https://ria.ru/20230420/sudan-1866702304.html

Военные врачи в Судане оказывают помощь всем пострадавшим в столкновениях

Военные врачи в Судане оказывают помощь всем пострадавшим в столкновениях - РИА Новости, 20.04.2023

Военные врачи в Судане оказывают помощь всем пострадавшим в столкновениях

Бригады военных врачей в Судане работают на пределе сил, чтобы оказать помощь всем пострадавшим в результате столкновений между армией и Силами быстрого... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:43

2023-04-20T17:43

2023-04-20T17:43

в мире

судан

столкновения в хартуме

мухаммед дагло

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ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Бригады военных врачей в Судане работают на пределе сил, чтобы оказать помощь всем пострадавшим в результате столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), заявил РИА Новости официальный представитель ВС Судана бригадный генерал Набиль Абдулла. По поступающим из суданской столицы сообщениям, большинство больниц в центре города прекратили работу. Профсоюз врачей Судана в среду заявил об отсутствии медицинских средств для оказания помощи пострадавшим. По данным арабских СМИ, профсоюз также обратился к сторонам конфликта с просьбой предоставить медикам гарантии безопасности и свободного передвижения по охваченным столкновениями районам. "Бригады военных госпиталей работают на пределе возможностей, чтобы закрыть эту брешь, и принимают все случаи. Мы делаем больше этого, прикладывая все усилия, чтобы как можно быстрей вернуть к норме ситуацию в медицинской сфере", - заявил официальный представитель суданских ВС. Генерал Абдулла подчеркнул, что армия стремится избежать жертв среди мирного населения. "Мы - регулярные вооруженные силы, отличающиеся высоким профессионализмом. Наша главная обязанность - охранять жизнь и имущество граждан, мы стремимся к этому. Мы бы смогли пресечь этот произвол быстрее, если бы не забота о благополучии граждан. Группировки СБР должны прекратить использование "живых щитов", - сказал он. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений в Судане около 330 человек погибли, порядка 3,2 тысячи получили ранения. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20230419/vzryv-1866238084.html

https://ria.ru/20230420/stolknoveniya-1866524148.html

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в мире, судан, столкновения в хартуме, мухаммед дагло