https://ria.ru/20230420/sudan-1866652932.html

Посол Судана в Москве заявил, что в стране нет двоевластия

Посол Судана в Москве заявил, что в стране нет двоевластия - РИА Новости, 20.04.2023

Посол Судана в Москве заявил, что в стране нет двоевластия

Посольства Судана во всем мире подчиняются главе переходного совета, в стране нет двоевластия, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:49

2023-04-20T15:49

2023-04-20T15:49

в мире

судан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_131775264f3d43a43f76461f89b93199.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Посольства Судана во всем мире подчиняются главе переходного совета, в стране нет двоевластия, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. "Нет никакой структуры из Судана, которая связывается с посольством Судана за рубежом, кроме как через МИД Судана, МИД - единственная структура, которая связывается с посольством Судана за рубежом", - рассказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" Отвечая на вопрос журналиста, "означает ли это, что все посольства за рубежом подчиняются правительству во главе с господином Бурханом (Абдель Фаттах Бурхан, главком ВС Судана)", посол указал, что "это правительство Суданской республики, господин Бурхан является руководителем переходного совета , который является руководителем, соответственно, правительства и все структуры являются частью этого правительства". В Судане с 15 апреля шли бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Число мирных жителей, погибших в ходе вооруженных столкновений между армией и СБР в Судане, возросло до 198, сообщал телеканал Al-Jazeera со ссылкой на комитет врачей Судана. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки.

https://ria.ru/20230420/sudan-1866646359.html

https://ria.ru/20230420/sudan-1866641130.html

судан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, судан, россия