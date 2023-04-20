https://ria.ru/20230420/su-35-1866507108.html

Военные в зоне СВО оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края

Военные в зоне СВО оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края - РИА Новости, 20.04.2023

Военные в зоне СВО оценили истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края

Военные на передовой оценили истребители Су-35 и Су-57, произведенные в Хабаровском крае, эти самолеты оказались "лучшими в мире", заявил губернатор Михаил... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T07:04

2023-04-20T07:04

2023-04-20T07:19

безопасность

хабаровский край

россия

комсомольск-на-амуре

михаил дегтярев

аэрофлот

иркут (корпорация)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. Военные на передовой оценили истребители Су-35 и Су-57, произведенные в Хабаровском крае, эти самолеты оказались "лучшими в мире", заявил губернатор Михаил Дегтярев во время ежегодного отчета о работе правительства региона перед законодательной думой края. "Устойчивый рост показывает Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина. В прошлом году вооруженным силам он передал партии Су-35 и Су-57. Идет подготовка производства под выпуск Су-75 Checkmate ("Шах и мат"). Военные на передовой высоко оценили наши боевые самолеты. Представители командования Восточного военного округа 11-й армии ВВС ПВО рассказывали мне, что самые лучшие в мире истребители произведены в Хабаровском крае. И они обеспечивают комплексную защиту наших войск на земле", - сообщил Дегтярев. Он также отметил, что в Комсомольске-на-Амуре усиленно работает корпорация "Иркут" по выпуску нового самолета Sukhoi Superjet New с комплектующими отечественного производства - ведутся работы по установке российского двигателя ПД-8. Кроме того, глава региона напомнил, что совместно с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, с Минпромторгом России и Минвостокразвития ведется работа над запуском производства самолета "Байкал". Для этого расширена ТОР "Комсомольская", подготовлена площадка. По его словам, индекс промышленного производства в регионе по итогам прошлого года составил 102,5%.

https://ria.ru/20230420/su-25-1866503814.html

https://ria.ru/20230420/bombardirovschik-1866498262.html

хабаровский край

россия

комсомольск-на-амуре

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безопасность, хабаровский край, россия, комсомольск-на-амуре, михаил дегтярев, аэрофлот, иркут (корпорация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)