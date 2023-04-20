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Судан находится в постоянном контакте с Россией, заявил посол в Москве - РИА Новости, 20.04.2023
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15:23 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sudan-1866644119.html
Судан находится в постоянном контакте с Россией, заявил посол в Москве
Судан находится в постоянном контакте с Россией, заявил посол в Москве - РИА Новости, 20.04.2023
Судан находится в постоянном контакте с Россией, заявил посол в Москве
Судан находится в постоянном контакте с Москвой по ситуации в стране, заявил в четверг посол в России Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:23
2023-04-20T15:23
россия
судан
михаил богданов
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Судан находится в постоянном контакте с Москвой по ситуации в стране, заявил в четверг посол в России Мохаммед Сиррадж. "Россия - дружественная нам страна, поэтому мы с самого начала развития событий в прошлую субботу были в прямом контакте с МИД России", - заявил посол на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он подчеркнул, что контакты ведутся со спецпредставителем президента РФ, замглавы МИД России Михаилом Богдановым. "Я уверял его, что наша армия работает профессионально, во избежании множества жертв", - добавил посол. Ранее диписточник сообщил РИА Новости, что контакты с послом Судана в РФ по ситуации в стране идут в ежедневном режиме.
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россия, судан, михаил богданов, в мире
Россия, Судан, Михаил Богданов, В мире
Судан находится в постоянном контакте с Россией, заявил посол в Москве

Посол в Москве Сиррадж заявил, что Судан находится в постоянном контакте с Россией

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Судан находится в постоянном контакте с Москвой по ситуации в стране, заявил в четверг посол в России Мохаммед Сиррадж.
"Россия - дружественная нам страна, поэтому мы с самого начала развития событий в прошлую субботу были в прямом контакте с МИД России", - заявил посол на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что контакты ведутся со спецпредставителем президента РФ, замглавы МИД России Михаилом Богдановым.
"Я уверял его, что наша армия работает профессионально, во избежании множества жертв", - добавил посол.
Ранее диписточник сообщил РИА Новости, что контакты с послом Судана в РФ по ситуации в стране идут в ежедневном режиме.
Уничтоженные автомобили возле штаб-квартиры RSF в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Никто из руководителей Судана не просил убежища в России, заявил посол
Вчера, 15:15
 
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