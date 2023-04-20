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Экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 20.04.2023
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10:23 20.04.2023 (обновлено: 11:18 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/srok-1866534451.html
Экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии
Экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 20.04.2023
Экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии
Экс-замминистра культуры России Ольге Яриловой, арестованной по делу о злоупотреблении полномочиями, грозит до 10 лет лишения свободы, следует из положений... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:23
2023-04-20T11:18
россия
ольга ярилова
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Экс-замминистра культуры России Ольге Яриловой, арестованной по делу о злоупотреблении полномочиями, грозит до 10 лет лишения свободы, следует из положений Уголовного кодекса РФ. Ранее в пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили РИА Новости, что суд отправил в СИЗО до 16 июня Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). В чем именно заключалось преступление и какой ущерб причинило, официальной информации пока нет. Согласно обвинению, допущенные злоупотребления повлекли тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В сентябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе. По информации Минкультуры, она уволилась по собственному желанию.
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россия, ольга ярилова, михаил мишустин, происшествия
Россия, Ольга Ярилова, Михаил Мишустин, Происшествия
Экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии

Арестованной экс-замглавы Минкультуры Яриловой грозит до десяти лет колонии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОльга Ярилова
Ольга Ярилова - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ольга Ярилова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Экс-замминистра культуры России Ольге Яриловой, арестованной по делу о злоупотреблении полномочиями, грозит до 10 лет лишения свободы, следует из положений Уголовного кодекса РФ.
Ранее в пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили РИА Новости, что суд отправил в СИЗО до 16 июня Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). В чем именно заключалось преступление и какой ущерб причинило, официальной информации пока нет.
Согласно обвинению, допущенные злоупотребления повлекли тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В сентябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе. По информации Минкультуры, она уволилась по собственному желанию.
Ольга Ярилова - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Суд арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову
09:36
 
РоссияОльга ЯриловаМихаил МишустинПроисшествия
 
 
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