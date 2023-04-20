https://ria.ru/20230420/starship-1866692046.html

Маск рассказал о планах на следующий испытательный полет Starship

Маск рассказал о планах на следующий испытательный полет Starship - РИА Новости, 20.04.2023

Маск рассказал о планах на следующий испытательный полет Starship

​​Новый испытательный полет корабля Starship будет возможен через несколько месяцев, заявил владелец компании SpaceX Илон Маск в своем Telegram-канале вскоре... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:21

2023-04-20T17:21

2023-04-20T18:12

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. ​​Новый испытательный полет корабля Starship будет возможен через несколько месяцев, заявил владелец компании SpaceX Илон Маск в своем Telegram-канале вскоре после завершившегося нештатной ситуацией первого испытательного запуска сверхмощного корабля.Starship стартовал в Техасе в первый испытательный полет в 16:33 мск в четверг. Через несколько минут после запуска ракета начала вращаться, отделения первой ступени Super Heavy не произошло и корабль, как сообщила об этом компания SpaceX, ​​пережил "быстрый внеплановый демонтаж"."Поздравляю всю команду с потрясающим испытательным запуском Starship! Мы многому научились для нового старта через несколько месяцев", - написал Маск в Twitter.В преддверии старта Маск заявлял, что рассчитывать на успех первого полета было бы "безумием". Он называл двигатель корабля самой уязвимой частью конструкции и надеялся, что не произойдет взрыва на стартовой площадке.Как видно на видеотрансляции портала Spaceflight Now, в районе старта до сих пор есть задымление, но его источник и масштаб повреждения пока не известны. Стартовая башня не повреждена.Starship - самая большая и мощная ракета, когда-либо создаваемая для космических запусков. Вместе с ускорителем Super Heavy Starship достигает длины в 120 метров. Для сравнения, высота ракеты Saturn V - 111 метров. Первая ступень ракеты оснащена 33 двигателями Raptor, которые способны в совокупности достигать в два раза большей мощности, чем Saturn V или новейшая ракета НАСА SLS.Ранее по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом ракеты.

https://ria.ru/20230418/internet-1865964454.html

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космос - риа наука, в мире, техас, илон маск, наса, spacex