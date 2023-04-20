https://ria.ru/20230420/sudan-1866589441.html

В МИД Белоруссии заявили о десяти находящихся в Хартуме согражданах

В МИД Белоруссии заявили о десяти находящихся в Хартуме согражданах - РИА Новости, 20.04.2023

В МИД Белоруссии заявили о десяти находящихся в Хартуме согражданах

В Хартуме находятся 10 белорусов, белорусские дипломаты, оказывают им консультационную помощь и иное содействие, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:00

2023-04-20T13:00

2023-04-20T13:25

в мире

белоруссия

судан

хартум (город)

столкновения в хартуме

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МИНСК, 20 апр - РИА Новости. В Хартуме находятся 10 белорусов, белорусские дипломаты, оказывают им консультационную помощь и иное содействие, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз."На данный момент в Хартуме находится, условно, три группы наших граждан, всего 10 человек. Со всеми из них наше посольство в Египте находится на связи, оказывает консультационную помощь и иное содействие", - сказал Глаз.Пресс-секретарь добавил, что двоих сограждан удалось вывести на территорию посольства России, которое оказывает белорусской стороне всё возможное содействие."Белорусский экипаж воздушного судна авиакомпании "БелКанто" из 7 человек находится на относительном удалении от эпицентра боестолкновений, однако покидать местонахождение и перемещаться в данный момент крайне опасно", - сообщил Глаз.Он отметил, что ситуация пока остается сложной. "На данный момент нет никаких гарантий безопасности эвакуационных рейсов, что не позволяет организовать вывоз иностранных граждан с территории Судана", - констатировал Глаз. По его словам, посольство Белоруссии в Египте продолжит оказывать все возможное содействие соотечественникам.В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Число мирных жителей, погибших в ходе вооруженных столкновений между армией и СБР в Судане, возросло до 198, сообщал телеканал Al-Jazeera со ссылкой на комитет врачей Судана. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20230420/sudan-1866498538.html

https://ria.ru/20230419/peremirie-1866456429.html

белоруссия

судан

хартум (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, судан, хартум (город), столкновения в хартуме