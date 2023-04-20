https://ria.ru/20230420/sudan-1866641130.html
Никто из руководителей Судана не просил убежища в России, заявил посол
Никто из руководителей Судана не просил убежища в России, заявил посол - РИА Новости, 20.04.2023
Никто из руководителей Судана не просил убежища в России, заявил посол
Никто из руководителей Судана не просил политического убежища в России, заявил посол страны в Москве Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:15
2023-04-20T15:15
2023-04-20T15:17
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судан
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Никто из руководителей Судана не просил политического убежища в России, заявил посол страны в Москве Мохаммед Сиррадж."Нет, у меня нет информации относительно подобных запросов", - сказал Сиррадж в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
https://ria.ru/20230420/zakhvat-1866590554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, судан
Никто из руководителей Судана не просил убежища в России, заявил посол
Посол в Москве: никто из руководителей Судана не просил политического убежища в России
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Никто из руководителей Судана не просил политического убежища в России, заявил посол страны в Москве Мохаммед Сиррадж.
"Нет, у меня нет информации относительно подобных запросов", - сказал Сиррадж в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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