4a6cd1a14efcc3c633fe68195809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, столкновения в хартуме, мухаммед дагло
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме, Мухаммед Дагло
Военные врачи в Судане оказывают помощь всем пострадавшим в столкновениях

Представитель ВС Судана Абдулла: военные врачи работают на пределе сил ради раненых

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Бригады военных врачей в Судане работают на пределе сил, чтобы оказать помощь всем пострадавшим в результате столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), заявил РИА Новости официальный представитель ВС Судана бригадный генерал Набиль Абдулла.
По поступающим из суданской столицы сообщениям, большинство больниц в центре города прекратили работу. Профсоюз врачей Судана в среду заявил об отсутствии медицинских средств для оказания помощи пострадавшим. По данным арабских СМИ, профсоюз также обратился к сторонам конфликта с просьбой предоставить медикам гарантии безопасности и свободного передвижения по охваченным столкновениями районам.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В районе аэропорта Хартума раздался звук взрыва
19 апреля, 09:02
"Бригады военных госпиталей работают на пределе возможностей, чтобы закрыть эту брешь, и принимают все случаи. Мы делаем больше этого, прикладывая все усилия, чтобы как можно быстрей вернуть к норме ситуацию в медицинской сфере", - заявил официальный представитель суданских ВС.
Генерал Абдулла подчеркнул, что армия стремится избежать жертв среди мирного населения. "Мы - регулярные вооруженные силы, отличающиеся высоким профессионализмом. Наша главная обязанность - охранять жизнь и имущество граждан, мы стремимся к этому. Мы бы смогли пресечь этот произвол быстрее, если бы не забота о благополучии граждан. Группировки СБР должны прекратить использование "живых щитов", - сказал он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений в Судане около 330 человек погибли, порядка 3,2 тысячи получили ранения.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Число погибших мирных жителей в Судане выросло до 198
Вчера, 09:32
 
В миреСуданСтолкновения в ХартумеМухаммед Дагло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала