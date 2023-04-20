https://ria.ru/20230420/sudan-1866644119.html

Судан находится в постоянном контакте с Россией, заявил посол в Москве

Судан находится в постоянном контакте с Россией, заявил посол в Москве - РИА Новости, 20.04.2023

Судан находится в постоянном контакте с Россией, заявил посол в Москве

Судан находится в постоянном контакте с Москвой по ситуации в стране, заявил в четверг посол в России Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:23

2023-04-20T15:23

2023-04-20T15:23

россия

судан

михаил богданов

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Судан находится в постоянном контакте с Москвой по ситуации в стране, заявил в четверг посол в России Мохаммед Сиррадж. "Россия - дружественная нам страна, поэтому мы с самого начала развития событий в прошлую субботу были в прямом контакте с МИД России", - заявил посол на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он подчеркнул, что контакты ведутся со спецпредставителем президента РФ, замглавы МИД России Михаилом Богдановым. "Я уверял его, что наша армия работает профессионально, во избежании множества жертв", - добавил посол. Ранее диписточник сообщил РИА Новости, что контакты с послом Судана в РФ по ситуации в стране идут в ежедневном режиме.

https://ria.ru/20230420/sudan-1866641130.html

россия

судан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, судан, михаил богданов, в мире