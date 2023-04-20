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Спутник НАСА, за падение которого приняли болид под Киевом, сошел с орбиты - РИА Новости, 20.04.2023
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12:23 20.04.2023 (обновлено: 13:24 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/sputnik-1866577594.html
Спутник НАСА, за падение которого приняли болид под Киевом, сошел с орбиты
Спутник НАСА, за падение которого приняли болид под Киевом, сошел с орбиты - РИА Новости, 20.04.2023
Спутник НАСА, за падение которого приняли болид под Киевом, сошел с орбиты
Солнечный зонд НАСА RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:23
2023-04-20T13:24
киев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Солнечный зонд НАСА RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере, сообщается на сайте spacetrack.org, на котором публикуется информация Космического командования Вооруженных сил США. На сайте космический объект, числящийся в каталоге Командования воздушно-космической обороны Северной Америки под номером 27370, указан как сошедший с орбиты. Ранее за падение этого спутника был принят упавший в Киевской области космический болид. Спутник RHESSI запущен в 2002 году и продолжал работу до 2018 года. Аппарат с низкой околоземной орбиты вел наблюдения за вспышками на Солнце. Его научная миссия завершилась из-за потери связи с Землей. Масса спутника составляла 270 килограммов.
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Спутник НАСА, за падение которого приняли болид под Киевом, сошел с орбиты

Спутник НАСА RHESSI, за падение которого приняли болид под Киевом, сошел с орбиты

© AP Photo / NASAСпутник RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager)
Спутник RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / NASA
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Солнечный зонд НАСА RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере, сообщается на сайте spacetrack.org, на котором публикуется информация Космического командования Вооруженных сил США.
На сайте космический объект, числящийся в каталоге Командования воздушно-космической обороны Северной Америки под номером 27370, указан как сошедший с орбиты.
Ранее за падение этого спутника был принят упавший в Киевской области космический болид.
Спутник RHESSI запущен в 2002 году и продолжал работу до 2018 года. Аппарат с низкой околоземной орбиты вел наблюдения за вспышками на Солнце. Его научная миссия завершилась из-за потери связи с Землей. Масса спутника составляла 270 килограммов.
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