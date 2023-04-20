https://ria.ru/20230420/srok-1866565942.html

Участнику нападения на псковских десантников дали 23 года колонии

Участнику нападения на псковских десантников дали 23 года колонии - РИА Новости, 20.04.2023

Участнику нападения на псковских десантников дали 23 года колонии

Суд приговорил участника банды Басаева и Хаттаба к 23 годам колонии за нападение в 2000-м на псковских десантников в Чечне, когда погибли 84 военных, сообщают... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:52

2023-04-20T11:52

2023-04-20T11:52

россия

веденский район

шатойский район

шамиль басаев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

омон россии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Суд приговорил участника банды Басаева и Хаттаба к 23 годам колонии за нападение в 2000-м на псковских десантников в Чечне, когда погибли 84 военных, сообщают СК и ФСБ РФ. Махди Магомедов признан виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих. "Магомедову с учетом ранее вынесенного приговора назначено окончательное наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в СК. Как отмечается в релизе ФСБ, Магомедов по кличке Палач уже отбывает наказание в виде 21 года лишения свободы за нападение в марте 2000 года в Веденском районе Чечни на сводную колонну пермского ОМОНа и военнослужащих веденской комендатуры, в результате которого погибли 36 сотрудников МВД и 7 военнослужащих Таманской дивизии ВС РФ. Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника. За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Как ранее сообщал СК, по этому делу осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы не менее 20 бандитов.

https://ria.ru/20230406/zaderzhanie-1863385280.html

https://ria.ru/20230303/slushanie-1855534219.html

россия

веденский район

шатойский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, веденский район, шатойский район, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии