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ВС России пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях
ВС России пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях - РИА Новости, 20.04.2023
ВС России пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, а также разбила две группы диверсантов,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:34
2023-04-20T14:34
2023-04-20T15:08
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, а также разбила две группы диверсантов, сообщило Минобороны России.По данных ведомства, на Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара, Шевченко и Великой Новоселки в ДНР. А в районах Павловки в ДНР и Малиновки в Запорожской области "пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп"."За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке.
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россия, украина, в мире, донецкая народная республика, угледар, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, Угледар, Безопасность
ВС России пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях
Минобороны: Киев потерял 30 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях