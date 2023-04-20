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В Госдуме обсудят, наделять ли учителя статусом как у госслужащего - РИА Новости, 20.04.2023
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Год педагога и наставника
 
11:19 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/status-1866554740.html
В Госдуме обсудят, наделять ли учителя статусом как у госслужащего
В Госдуме обсудят, наделять ли учителя статусом как у госслужащего - РИА Новости, 20.04.2023
В Госдуме обсудят, наделять ли учителя статусом как у госслужащего
Депутаты Госдумы в четверг совместно с преподавательским сообществом и экспертами в ходе рабочей группы обсудят вопрос наделения учителя статусом как у... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:19
2023-04-20T11:19
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы в четверг совместно с преподавательским сообществом и экспертами в ходе рабочей группы обсудят вопрос наделения учителя статусом как у госслужащего, с соответствующими льготами и социальным обеспечением, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Думы по просвещению Яна Лантратова. Ранее Лантратова сообщила РИА Новости, что занимается разработкой законопроекта о повышении статуса педагога, в котором будет предложен механизм предоставления бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, по аналогии с госслужащими. Депутат направляла обращение к министру просвещения Сергею Кравцову, где предложила приравнять статус учителя к госслужащим - приравнять зарплаты к среднему для госслужащих, дать аналогичные права по медобслуживанию, ввести меры по защите учителя. "Прежде чем этот законопроект вносить, решили провести круглый стол с представителями педагогической, родительской общественности и экспертами, чтобы выслушать их предложения и замечания по теме. По итогам круглого стола документ будет доработан", - рассказала Лантратова. Она отметила, что сегодня нужны конкретные и ощутимые меры поддержки учителей. По ее словам, не получится вернуть престиж профессии, не подняв зарплату учителям, не предоставив им достойный социальный пакет. При этом предлагается также уйти от понятия "бюджетник" в отношении учителей. "Бюджетник - сидящий на бюджете, в этом есть обесценивание роли учителя. А государственный служащий - это человек, которому доверено выполнение определенных задач и функций государства. Плюс социальный пакет", - указала она. Ранее о закреплении за учителем особого статуса заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Вопрос обсуждается депутатами совместно с Минпросвещения, отметил ранее глава министерства Сергей Кравцов.
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общество, сергей кравцов, госдума рф, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Госдума РФ, СН_Образование, Социальный навигатор

В Госдуме обсудят, наделять ли учителя статусом как у госслужащего

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы в четверг совместно с преподавательским сообществом и экспертами в ходе рабочей группы обсудят вопрос наделения учителя статусом как у госслужащего, с соответствующими льготами и социальным обеспечением, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Думы по просвещению Яна Лантратова.
Ранее Лантратова сообщила РИА Новости, что занимается разработкой законопроекта о повышении статуса педагога, в котором будет предложен механизм предоставления бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, по аналогии с госслужащими. Депутат направляла обращение к министру просвещения Сергею Кравцову, где предложила приравнять статус учителя к госслужащим - приравнять зарплаты к среднему для госслужащих, дать аналогичные права по медобслуживанию, ввести меры по защите учителя.
"Прежде чем этот законопроект вносить, решили провести круглый стол с представителями педагогической, родительской общественности и экспертами, чтобы выслушать их предложения и замечания по теме. По итогам круглого стола документ будет доработан", - рассказала Лантратова.
Она отметила, что сегодня нужны конкретные и ощутимые меры поддержки учителей. По ее словам, не получится вернуть престиж профессии, не подняв зарплату учителям, не предоставив им достойный социальный пакет. При этом предлагается также уйти от понятия "бюджетник" в отношении учителей.
"Бюджетник - сидящий на бюджете, в этом есть обесценивание роли учителя. А государственный служащий - это человек, которому доверено выполнение определенных задач и функций государства. Плюс социальный пакет", - указала она.
Ранее о закреплении за учителем особого статуса заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Вопрос обсуждается депутатами совместно с Минпросвещения, отметил ранее глава министерства Сергей Кравцов.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовГосдума РФСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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