Рейтинг@Mail.ru
В МИД Белоруссии заявили о десяти находящихся в Хартуме согражданах - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 20.04.2023 (обновлено: 13:25 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/sudan-1866589441.html
В МИД Белоруссии заявили о десяти находящихся в Хартуме согражданах
В МИД Белоруссии заявили о десяти находящихся в Хартуме согражданах - РИА Новости, 20.04.2023
В МИД Белоруссии заявили о десяти находящихся в Хартуме согражданах
В Хартуме находятся 10 белорусов, белорусские дипломаты, оказывают им консультационную помощь и иное содействие, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:00
2023-04-20T13:25
в мире
белоруссия
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866526740_0:124:3071:1851_1920x0_80_0_0_55e2f344a35f59bc88f8f59875db9415.jpg
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. В Хартуме находятся 10 белорусов, белорусские дипломаты, оказывают им консультационную помощь и иное содействие, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз."На данный момент в Хартуме находится, условно, три группы наших граждан, всего 10 человек. Со всеми из них наше посольство в Египте находится на связи, оказывает консультационную помощь и иное содействие", - сказал Глаз.Пресс-секретарь добавил, что двоих сограждан удалось вывести на территорию посольства России, которое оказывает белорусской стороне всё возможное содействие."Белорусский экипаж воздушного судна авиакомпании "БелКанто" из 7 человек находится на относительном удалении от эпицентра боестолкновений, однако покидать местонахождение и перемещаться в данный момент крайне опасно", - сообщил Глаз.Он отметил, что ситуация пока остается сложной. "На данный момент нет никаких гарантий безопасности эвакуационных рейсов, что не позволяет организовать вывоз иностранных граждан с территории Судана", - констатировал Глаз. По его словам, посольство Белоруссии в Египте продолжит оказывать все возможное содействие соотечественникам.В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Число мирных жителей, погибших в ходе вооруженных столкновений между армией и СБР в Судане, возросло до 198, сообщал телеканал Al-Jazeera со ссылкой на комитет врачей Судана. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
https://ria.ru/20230420/sudan-1866498538.html
https://ria.ru/20230419/peremirie-1866456429.html
белоруссия
судан
хартум (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866526740_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0caf0e0a0b7a2bcce631b3c90efe679.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, судан, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Белоруссия, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
В МИД Белоруссии заявили о десяти находящихся в Хартуме согражданах

В Хартуме находятся десять белорусов, двоих вывели на территорию российского посольства

© AFP 2023Дым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. В Хартуме находятся 10 белорусов, белорусские дипломаты, оказывают им консультационную помощь и иное содействие, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"На данный момент в Хартуме находится, условно, три группы наших граждан, всего 10 человек. Со всеми из них наше посольство в Египте находится на связи, оказывает консультационную помощь и иное содействие", - сказал Глаз.
Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Из Судана эвакуировали 177 египетских военных
Вчера, 02:29
Пресс-секретарь добавил, что двоих сограждан удалось вывести на территорию посольства России, которое оказывает белорусской стороне всё возможное содействие.
"Белорусский экипаж воздушного судна авиакомпании "БелКанто" из 7 человек находится на относительном удалении от эпицентра боестолкновений, однако покидать местонахождение и перемещаться в данный момент крайне опасно", - сообщил Глаз.
Он отметил, что ситуация пока остается сложной. "На данный момент нет никаких гарантий безопасности эвакуационных рейсов, что не позволяет организовать вывоз иностранных граждан с территории Судана", - констатировал Глаз. По его словам, посольство Белоруссии в Египте продолжит оказывать все возможное содействие соотечественникам.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Число мирных жителей, погибших в ходе вооруженных столкновений между армией и СБР в Судане, возросло до 198, сообщал телеканал Al-Jazeera со ссылкой на комитет врачей Судана. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Вооруженные силы Судана объявили о перемирии на 24 часа
19 апреля, 19:37
 
В миреБелоруссияСуданХартум (город)Столкновения в Хартуме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала