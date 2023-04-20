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ВС России пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях

ВС России пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях - РИА Новости, 20.04.2023

ВС России пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, а также разбила две группы диверсантов,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:34

2023-04-20T14:34

2023-04-20T15:08

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, а также разбила две группы диверсантов, сообщило Минобороны России.По данных ведомства, на Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара, Шевченко и Великой Новоселки в ДНР. А в районах Павловки в ДНР и Малиновки в Запорожской области "пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп"."За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке.

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, в мире, донецкая народная республика, угледар, безопасность