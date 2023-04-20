https://ria.ru/20230420/sobaki-spasateli-1866499089.html
В МЧС рассказали, когда собаки-спасатели выходят на пенсию
В МЧС рассказали, когда собаки-спасатели выходят на пенсию - РИА Новости, 20.04.2023
В МЧС рассказали, когда собаки-спасатели выходят на пенсию
Служебные собаки-спасатели выходят на пенсию обычно через восемь лет работы в экстремальных условиях; после завершения карьеры, как правило, их забирают к себе... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T02:51
2023-04-20T02:51
2023-04-20T02:53
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596687115_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_cfdddb5b82377deacbe005d5b47a58aa.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Служебные собаки-спасатели выходят на пенсию обычно через восемь лет работы в экстремальных условиях; после завершения карьеры, как правило, их забирают к себе домой кинологи, сообщает МЧС России. Ведомство отмечает, что собаки–спасатели ежегодно в разных уголках земного шара совершают подвиги, помогая сохранить тысячи человеческих жизней. "Восемь лет в среднем находится на службе собака-спасатель. После выхода служебной собаки на пенсию, как правило, кинолог забирает ее к себе домой", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Подчеркивается, что спасателями обычно становятся собаки восьми пород: ньюфаундленды, доберманы, лабрадоры ретриверы, немецкие овчарки, ротвейлеры, терьеры, сенбернары, а также спаниели. Ранее сообщалось, что все служебные собаки ведомства проходят обязательную ежегодную диспансеризацию. Их применение с перерывами на восстановление рабочих качеств не должно превышать 12 часов в сутки, из них на непрерывный отдых отводится четыре часа и еще два на кормление и уход. Вольеры для служебных собак МЧС, предназначенных для поиска пострадавших в различных условиях, тел погибших, обнаружения взрывчатки, авиабомб, фугасов и мин, не должны размещаться возле складов горюче-смазочных материалов, химических веществ и автопарков, которые выделяют резкий запах. Будка для служебной собаки должна иметь площадь не менее 2,5 квадратных метров, а площадка для выгула - не менее 3,5 "квадратов". В холодное время года будки должны оснащаться матрасами из материалов, который не вредят здоровью собаки.
https://ria.ru/20230416/sobaki-1865605461.html
https://ria.ru/20230409/kinolog-1864025299.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596687115_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_8835c295a1dad118300c617c00621cd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, когда собаки-спасатели выходят на пенсию
МЧС: служебные собаки-спасатели выходят на пенсию обычно через восемь лет работы
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Служебные собаки-спасатели выходят на пенсию обычно через восемь лет работы в экстремальных условиях; после завершения карьеры, как правило, их забирают к себе домой кинологи, сообщает МЧС России.
Ведомство отмечает, что собаки–спасатели ежегодно в разных уголках земного шара совершают подвиги, помогая сохранить тысячи человеческих жизней.
Кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку
"Восемь лет в среднем находится на службе собака-спасатель. После выхода служебной собаки на пенсию, как правило, кинолог забирает ее к себе домой", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Подчеркивается, что спасателями обычно становятся собаки восьми пород: ньюфаундленды, доберманы, лабрадоры ретриверы, немецкие овчарки, ротвейлеры, терьеры, сенбернары, а также спаниели.
«
"Каждая из пород имеет те самые качества, которые необходимы, чтобы быть спасателем", - резюмирует МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что все служебные собаки ведомства проходят обязательную ежегодную диспансеризацию. Их применение с перерывами на восстановление рабочих качеств не должно превышать 12 часов в сутки, из них на непрерывный отдых отводится четыре часа и еще два на кормление и уход.
Вольеры для служебных собак МЧС, предназначенных для поиска пострадавших в различных условиях, тел погибших, обнаружения взрывчатки, авиабомб, фугасов и мин, не должны размещаться возле складов горюче-смазочных материалов, химических веществ и автопарков, которые выделяют резкий запах. Будка для служебной собаки должна иметь площадь не менее 2,5 квадратных метров, а площадка для выгула - не менее 3,5 "квадратов". В холодное время года будки должны оснащаться матрасами из материалов, который не вредят здоровью собаки.
Кинолог рассказал, как помочь собаке справиться со стрессом