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В Ровно снесли стелу с двумя украинками, приняв одну из них за россиянку - РИА Новости, 20.04.2023
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13:33 20.04.2023 (обновлено: 14:16 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/snos-1866599046.html
В Ровно снесли стелу с двумя украинками, приняв одну из них за россиянку
В Ровно снесли стелу с двумя украинками, приняв одну из них за россиянку - РИА Новости, 20.04.2023
В Ровно снесли стелу с двумя украинками, приняв одну из них за россиянку
В украинском городе Ровно в рамках кампании по декоммунизации снесли стелу дружбы народов с изображением двух украинок, одну из которых ошибочно приняли за... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:33
2023-04-20T14:16
в мире
украина
ровно
россия
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В украинском городе Ровно в рамках кампании по декоммунизации снесли стелу дружбы народов с изображением двух украинок, одну из которых ошибочно приняли за россиянку. "Во исполнение решения исполнительного комитета Ровенского городского совета "О демонтаже символов советского режима в Ровно демонтировали "Стелу дружбы народов", — сообщила мэрия в соцсети. Администрация утверждает, что на стеле были изображены украинка и россиянка в стилизованных костюмах на фоне герба Украинской Советской Социалистической Республики. Таким памятникам в городе не место, заявили власти Ровно. При этом местные СМИ пишут, что на стеле изображены именно украинки — с Восточной и Западной Украины, о чем говорят их одеяния.Закон о декоммунизации действует на Украине с 2015 года. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, украина, ровно, россия
В мире, Украина, Ровно, Россия
В Ровно снесли стелу с двумя украинками, приняв одну из них за россиянку

В Ровно снесли стелу с изображением двух украинок, одну из которых приняли за россиянку

© Фото : страница Ровенского городского совета в соцсетиСтела дружбы народов в Ровно
Стела дружбы народов в Ровно - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : страница Ровенского городского совета в соцсети
Стела дружбы народов в Ровно. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В украинском городе Ровно в рамках кампании по декоммунизации снесли стелу дружбы народов с изображением двух украинок, одну из которых ошибочно приняли за россиянку.
"Во исполнение решения исполнительного комитета Ровенского городского совета "О демонтаже символов советского режима в Ровно демонтировали "Стелу дружбы народов", — сообщила мэрия в соцсети.
Администрация утверждает, что на стеле были изображены украинка и россиянка в стилизованных костюмах на фоне герба Украинской Советской Социалистической Республики. Таким памятникам в городе не место, заявили власти Ровно.
При этом местные СМИ пишут, что на стеле изображены именно украинки — с Восточной и Западной Украины, о чем говорят их одеяния.
Закон о декоммунизации действует на Украине с 2015 года. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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