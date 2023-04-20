https://ria.ru/20230420/su-35-1866507108.html
Военные в зоне СВО оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края
Военные в зоне СВО оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края - РИА Новости, 20.04.2023
Военные в зоне СВО оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края
Военные на передовой оценили истребители Су-35 и Су-57, произведенные в Хабаровском крае, эти самолеты оказались "лучшими в мире", заявил губернатор Михаил... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T07:04
2023-04-20T07:04
2023-04-20T07:19
безопасность
хабаровский край
россия
комсомольск-на-амуре
михаил дегтярев
аэрофлот
иркут (корпорация)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. Военные на передовой оценили истребители Су-35 и Су-57, произведенные в Хабаровском крае, эти самолеты оказались "лучшими в мире", заявил губернатор Михаил Дегтярев во время ежегодного отчета о работе правительства региона перед законодательной думой края. "Устойчивый рост показывает Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина. В прошлом году вооруженным силам он передал партии Су-35 и Су-57. Идет подготовка производства под выпуск Су-75 Checkmate ("Шах и мат"). Военные на передовой высоко оценили наши боевые самолеты. Представители командования Восточного военного округа 11-й армии ВВС ПВО рассказывали мне, что самые лучшие в мире истребители произведены в Хабаровском крае. И они обеспечивают комплексную защиту наших войск на земле", - сообщил Дегтярев. Он также отметил, что в Комсомольске-на-Амуре усиленно работает корпорация "Иркут" по выпуску нового самолета Sukhoi Superjet New с комплектующими отечественного производства - ведутся работы по установке российского двигателя ПД-8. Кроме того, глава региона напомнил, что совместно с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, с Минпромторгом России и Минвостокразвития ведется работа над запуском производства самолета "Байкал". Для этого расширена ТОР "Комсомольская", подготовлена площадка. По его словам, индекс промышленного производства в регионе по итогам прошлого года составил 102,5%.
https://ria.ru/20230420/su-25-1866503814.html
https://ria.ru/20230420/bombardirovschik-1866498262.html
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безопасность, хабаровский край, россия, комсомольск-на-амуре, михаил дегтярев, аэрофлот, иркут (корпорация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Безопасность, Хабаровский край, Россия, Комсомольск-на-Амуре, Михаил Дегтярев, Аэрофлот, Иркут (корпорация), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Специальная военная операция на Украине
Военные в зоне СВО оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края
Дегтярев: военные на передовой оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. Военные на передовой оценили истребители Су-35 и Су-57, произведенные в Хабаровском крае, эти самолеты оказались "лучшими в мире", заявил губернатор Михаил Дегтярев во время ежегодного отчета о работе правительства региона перед законодательной думой края.
"Устойчивый рост показывает Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина. В прошлом году вооруженным силам он передал партии Су-35 и Су-57. Идет подготовка производства под выпуск Су-75 Checkmate ("Шах и мат"). Военные на передовой высоко оценили наши боевые самолеты. Представители командования Восточного военного округа 11-й армии ВВС ПВО рассказывали мне, что самые лучшие в мире истребители произведены в Хабаровском крае. И они обеспечивают комплексную защиту наших войск на земле", - сообщил Дегтярев.
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Он также отметил, что в Комсомольске-на-Амуре усиленно работает корпорация "Иркут" по выпуску нового самолета Sukhoi Superjet New с комплектующими отечественного производства - ведутся работы по установке российского двигателя ПД-8.
«
"Первые две серийные машины будут переданы заказчикам уже в конце этого года. В дальнейшем производство составит 20 самолетов в год. На ВЭФ в прошлом году мы подписали соглашение о приобретении "Аэрофлотом" 89 таких самолетов до 2030 года. И это только "Аэрофлоту", - уточнил Дегтярев.
Кроме того, глава региона напомнил, что совместно с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, с Минпромторгом России и Минвостокразвития ведется работа над запуском производства самолета "Байкал". Для этого расширена ТОР "Комсомольская", подготовлена площадка.
«
"По завершении проектирования в этом году приступаем к строительству цехов. Договорились, что первые 10 машин будут эксплуатироваться нашим краем. А соглашение с Единой дальневосточной авиакомпанией предусматривает эксплуатацию на Дальнем Востоке 105 таких машин, произведенных у нас в регионе", - заключил губернатор.
По его словам, индекс промышленного производства в регионе по итогам прошлого года составил 102,5%.
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