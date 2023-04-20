https://ria.ru/20230420/starship-1866704585.html

Эксперт назвал полет Starship успешным на 30 процентов

Эксперт назвал полет Starship успешным на 30 процентов - РИА Новости, 20.04.2023

Эксперт назвал полет Starship успешным на 30 процентов

Полет Starship можно назвать успешным на 30%, однако сам старт тяжелейшей ракеты в истории – это уже большая удача, заявил РИА Новости руководитель российского... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:51

2023-04-20T17:51

2023-04-20T18:13

техас

космос - риа наука

иван моисеев

илон маск

институт космической политики

spacex

наука

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Полет Starship можно назвать успешным на 30%, однако сам старт тяжелейшей ракеты в истории – это уже большая удача, заявил РИА Новости руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев. Первый испытательный полет Starship, стартовавшей в Техасе, продлился несколько минут. Вскоре ракета начала вращаться, отделения первой ступени Super Heavy не произошло, и корабль взорвался. Компания Илона Маска SpaceX иронично назвала это "быстрым и внеплановым демонтажем". "Я бы сказал, что запуск был на 30% успешным. Считается, что если первая ракета вообще ушла со стартового стола, то это большая удача. При этом, конечно, авария… Неприятный технический момент, но не катастрофичный", - сказал Моисеев. По его словам, на трансляции была заметно, что после старта часть двигателей ракеты перестали работать и корабль дошел до критической точки максимального аэродинамического сопротивления. "Мало кто, в том числе сам Маск, надеялся, что она выполнит всю программу. То, что она ушла, это уже удача", - добавил Моисеев. Starship - самая большая и мощная ракета, когда-либо создаваемая для космических запусков. Вместе с ускорителем Super Heavy Starship достигает длины в 120 метров. Первая ступень ракеты оснащена 33 двигателями Raptor. Ранее по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом ракеты.

https://ria.ru/20230420/nasa-1866695599.html

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техас, космос - риа наука, иван моисеев, илон маск, институт космической политики, spacex, наука