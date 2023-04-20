https://ria.ru/20230420/su-25-1866503814.html

Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара

Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара - РИА Новости, 20.04.2023

Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара

Российский военный в районе Угледара сбил из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" украинский штурмовик Су-25, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T05:03

2023-04-20T05:03

2023-04-20T09:04

специальная военная операция на украине

безопасность

угледар

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский военный в районе Угледара сбил из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" украинский штурмовик Су-25, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."На Южно-Донецком направлении была пресечена попытка нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки "Восток". Оператором переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбит самолет Су-25 ВСУ", — сообщил Гордеев.Кроме того, воздушная разведка обнаружила разведгруппу противника — огнем минометной батареи военные ликвидировали четырех украинских военнослужащих.Также под Угледаром уничтожили расчет миномета. Его вычислили комплексом артиллерийской разведки "Зоопарк" и ударили по нему орудием "Мста-Б".Помимо этого, ликвидированы бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230420/podval-1866500597.html

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безопасность, угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, су-25