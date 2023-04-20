Рейтинг@Mail.ru
Маск рассказал о планах на следующий испытательный полет Starship - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 20.04.2023 (обновлено: 18:12 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/starship-1866692046.html
Маск рассказал о планах на следующий испытательный полет Starship
Маск рассказал о планах на следующий испытательный полет Starship - РИА Новости, 20.04.2023
Маск рассказал о планах на следующий испытательный полет Starship
​​Новый испытательный полет корабля Starship будет возможен через несколько месяцев, заявил владелец компании SpaceX Илон Маск в своем Telegram-канале вскоре... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:21
2023-04-20T18:12
космос - риа наука
в мире
техас
илон маск
наса
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_05b5bb978fd34914049f8183d2be8ed6.jpg
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. ​​Новый испытательный полет корабля Starship будет возможен через несколько месяцев, заявил владелец компании SpaceX Илон Маск в своем Telegram-канале вскоре после завершившегося нештатной ситуацией первого испытательного запуска сверхмощного корабля.Starship стартовал в Техасе в первый испытательный полет в 16:33 мск в четверг. Через несколько минут после запуска ракета начала вращаться, отделения первой ступени Super Heavy не произошло и корабль, как сообщила об этом компания SpaceX, ​​пережил "быстрый внеплановый демонтаж"."Поздравляю всю команду с потрясающим испытательным запуском Starship! Мы многому научились для нового старта через несколько месяцев", - написал Маск в Twitter.В преддверии старта Маск заявлял, что рассчитывать на успех первого полета было бы "безумием". Он называл двигатель корабля самой уязвимой частью конструкции и надеялся, что не произойдет взрыва на стартовой площадке.Как видно на видеотрансляции портала Spaceflight Now, в районе старта до сих пор есть задымление, но его источник и масштаб повреждения пока не известны. Стартовая башня не повреждена.Starship - самая большая и мощная ракета, когда-либо создаваемая для космических запусков. Вместе с ускорителем Super Heavy Starship достигает длины в 120 метров. Для сравнения, высота ракеты Saturn V - 111 метров. Первая ступень ракеты оснащена 33 двигателями Raptor, которые способны в совокупности достигать в два раза большей мощности, чем Saturn V или новейшая ракета НАСА SLS.Ранее по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом ракеты.
https://ria.ru/20230418/internet-1865964454.html
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2615:1961_1920x0_80_0_0_41ca73cb579f2e1c877e0490caa73049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, в мире, техас, илон маск, наса, spacex
Космос - РИА Наука, В мире, Техас, Илон Маск, НАСА, SpaceX
Маск рассказал о планах на следующий испытательный полет Starship

Маск: новый испытательный полет Starship будет возможен через несколько месяцев

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. ​​Новый испытательный полет корабля Starship будет возможен через несколько месяцев, заявил владелец компании SpaceX Илон Маск в своем Telegram-канале вскоре после завершившегося нештатной ситуацией первого испытательного запуска сверхмощного корабля.
Starship стартовал в Техасе в первый испытательный полет в 16:33 мск в четверг. Через несколько минут после запуска ракета начала вращаться, отделения первой ступени Super Heavy не произошло и корабль, как сообщила об этом компания SpaceX, ​​пережил "быстрый внеплановый демонтаж".
"Поздравляю всю команду с потрясающим испытательным запуском Starship! Мы многому научились для нового старта через несколько месяцев", - написал Маск в Twitter.
В преддверии старта Маск заявлял, что рассчитывать на успех первого полета было бы "безумием". Он называл двигатель корабля самой уязвимой частью конструкции и надеялся, что не произойдет взрыва на стартовой площадке.
"Быстрый и внеплановый демонтаж": Starship взорвался вскоре после старта
© AP Photo / Eric Gay

Корабль, созданный для покорения дальнего космоса, разрушился перед отделением ступени ракеты на высоте около 38 километров.

Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

Корабль, созданный для покорения дальнего космоса, разрушился перед отделением ступени ракеты на высоте около 38 километров.

© AP Photo / Eric Gay
1 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

В первый испытательный полет Starship ушел с космодрома в Бока-Чика в 16.33 по московскому времени.

Журналисты готовятся к съемке старта ракеты-носителя SpaceX Starship

В первый испытательный полет Starship ушел с космодрома в Бока-Чика в 16.33 по московскому времени.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
2 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, а потом обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.

Подготовка ракеты-носителя SpaceX к старту на космодроме в Бока-Чика, Техас

Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, а потом обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
3 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship.

Люди наблюдают за запуском ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship в Бока-Чика, Техас

Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
4 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

Через три минуты после старта стало видно, что ракета начала крутиться.

Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

Через три минуты после старта стало видно, что ракета начала крутиться.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
5 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

В районе старта был слышен громкий взрыв.

Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

В районе старта был слышен громкий взрыв.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
6 из 11
© AP Photo / Eric Gay

Ведущий трансляции SpaceX подтвердил, что произошла нештатная ситуация.

Взрыв космического корабля Starship после запуска с космодрома в Техасе

Ведущий трансляции SpaceX подтвердил, что произошла нештатная ситуация.

© AP Photo / Eric Gay
7 из 11
© AP Photo / Eric Gay

Новый испытательный полет будет возможен только через несколько месяцев.

Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

Новый испытательный полет будет возможен только через несколько месяцев.

© AP Photo / Eric Gay
8 из 11
© AP Photo / Eric Gay

"Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени", — сообщили в компании Илона Маска.

Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас

"Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени", — сообщили в компании Илона Маска.

© AP Photo / Eric Gay
9 из 11
© AP Photo / Eric Gay

В SpaceX добавили, что специалисты проанализируют данные пуска и будут готовиться к следующим стартам.

Астронавты НАСА Сунита Уильямс и Хейли Эспарза во время конной прогулки около ракеты-носителя SpaceX на космодроме в Бока-Чика, Техас

В SpaceX добавили, что специалисты проанализируют данные пуска и будут готовиться к следующим стартам.

© AP Photo / Eric Gay
10 из 11
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

Starship позиционируют как самый мощный из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Маска, именно он будет использоваться для экспедиций на Луну и Марс.

Подготовка ракеты-носителя SpaceX к старту на космодроме в Бока-Чика, Техас

Starship позиционируют как самый мощный из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Маска, именно он будет использоваться для экспедиций на Луну и Марс.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
11 из 11

Корабль, созданный для покорения дальнего космоса, разрушился перед отделением ступени ракеты на высоте около 38 километров.

© AP Photo / Eric Gay
1 из 11

В первый испытательный полет Starship ушел с космодрома в Бока-Чика в 16.33 по московскому времени.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
2 из 11

Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, а потом обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
3 из 11

Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
4 из 11

Через три минуты после старта стало видно, что ракета начала крутиться.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
5 из 11

В районе старта был слышен громкий взрыв.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
6 из 11

Ведущий трансляции SpaceX подтвердил, что произошла нештатная ситуация.

© AP Photo / Eric Gay
7 из 11

Новый испытательный полет будет возможен только через несколько месяцев.

© AP Photo / Eric Gay
8 из 11

"Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени", — сообщили в компании Илона Маска.

© AP Photo / Eric Gay
9 из 11

В SpaceX добавили, что специалисты проанализируют данные пуска и будут готовиться к следующим стартам.

© AP Photo / Eric Gay
10 из 11

Starship позиционируют как самый мощный из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Маска, именно он будет использоваться для экспедиций на Луну и Марс.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
11 из 11
Как видно на видеотрансляции портала Spaceflight Now, в районе старта до сих пор есть задымление, но его источник и масштаб повреждения пока не известны. Стартовая башня не повреждена.
Starship - самая большая и мощная ракета, когда-либо создаваемая для космических запусков. Вместе с ускорителем Super Heavy Starship достигает длины в 120 метров. Для сравнения, высота ракеты Saturn V - 111 метров. Первая ступень ракеты оснащена 33 двигателями Raptor, которые способны в совокупности достигать в два раза большей мощности, чем Saturn V или новейшая ракета НАСА SLS.
Ранее по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом ракеты.
Элон Маск, глава компаний Space X и Tesla Motors - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Маск заявил, что нельзя доверять интернету
18 апреля, 04:52
 
Космос - РИА НаукаВ миреТехасИлон МаскНАСАSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала