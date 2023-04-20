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ВС России пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 20.04.2023 (обновлено: 15:08 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/spetsoperatsiya-1866623680.html
ВС России пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях
ВС России пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях - РИА Новости, 20.04.2023
ВС России пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, а также разбила две группы диверсантов,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:34
2023-04-20T15:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
донецкая народная республика
угледар
безопасность
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, а также разбила две группы диверсантов, сообщило Минобороны России.По данных ведомства, на Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара, Шевченко и Великой Новоселки в ДНР. А в районах Павловки в ДНР и Малиновки в Запорожской области "пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп"."За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке.
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россия, украина, в мире, донецкая народная республика, угледар, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, Угледар, Безопасность
ВС России пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях

Минобороны: Киев потерял 30 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на Южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных, а также разбила две группы диверсантов, сообщило Минобороны России.
По данных ведомства, на Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара, Шевченко и Великой Новоселки в ДНР. А в районах Павловки в ДНР и Малиновки в Запорожской области "пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп".
"За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 апреля, 18:52
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаУгледарБезопасность
 
 
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