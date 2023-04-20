https://ria.ru/20230420/srok-1866534451.html
Экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии
Экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 20.04.2023
Экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии
Экс-замминистра культуры России Ольге Яриловой, арестованной по делу о злоупотреблении полномочиями, грозит до 10 лет лишения свободы, следует из положений... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:23
2023-04-20T10:23
2023-04-20T11:18
россия
ольга ярилова
михаил мишустин
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Экс-замминистра культуры России Ольге Яриловой, арестованной по делу о злоупотреблении полномочиями, грозит до 10 лет лишения свободы, следует из положений Уголовного кодекса РФ. Ранее в пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили РИА Новости, что суд отправил в СИЗО до 16 июня Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). В чем именно заключалось преступление и какой ущерб причинило, официальной информации пока нет. Согласно обвинению, допущенные злоупотребления повлекли тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В сентябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе. По информации Минкультуры, она уволилась по собственному желанию.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ольга ярилова, михаил мишустин, происшествия
Россия, Ольга Ярилова, Михаил Мишустин, Происшествия
Экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии
Арестованной экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Экс-замминистра культуры России Ольге Яриловой, арестованной по делу о злоупотреблении полномочиями, грозит до 10 лет лишения свободы, следует из положений Уголовного кодекса РФ.
Ранее в пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили РИА Новости, что суд отправил в СИЗО до 16 июня Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). В чем именно заключалось преступление и какой ущерб причинило, официальной информации пока нет.
Согласно обвинению, допущенные злоупотребления повлекли тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В сентябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин
освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе. По информации Минкультуры, она уволилась по собственному желанию.
Суд арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову