https://ria.ru/20230420/snos-1866599046.html
В Ровно снесли стелу с двумя украинками, приняв одну из них за россиянку
В Ровно снесли стелу с двумя украинками, приняв одну из них за россиянку - РИА Новости, 20.04.2023
В Ровно снесли стелу с двумя украинками, приняв одну из них за россиянку
В украинском городе Ровно в рамках кампании по декоммунизации снесли стелу дружбы народов с изображением двух украинок, одну из которых ошибочно приняли за... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:33
2023-04-20T13:33
2023-04-20T14:16
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В украинском городе Ровно в рамках кампании по декоммунизации снесли стелу дружбы народов с изображением двух украинок, одну из которых ошибочно приняли за россиянку. "Во исполнение решения исполнительного комитета Ровенского городского совета "О демонтаже символов советского режима в Ровно демонтировали "Стелу дружбы народов", — сообщила мэрия в соцсети. Администрация утверждает, что на стеле были изображены украинка и россиянка в стилизованных костюмах на фоне герба Украинской Советской Социалистической Республики. Таким памятникам в городе не место, заявили власти Ровно. При этом местные СМИ пишут, что на стеле изображены именно украинки — с Восточной и Западной Украины, о чем говорят их одеяния.Закон о декоммунизации действует на Украине с 2015 года. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230209/chkalov-1850700535.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ровно, россия
В мире, Украина, Ровно, Россия
В Ровно снесли стелу с двумя украинками, приняв одну из них за россиянку
В Ровно снесли стелу с изображением двух украинок, одну из которых приняли за россиянку
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В украинском городе Ровно в рамках кампании по декоммунизации снесли стелу дружбы народов с изображением двух украинок, одну из которых ошибочно приняли за россиянку.
"Во исполнение решения исполнительного комитета Ровенского городского совета "О демонтаже символов советского режима в Ровно демонтировали "Стелу дружбы народов", — сообщила мэрия в соцсети.
Администрация утверждает, что на стеле были изображены украинка и россиянка в стилизованных костюмах на фоне герба Украинской Советской Социалистической Республики. Таким памятникам в городе не место, заявили власти Ровно.
При этом местные СМИ пишут, что на стеле изображены именно украинки — с Восточной и Западной Украины, о чем говорят их одеяния.
Закон о декоммунизации действует на Украине с 2015 года. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
.
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