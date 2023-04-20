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Лавров заявил, что США объявили крестовый поход против России
Лавров заявил, что США объявили крестовый поход против России - РИА Новости, 20.04.2023
Лавров заявил, что США объявили крестовый поход против России
У России и США сейчас практически нет отношений, кроме контактов по необходимости, американцы объявили крестовый поход против РФ, заявил глава российского МИД... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:42
2023-04-20T19:42
2023-04-20T19:50
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. У России и США сейчас практически нет отношений, кроме контактов по необходимости, американцы объявили крестовый поход против РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Если вы спрашиваете про российско-американские отношения, у нас сейчас каких-то особо отношений и нет. Мы только по необходимости обсуждаем те проблемы, которые возникают в деятельности наших посольств. Ну и также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности, в качестве страны-хозяйки ООН", - заявил Лавров на брифинге по итогам визита на Кубу."Все знают, все понимают, что американцы объявили крестовый поход против РФ, против ее законных интересов, против русской культуры, традиций. Избрав в качестве наконечника такого боевого киевский нацистский режим, накачивая его все новыми и новыми системами вооружений", - добавил он.
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россия, сша, в мире, куба, сергей лавров, оон
Россия, США, В мире, Куба, Сергей Лавров, ООН
Лавров заявил, что США объявили крестовый поход против России
Глава МИД Лавров заявил, что американцы объявили крестовый поход против России