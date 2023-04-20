https://ria.ru/20230420/status-1866554740.html
В Госдуме обсудят, наделять ли учителя статусом как у госслужащего
В Госдуме обсудят, наделять ли учителя статусом как у госслужащего - РИА Новости, 20.04.2023
В Госдуме обсудят, наделять ли учителя статусом как у госслужащего
Депутаты Госдумы в четверг совместно с преподавательским сообществом и экспертами в ходе рабочей группы обсудят вопрос наделения учителя статусом как у... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:19
2023-04-20T11:19
2023-04-20T11:19
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
госдума рф
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_0:263:3173:2048_1920x0_80_0_0_16e14148243b108b0f0aeb1600e4f3e0.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы в четверг совместно с преподавательским сообществом и экспертами в ходе рабочей группы обсудят вопрос наделения учителя статусом как у госслужащего, с соответствующими льготами и социальным обеспечением, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Думы по просвещению Яна Лантратова. Ранее Лантратова сообщила РИА Новости, что занимается разработкой законопроекта о повышении статуса педагога, в котором будет предложен механизм предоставления бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, по аналогии с госслужащими. Депутат направляла обращение к министру просвещения Сергею Кравцову, где предложила приравнять статус учителя к госслужащим - приравнять зарплаты к среднему для госслужащих, дать аналогичные права по медобслуживанию, ввести меры по защите учителя. "Прежде чем этот законопроект вносить, решили провести круглый стол с представителями педагогической, родительской общественности и экспертами, чтобы выслушать их предложения и замечания по теме. По итогам круглого стола документ будет доработан", - рассказала Лантратова. Она отметила, что сегодня нужны конкретные и ощутимые меры поддержки учителей. По ее словам, не получится вернуть престиж профессии, не подняв зарплату учителям, не предоставив им достойный социальный пакет. При этом предлагается также уйти от понятия "бюджетник" в отношении учителей. "Бюджетник - сидящий на бюджете, в этом есть обесценивание роли учителя. А государственный служащий - это человек, которому доверено выполнение определенных задач и функций государства. Плюс социальный пакет", - указала она. Ранее о закреплении за учителем особого статуса заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Вопрос обсуждается депутатами совместно с Минпросвещения, отметил ранее глава министерства Сергей Кравцов.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ca8e9303d339ffc7f5117388b58333ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, госдума рф, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Госдума РФ, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы в четверг совместно с преподавательским сообществом и экспертами в ходе рабочей группы обсудят вопрос наделения учителя статусом как у госслужащего, с соответствующими льготами и социальным обеспечением, рассказала РИА Новости первый замглавы комитета Думы по просвещению Яна Лантратова.
Ранее Лантратова сообщила РИА Новости, что занимается разработкой законопроекта о повышении статуса педагога, в котором будет предложен механизм предоставления бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, по аналогии с госслужащими. Депутат направляла обращение к министру просвещения Сергею Кравцову, где предложила приравнять статус учителя к госслужащим - приравнять зарплаты к среднему для госслужащих, дать аналогичные права по медобслуживанию, ввести меры по защите учителя.
"Прежде чем этот законопроект вносить, решили провести круглый стол с представителями педагогической, родительской общественности и экспертами, чтобы выслушать их предложения и замечания по теме. По итогам круглого стола документ будет доработан", - рассказала Лантратова.
Она отметила, что сегодня нужны конкретные и ощутимые меры поддержки учителей. По ее словам, не получится вернуть престиж профессии, не подняв зарплату учителям, не предоставив им достойный социальный пакет. При этом предлагается также уйти от понятия "бюджетник" в отношении учителей.
"Бюджетник - сидящий на бюджете, в этом есть обесценивание роли учителя. А государственный служащий - это человек, которому доверено выполнение определенных задач и функций государства. Плюс социальный пакет", - указала она.
Ранее о закреплении за учителем особого статуса заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Вопрос обсуждается депутатами совместно с Минпросвещения, отметил ранее глава министерства Сергей Кравцов.