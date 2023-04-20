https://ria.ru/20230420/sudan-1866683429.html

Силы быстрого реагирования Судана понесли большие потери, заявили в армии

Силы быстрого реагирования Судана понесли большие потери, заявили в армии - РИА Новости, 20.04.2023

Силы быстрого реагирования Судана понесли большие потери, заявили в армии

Противостоящие суданской правительственной армии Силы быстрого реагирования (СБР) Судана понесли в боях большие потери, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:58

2023-04-20T16:58

2023-04-20T16:58

в мире

судан

мухаммед дагло

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Противостоящие суданской правительственной армии Силы быстрого реагирования (СБР) Судана понесли в боях большие потери, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла. "Точно сказать о количестве потерь пока не могу, это логично при ведении боевых действий. Но у нас есть подтверждения, а также наблюдения, того, что милиция быстрого реагирования (СБР) понесла большие потери и налицо явные разрушения гражданских объектов и сооружений. Мы возлагаем на них (СБР - ред.) ответственность за это", - заявил Абдулла, отвечая на вопрос о количестве потерь среди армии и СБР. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений почти 330 человек погибли, около 3,2 тысячи ранены.

https://ria.ru/20230420/sudan-1866652932.html

https://ria.ru/20230420/sudan-1866643082.html

судан

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, судан, мухаммед дагло, столкновения в хартуме