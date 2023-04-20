Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали, когда собаки-спасатели выходят на пенсию - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 20.04.2023 (обновлено: 02:53 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/sobaki-spasateli-1866499089.html
В МЧС рассказали, когда собаки-спасатели выходят на пенсию
В МЧС рассказали, когда собаки-спасатели выходят на пенсию - РИА Новости, 20.04.2023
В МЧС рассказали, когда собаки-спасатели выходят на пенсию
Служебные собаки-спасатели выходят на пенсию обычно через восемь лет работы в экстремальных условиях; после завершения карьеры, как правило, их забирают к себе... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T02:51
2023-04-20T02:53
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596687115_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_cfdddb5b82377deacbe005d5b47a58aa.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Служебные собаки-спасатели выходят на пенсию обычно через восемь лет работы в экстремальных условиях; после завершения карьеры, как правило, их забирают к себе домой кинологи, сообщает МЧС России. Ведомство отмечает, что собаки–спасатели ежегодно в разных уголках земного шара совершают подвиги, помогая сохранить тысячи человеческих жизней. "Восемь лет в среднем находится на службе собака-спасатель. После выхода служебной собаки на пенсию, как правило, кинолог забирает ее к себе домой", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Подчеркивается, что спасателями обычно становятся собаки восьми пород: ньюфаундленды, доберманы, лабрадоры ретриверы, немецкие овчарки, ротвейлеры, терьеры, сенбернары, а также спаниели. Ранее сообщалось, что все служебные собаки ведомства проходят обязательную ежегодную диспансеризацию. Их применение с перерывами на восстановление рабочих качеств не должно превышать 12 часов в сутки, из них на непрерывный отдых отводится четыре часа и еще два на кормление и уход. Вольеры для служебных собак МЧС, предназначенных для поиска пострадавших в различных условиях, тел погибших, обнаружения взрывчатки, авиабомб, фугасов и мин, не должны размещаться возле складов горюче-смазочных материалов, химических веществ и автопарков, которые выделяют резкий запах. Будка для служебной собаки должна иметь площадь не менее 2,5 квадратных метров, а площадка для выгула - не менее 3,5 "квадратов". В холодное время года будки должны оснащаться матрасами из материалов, который не вредят здоровью собаки.
https://ria.ru/20230416/sobaki-1865605461.html
https://ria.ru/20230409/kinolog-1864025299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596687115_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_8835c295a1dad118300c617c00621cd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, когда собаки-спасатели выходят на пенсию

МЧС: служебные собаки-спасатели выходят на пенсию обычно через восемь лет работы

© Фото : МЧС РоссииСобака Акай, которая служит в МЧС России
Собака Акай, которая служит в МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : МЧС России
Собака Акай, которая служит в МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Служебные собаки-спасатели выходят на пенсию обычно через восемь лет работы в экстремальных условиях; после завершения карьеры, как правило, их забирают к себе домой кинологи, сообщает МЧС России.
Ведомство отмечает, что собаки–спасатели ежегодно в разных уголках земного шара совершают подвиги, помогая сохранить тысячи человеческих жизней.
Собака на поводке - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку
16 апреля, 03:04
"Восемь лет в среднем находится на службе собака-спасатель. После выхода служебной собаки на пенсию, как правило, кинолог забирает ее к себе домой", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Подчеркивается, что спасателями обычно становятся собаки восьми пород: ньюфаундленды, доберманы, лабрадоры ретриверы, немецкие овчарки, ротвейлеры, терьеры, сенбернары, а также спаниели.
«
"Каждая из пород имеет те самые качества, которые необходимы, чтобы быть спасателем", - резюмирует МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что все служебные собаки ведомства проходят обязательную ежегодную диспансеризацию. Их применение с перерывами на восстановление рабочих качеств не должно превышать 12 часов в сутки, из них на непрерывный отдых отводится четыре часа и еще два на кормление и уход.
Вольеры для служебных собак МЧС, предназначенных для поиска пострадавших в различных условиях, тел погибших, обнаружения взрывчатки, авиабомб, фугасов и мин, не должны размещаться возле складов горюче-смазочных материалов, химических веществ и автопарков, которые выделяют резкий запах. Будка для служебной собаки должна иметь площадь не менее 2,5 квадратных метров, а площадка для выгула - не менее 3,5 "квадратов". В холодное время года будки должны оснащаться матрасами из материалов, который не вредят здоровью собаки.
Собака - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Кинолог рассказал, как помочь собаке справиться со стрессом
9 апреля, 03:05
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала