https://ria.ru/20230420/sudan-1866641130.html

Никто из руководителей Судана не просил убежища в России, заявил посол

Никто из руководителей Судана не просил убежища в России, заявил посол - РИА Новости, 20.04.2023

Никто из руководителей Судана не просил убежища в России, заявил посол

Никто из руководителей Судана не просил политического убежища в России, заявил посол страны в Москве Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:15

2023-04-20T15:15

2023-04-20T15:17

в мире

россия

судан

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Никто из руководителей Судана не просил политического убежища в России, заявил посол страны в Москве Мохаммед Сиррадж."Нет, у меня нет информации относительно подобных запросов", - сказал Сиррадж в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".

https://ria.ru/20230420/zakhvat-1866590554.html

россия

судан

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, судан