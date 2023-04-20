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Никто из руководителей Судана не просил убежища в России, заявил посол - РИА Новости, 20.04.2023
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15:15 20.04.2023 (обновлено: 15:17 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/sudan-1866641130.html
Никто из руководителей Судана не просил убежища в России, заявил посол
Никто из руководителей Судана не просил убежища в России, заявил посол - РИА Новости, 20.04.2023
Никто из руководителей Судана не просил убежища в России, заявил посол
Никто из руководителей Судана не просил политического убежища в России, заявил посол страны в Москве Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:15
2023-04-20T15:17
в мире
россия
судан
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Никто из руководителей Судана не просил политического убежища в России, заявил посол страны в Москве Мохаммед Сиррадж."Нет, у меня нет информации относительно подобных запросов", - сказал Сиррадж в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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60
в мире, россия, судан
В мире, Россия, Судан
Никто из руководителей Судана не просил убежища в России, заявил посол

Посол в Москве: никто из руководителей Судана не просил политического убежища в России

© AFP 2023Уничтоженные автомобили возле штаб-квартиры RSF в Хартуме, Судан
Уничтоженные автомобили возле штаб-квартиры RSF в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023
Уничтоженные автомобили возле штаб-квартиры RSF в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Никто из руководителей Судана не просил политического убежища в России, заявил посол страны в Москве Мохаммед Сиррадж.
"Нет, у меня нет информации относительно подобных запросов", - сказал Сиррадж в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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