https://ria.ru/20230420/srok-1866534451.html

Экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии

Экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 20.04.2023

Экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии

Экс-замминистра культуры России Ольге Яриловой, арестованной по делу о злоупотреблении полномочиями, грозит до 10 лет лишения свободы, следует из положений... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:23

2023-04-20T10:23

2023-04-20T11:18

россия

ольга ярилова

михаил мишустин

происшествия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Экс-замминистра культуры России Ольге Яриловой, арестованной по делу о злоупотреблении полномочиями, грозит до 10 лет лишения свободы, следует из положений Уголовного кодекса РФ. Ранее в пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили РИА Новости, что суд отправил в СИЗО до 16 июня Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). В чем именно заключалось преступление и какой ущерб причинило, официальной информации пока нет. Согласно обвинению, допущенные злоупотребления повлекли тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В сентябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе. По информации Минкультуры, она уволилась по собственному желанию.

https://ria.ru/20230420/arest-1866525124.html

россия

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, ольга ярилова, михаил мишустин, происшествия