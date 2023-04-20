https://ria.ru/20230420/sputnik-1866577594.html

Спутник НАСА, за падение которого приняли болид под Киевом, сошел с орбиты

Спутник НАСА, за падение которого приняли болид под Киевом, сошел с орбиты - РИА Новости, 20.04.2023

Спутник НАСА, за падение которого приняли болид под Киевом, сошел с орбиты

Солнечный зонд НАСА RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:23

2023-04-20T12:23

2023-04-20T13:24

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Солнечный зонд НАСА RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере, сообщается на сайте spacetrack.org, на котором публикуется информация Космического командования Вооруженных сил США. На сайте космический объект, числящийся в каталоге Командования воздушно-космической обороны Северной Америки под номером 27370, указан как сошедший с орбиты. Ранее за падение этого спутника был принят упавший в Киевской области космический болид. Спутник RHESSI запущен в 2002 году и продолжал работу до 2018 года. Аппарат с низкой околоземной орбиты вел наблюдения за вспышками на Солнце. Его научная миссия завершилась из-за потери связи с Землей. Масса спутника составляла 270 килограммов.

https://ria.ru/20230420/vspyshka-1866495683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

киев, северная америка, киевская область, наса, вооруженные силы сша, в мире