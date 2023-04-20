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Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 20.04.2023 (обновлено: 09:04 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/su-25-1866503814.html
Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара
Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара - РИА Новости, 20.04.2023
Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара
Российский военный в районе Угледара сбил из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" украинский штурмовик Су-25, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T05:03
2023-04-20T09:04
специальная военная операция на украине
безопасность
угледар
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский военный в районе Угледара сбил из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" украинский штурмовик Су-25, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."На Южно-Донецком направлении была пресечена попытка нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки "Восток". Оператором переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбит самолет Су-25 ВСУ", — сообщил Гордеев.Кроме того, воздушная разведка обнаружила разведгруппу противника — огнем минометной батареи военные ликвидировали четырех украинских военнослужащих.Также под Угледаром уничтожили расчет миномета. Его вычислили комплексом артиллерийской разведки "Зоопарк" и ударили по нему орудием "Мста-Б".Помимо этого, ликвидированы бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230420/podval-1866500597.html
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безопасность, угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Угледар, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Су-25
Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара

Оператор ракетного комплекса "Игла" сбил украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский военный в районе Угледара сбил из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" украинский штурмовик Су-25, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"На Южно-Донецком направлении была пресечена попытка нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки "Восток". Оператором переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбит самолет Су-25 ВСУ", — сообщил Гордеев.
Кроме того, воздушная разведка обнаружила разведгруппу противника — огнем минометной батареи военные ликвидировали четырех украинских военнослужащих.
Также под Угледаром уничтожили расчет миномета. Его вычислили комплексом артиллерийской разведки "Зоопарк" и ударили по нему орудием "Мста-Б".
Помимо этого, ликвидированы бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка, заключил собеседник агентства.
Начали стрелять, кидать гранаты – житель Артемовска о намеренной атаке солдат ВСУ на мирное население - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУгледарАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
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