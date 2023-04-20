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Из Судана эвакуировали 177 египетских военных - РИА Новости, 20.04.2023
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02:29 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sudan-1866498538.html
Из Судана эвакуировали 177 египетских военных
Из Судана эвакуировали 177 египетских военных - РИА Новости, 20.04.2023
Из Судана эвакуировали 177 египетских военных
Вооруженные силы Судана заявили, что 177 египетских военнослужащих эвакуированы на родину. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T02:29
2023-04-20T02:29
в мире
судан
мухаммед дагло
абдель фаттах ас-сиси
союз биатлонистов россии (сбр)
столкновения в хартуме
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КАИР, 20 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что 177 египетских военнослужащих эвакуированы на родину. В среду вечером телеканал Al-Qahera News сообщал, что египетские солдаты, находившиеся в Судане на учениях и задержанные Силами быстрого реагирования (СБР) на авиабазе Мероэ, отбыли в Египет. Позднее египетские вооруженные силы проинформировали, что вместе с разными суданскими компетентными органами занимаются обеспечением безопасного возвращения из Судана всех египетских военных. ВС Египта отмечали, что позднее опубликуют заявление со всеми подробностями. "При координации между суданской и египетской сторонами сегодня (в среду - ред.) 177 технических специалистов египетских ВВС, которые были задержаны в Мероэ во время мятежа формирований из "Сил быстрого реагирования", были эвакуированы в Арабскую Республику Египет из аэропорта Донголы (город на севере Судана - ред.) на четырех египетских военно-транспортных самолетах", - сообщается в заявлении ВС Судана в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией, столкновения, по данным ООН, уже унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую субботу суданские силы быстрого реагирования заявили, что им сдался батальон вооруженных сил Египта на военной авиабазе Мероэ. ВС Египта заявили, что согласовывают с заинтересованными сторонами в Судане обеспечение безопасности египетских военных, прибывших в соседнюю страну для учений. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что египетские военные в Судане прибыли в страну для учений, а не поддержки какой-либо из сторон. В среду СБР заявили, что египетских солдат, находившихся на суданской авиабазе Мероэ, переводят в Хартум, при появлении "подходящей возможности" военнослужащих передадут Египту. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки.
https://ria.ru/20230419/peremirie-1866456429.html
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в мире, судан, мухаммед дагло, абдель фаттах ас-сиси, союз биатлонистов россии (сбр), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Мухаммед Дагло, Абдель Фаттах ас-Сиси, Союз биатлонистов России (СБР), Столкновения в Хартуме
Из Судана эвакуировали 177 египетских военных

ВС Судана: 177 египетских военнослужащих эвакуировали на родину

© AFP 2023 / Ashraf ShazlyХартум, Судан
Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / Ashraf Shazly
Хартум, Судан
Читать ria.ru в
КАИР, 20 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что 177 египетских военнослужащих эвакуированы на родину.
В среду вечером телеканал Al-Qahera News сообщал, что египетские солдаты, находившиеся в Судане на учениях и задержанные Силами быстрого реагирования (СБР) на авиабазе Мероэ, отбыли в Египет. Позднее египетские вооруженные силы проинформировали, что вместе с разными суданскими компетентными органами занимаются обеспечением безопасного возвращения из Судана всех египетских военных. ВС Египта отмечали, что позднее опубликуют заявление со всеми подробностями.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Вооруженные силы Судана объявили о перемирии на 24 часа
Вчера, 19:37
"При координации между суданской и египетской сторонами сегодня (в среду - ред.) 177 технических специалистов египетских ВВС, которые были задержаны в Мероэ во время мятежа формирований из "Сил быстрого реагирования", были эвакуированы в Арабскую Республику Египет из аэропорта Донголы (город на севере Судана - ред.) на четырех египетских военно-транспортных самолетах", - сообщается в заявлении ВС Судана в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией, столкновения, по данным ООН, уже унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
В прошлую субботу суданские силы быстрого реагирования заявили, что им сдался батальон вооруженных сил Египта на военной авиабазе Мероэ. ВС Египта заявили, что согласовывают с заинтересованными сторонами в Судане обеспечение безопасности египетских военных, прибывших в соседнюю страну для учений. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что египетские военные в Судане прибыли в страну для учений, а не поддержки какой-либо из сторон. В среду СБР заявили, что египетских солдат, находившихся на суданской авиабазе Мероэ, переводят в Хартум, при появлении "подходящей возможности" военнослужащих передадут Египту.
Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Источник не исключил возможной эвакуации российских дипломатов из Судана
Вчера, 09:45
 
В миреСуданМухаммед ДаглоАбдель Фаттах ас-СисиСоюз биатлонистов России (СБР)Столкновения в Хартуме
 
 
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