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Участнику нападения на псковских десантников дали 23 года колонии - РИА Новости, 20.04.2023
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11:52 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/srok-1866565942.html
Участнику нападения на псковских десантников дали 23 года колонии
Участнику нападения на псковских десантников дали 23 года колонии - РИА Новости, 20.04.2023
Участнику нападения на псковских десантников дали 23 года колонии
Суд приговорил участника банды Басаева и Хаттаба к 23 годам колонии за нападение в 2000-м на псковских десантников в Чечне, когда погибли 84 военных, сообщают... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:52
2023-04-20T11:52
россия
веденский район
шатойский район
шамиль басаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
омон россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Суд приговорил участника банды Басаева и Хаттаба к 23 годам колонии за нападение в 2000-м на псковских десантников в Чечне, когда погибли 84 военных, сообщают СК и ФСБ РФ. Махди Магомедов признан виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих. "Магомедову с учетом ранее вынесенного приговора назначено окончательное наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в СК. Как отмечается в релизе ФСБ, Магомедов по кличке Палач уже отбывает наказание в виде 21 года лишения свободы за нападение в марте 2000 года в Веденском районе Чечни на сводную колонну пермского ОМОНа и военнослужащих веденской комендатуры, в результате которого погибли 36 сотрудников МВД и 7 военнослужащих Таманской дивизии ВС РФ. Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника. За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Как ранее сообщал СК, по этому делу осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы не менее 20 бандитов.
https://ria.ru/20230406/zaderzhanie-1863385280.html
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россия
веденский район
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россия, веденский район, шатойский район, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии
Россия, Веденский район, Шатойский район, Шамиль Басаев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОМОН России
Участнику нападения на псковских десантников дали 23 года колонии

Участник нападения на псковских десантников в Чечне по кличке Палач получил 23 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Суд приговорил участника банды Басаева и Хаттаба к 23 годам колонии за нападение в 2000-м на псковских десантников в Чечне, когда погибли 84 военных, сообщают СК и ФСБ РФ.
Махди Магомедов признан виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих. "Магомедову с учетом ранее вынесенного приговора назначено окончательное наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в СК.
Кадры задержания участника банды Басаева и Хаттаба
В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Басаева и Хаттаба
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Как отмечается в релизе ФСБ, Магомедов по кличке Палач уже отбывает наказание в виде 21 года лишения свободы за нападение в марте 2000 года в Веденском районе Чечни на сводную колонну пермского ОМОНа и военнослужащих веденской комендатуры, в результате которого погибли 36 сотрудников МВД и 7 военнослужащих Таманской дивизии ВС РФ.
Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.
Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Как ранее сообщал СК, по этому делу осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы не менее 20 бандитов.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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РоссияВеденский районШатойский районШамиль БасаевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОМОН России
 
 
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