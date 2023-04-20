https://ria.ru/20230420/sudan-1866702304.html
Военные врачи в Судане оказывают помощь всем пострадавшим в столкновениях
Военные врачи в Судане оказывают помощь всем пострадавшим в столкновениях - РИА Новости, 20.04.2023
Военные врачи в Судане оказывают помощь всем пострадавшим в столкновениях
Бригады военных врачей в Судане работают на пределе сил, чтобы оказать помощь всем пострадавшим в результате столкновений между армией и Силами быстрого... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:43
2023-04-20T17:43
2023-04-20T17:43
в мире
судан
столкновения в хартуме
мухаммед дагло
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ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Бригады военных врачей в Судане работают на пределе сил, чтобы оказать помощь всем пострадавшим в результате столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), заявил РИА Новости официальный представитель ВС Судана бригадный генерал Набиль Абдулла. По поступающим из суданской столицы сообщениям, большинство больниц в центре города прекратили работу. Профсоюз врачей Судана в среду заявил об отсутствии медицинских средств для оказания помощи пострадавшим. По данным арабских СМИ, профсоюз также обратился к сторонам конфликта с просьбой предоставить медикам гарантии безопасности и свободного передвижения по охваченным столкновениями районам. "Бригады военных госпиталей работают на пределе возможностей, чтобы закрыть эту брешь, и принимают все случаи. Мы делаем больше этого, прикладывая все усилия, чтобы как можно быстрей вернуть к норме ситуацию в медицинской сфере", - заявил официальный представитель суданских ВС. Генерал Абдулла подчеркнул, что армия стремится избежать жертв среди мирного населения. "Мы - регулярные вооруженные силы, отличающиеся высоким профессионализмом. Наша главная обязанность - охранять жизнь и имущество граждан, мы стремимся к этому. Мы бы смогли пресечь этот произвол быстрее, если бы не забота о благополучии граждан. Группировки СБР должны прекратить использование "живых щитов", - сказал он. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений в Судане около 330 человек погибли, порядка 3,2 тысячи получили ранения. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
https://ria.ru/20230419/vzryv-1866238084.html
https://ria.ru/20230420/stolknoveniya-1866524148.html
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в мире, судан, столкновения в хартуме, мухаммед дагло
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме, Мухаммед Дагло
Военные врачи в Судане оказывают помощь всем пострадавшим в столкновениях
Представитель ВС Судана Абдулла: военные врачи работают на пределе сил ради раненых
ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Бригады военных врачей в Судане работают на пределе сил, чтобы оказать помощь всем пострадавшим в результате столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), заявил РИА Новости официальный представитель ВС Судана бригадный генерал Набиль Абдулла.
По поступающим из суданской столицы сообщениям, большинство больниц в центре города прекратили работу. Профсоюз врачей Судана в среду заявил об отсутствии медицинских средств для оказания помощи пострадавшим. По данным арабских СМИ, профсоюз также обратился к сторонам конфликта с просьбой предоставить медикам гарантии безопасности и свободного передвижения по охваченным столкновениями районам.
В районе аэропорта Хартума раздался звук взрыва
"Бригады военных госпиталей работают на пределе возможностей, чтобы закрыть эту брешь, и принимают все случаи. Мы делаем больше этого, прикладывая все усилия, чтобы как можно быстрей вернуть к норме ситуацию в медицинской сфере", - заявил официальный представитель суданских ВС.
Генерал Абдулла подчеркнул, что армия стремится избежать жертв среди мирного населения. "Мы - регулярные вооруженные силы, отличающиеся высоким профессионализмом. Наша главная обязанность - охранять жизнь и имущество граждан, мы стремимся к этому. Мы бы смогли пресечь этот произвол быстрее, если бы не забота о благополучии граждан. Группировки СБР должны прекратить использование "живых щитов", - сказал он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений в Судане около 330 человек погибли, порядка 3,2 тысячи получили ранения.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло
и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Число погибших мирных жителей в Судане выросло до 198