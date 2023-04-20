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Силы быстрого реагирования Судана понесли большие потери, заявили в армии - РИА Новости, 20.04.2023
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16:58 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sudan-1866683429.html
Силы быстрого реагирования Судана понесли большие потери, заявили в армии
Силы быстрого реагирования Судана понесли большие потери, заявили в армии - РИА Новости, 20.04.2023
Силы быстрого реагирования Судана понесли большие потери, заявили в армии
Противостоящие суданской правительственной армии Силы быстрого реагирования (СБР) Судана понесли в боях большие потери, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:58
2023-04-20T16:58
в мире
судан
мухаммед дагло
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Противостоящие суданской правительственной армии Силы быстрого реагирования (СБР) Судана понесли в боях большие потери, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла. "Точно сказать о количестве потерь пока не могу, это логично при ведении боевых действий. Но у нас есть подтверждения, а также наблюдения, того, что милиция быстрого реагирования (СБР) понесла большие потери и налицо явные разрушения гражданских объектов и сооружений. Мы возлагаем на них (СБР - ред.) ответственность за это", - заявил Абдулла, отвечая на вопрос о количестве потерь среди армии и СБР. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений почти 330 человек погибли, около 3,2 тысячи ранены.
https://ria.ru/20230420/sudan-1866652932.html
https://ria.ru/20230420/sudan-1866643082.html
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в мире, судан, мухаммед дагло, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Мухаммед Дагло, Столкновения в Хартуме
Силы быстрого реагирования Судана понесли большие потери, заявили в армии

Представитель ВС Судана заявил, что Силы быстрого реагирования понесли большие потери

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Противостоящие суданской правительственной армии Силы быстрого реагирования (СБР) Судана понесли в боях большие потери, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла.
"Точно сказать о количестве потерь пока не могу, это логично при ведении боевых действий. Но у нас есть подтверждения, а также наблюдения, того, что милиция быстрого реагирования (СБР) понесла большие потери и налицо явные разрушения гражданских объектов и сооружений. Мы возлагаем на них (СБР - ред.) ответственность за это", - заявил Абдулла, отвечая на вопрос о количестве потерь среди армии и СБР.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Посол Судана в Москве заявил, что в стране нет двоевластия
Вчера, 15:49
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений почти 330 человек погибли, около 3,2 тысячи ранены.
Уничтоженные автомобили на улице в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол
Вчера, 15:21
 
В миреСуданМухаммед ДаглоСтолкновения в Хартуме
 
 
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