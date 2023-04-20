https://ria.ru/20230420/status-1866554740.html

В Госдуме обсудят, наделять ли учителя статусом как у госслужащего

В Госдуме обсудят, наделять ли учителя статусом как у госслужащего - РИА Новости, 20.04.2023

В Госдуме обсудят, наделять ли учителя статусом как у госслужащего

Депутаты Госдумы в четверг совместно с преподавательским сообществом и экспертами в ходе рабочей группы обсудят вопрос наделения учителя статусом как у... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:19

2023-04-20T11:19

2023-04-20T11:19

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

госдума рф

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_0:263:3173:2048_1920x0_80_0_0_16e14148243b108b0f0aeb1600e4f3e0.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы в четверг совместно с преподавательским сообществом и экспертами в ходе рабочей группы обсудят вопрос наделения учителя статусом как у госслужащего, с соответствующими льготами и социальным обеспечением, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Думы по просвещению Яна Лантратова. Ранее Лантратова сообщила РИА Новости, что занимается разработкой законопроекта о повышении статуса педагога, в котором будет предложен механизм предоставления бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, по аналогии с госслужащими. Депутат направляла обращение к министру просвещения Сергею Кравцову, где предложила приравнять статус учителя к госслужащим - приравнять зарплаты к среднему для госслужащих, дать аналогичные права по медобслуживанию, ввести меры по защите учителя. "Прежде чем этот законопроект вносить, решили провести круглый стол с представителями педагогической, родительской общественности и экспертами, чтобы выслушать их предложения и замечания по теме. По итогам круглого стола документ будет доработан", - рассказала Лантратова. Она отметила, что сегодня нужны конкретные и ощутимые меры поддержки учителей. По ее словам, не получится вернуть престиж профессии, не подняв зарплату учителям, не предоставив им достойный социальный пакет. При этом предлагается также уйти от понятия "бюджетник" в отношении учителей. "Бюджетник - сидящий на бюджете, в этом есть обесценивание роли учителя. А государственный служащий - это человек, которому доверено выполнение определенных задач и функций государства. Плюс социальный пакет", - указала она. Ранее о закреплении за учителем особого статуса заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Вопрос обсуждается депутатами совместно с Минпросвещения, отметил ранее глава министерства Сергей Кравцов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, госдума рф, сн_образование, социальный навигатор