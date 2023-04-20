https://ria.ru/20230420/sobaki-spasateli-1866499089.html

В МЧС рассказали, когда собаки-спасатели выходят на пенсию

В МЧС рассказали, когда собаки-спасатели выходят на пенсию - РИА Новости, 20.04.2023

В МЧС рассказали, когда собаки-спасатели выходят на пенсию

Служебные собаки-спасатели выходят на пенсию обычно через восемь лет работы в экстремальных условиях; после завершения карьеры, как правило, их забирают к себе... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T02:51

2023-04-20T02:51

2023-04-20T02:53

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Служебные собаки-спасатели выходят на пенсию обычно через восемь лет работы в экстремальных условиях; после завершения карьеры, как правило, их забирают к себе домой кинологи, сообщает МЧС России. Ведомство отмечает, что собаки–спасатели ежегодно в разных уголках земного шара совершают подвиги, помогая сохранить тысячи человеческих жизней. "Восемь лет в среднем находится на службе собака-спасатель. После выхода служебной собаки на пенсию, как правило, кинолог забирает ее к себе домой", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Подчеркивается, что спасателями обычно становятся собаки восьми пород: ньюфаундленды, доберманы, лабрадоры ретриверы, немецкие овчарки, ротвейлеры, терьеры, сенбернары, а также спаниели. Ранее сообщалось, что все служебные собаки ведомства проходят обязательную ежегодную диспансеризацию. Их применение с перерывами на восстановление рабочих качеств не должно превышать 12 часов в сутки, из них на непрерывный отдых отводится четыре часа и еще два на кормление и уход. Вольеры для служебных собак МЧС, предназначенных для поиска пострадавших в различных условиях, тел погибших, обнаружения взрывчатки, авиабомб, фугасов и мин, не должны размещаться возле складов горюче-смазочных материалов, химических веществ и автопарков, которые выделяют резкий запах. Будка для служебной собаки должна иметь площадь не менее 2,5 квадратных метров, а площадка для выгула - не менее 3,5 "квадратов". В холодное время года будки должны оснащаться матрасами из материалов, который не вредят здоровью собаки.

https://ria.ru/20230416/sobaki-1865605461.html

https://ria.ru/20230409/kinolog-1864025299.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)