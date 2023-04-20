https://ria.ru/20230420/starship-1866681797.html

SpaceX выступила с заявлением после неудачного запуска Starship

SpaceX выступила с заявлением после неудачного запуска Starship - РИА Новости, 20.04.2023

SpaceX выступила с заявлением после неудачного запуска Starship

Компания Илона Маска SpaceX заявила, что ее космический корабль Starship пережил во время первого испытательного пуска "быстрый и внеплановый демонтаж". РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:55

2023-04-20T16:55

2023-04-20T18:12

spacex

космос - риа наука

мексиканский залив

илон маск

тихий океан

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ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Компания Илона Маска SpaceX заявила, что ее космический корабль Starship пережил во время первого испытательного пуска "быстрый и внеплановый демонтаж".Корабль, созданный для покорения дальнего космоса, разрушился перед отделением ступени ракеты на высоте около 38 километров."Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени", - написала компания в Twitter.SpaceX добавила, что ее специалисты проанализируют данные пуска и будет готовиться к новому старту. "Поздравления всей команде SpaceX с первым интегрированным летным испытанием Starship", - сказано в посте.Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, и обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.

https://ria.ru/20230417/starship-1865719485.html

мексиканский залив

тихий океан

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Момент падения и взрыва космического корабля Starship Момент падения и взрыва космического корабля Starship 2023-04-20T16:55 true PT1M47S

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spacex, космос - риа наука, мексиканский залив, илон маск, тихий океан