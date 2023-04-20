https://ria.ru/20230420/sudan-1866652932.html
Посол Судана в Москве заявил, что в стране нет двоевластия
Посол Судана в Москве заявил, что в стране нет двоевластия - РИА Новости, 20.04.2023
Посол Судана в Москве заявил, что в стране нет двоевластия
Посольства Судана во всем мире подчиняются главе переходного совета, в стране нет двоевластия, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:49
2023-04-20T15:49
2023-04-20T15:49
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судан
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Посольства Судана во всем мире подчиняются главе переходного совета, в стране нет двоевластия, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. "Нет никакой структуры из Судана, которая связывается с посольством Судана за рубежом, кроме как через МИД Судана, МИД - единственная структура, которая связывается с посольством Судана за рубежом", - рассказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" Отвечая на вопрос журналиста, "означает ли это, что все посольства за рубежом подчиняются правительству во главе с господином Бурханом (Абдель Фаттах Бурхан, главком ВС Судана)", посол указал, что "это правительство Суданской республики, господин Бурхан является руководителем переходного совета , который является руководителем, соответственно, правительства и все структуры являются частью этого правительства". В Судане с 15 апреля шли бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Число мирных жителей, погибших в ходе вооруженных столкновений между армией и СБР в Судане, возросло до 198, сообщал телеканал Al-Jazeera со ссылкой на комитет врачей Судана. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки.
https://ria.ru/20230420/sudan-1866646359.html
https://ria.ru/20230420/sudan-1866641130.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, судан, россия
Посол Судана в Москве заявил, что в стране нет двоевластия
Посол Судана: посольства подчиняются главе переходного совета, в стране нет двоевластия
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Посольства Судана во всем мире подчиняются главе переходного совета, в стране нет двоевластия, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж.
"Нет никакой структуры из Судана, которая связывается с посольством Судана за рубежом, кроме как через МИД Судана, МИД - единственная структура, которая связывается с посольством Судана за рубежом", - рассказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня"
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Отвечая на вопрос журналиста, "означает ли это, что все посольства за рубежом подчиняются правительству во главе с господином Бурханом (Абдель Фаттах Бурхан, главком ВС Судана)", посол указал, что "это правительство Суданской республики, господин Бурхан является руководителем переходного совета , который является руководителем, соответственно, правительства и все структуры являются частью этого правительства".
В Судане с 15 апреля шли бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Число мирных жителей, погибших в ходе вооруженных столкновений между армией и СБР в Судане, возросло до 198, сообщал телеканал Al-Jazeera со ссылкой на комитет врачей Судана. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки.
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