https://ria.ru/20230420/snos-1866599046.html

В Ровно снесли стелу с двумя украинками, приняв одну из них за россиянку

В Ровно снесли стелу с двумя украинками, приняв одну из них за россиянку - РИА Новости, 20.04.2023

В Ровно снесли стелу с двумя украинками, приняв одну из них за россиянку

В украинском городе Ровно в рамках кампании по декоммунизации снесли стелу дружбы народов с изображением двух украинок, одну из которых ошибочно приняли за... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:33

2023-04-20T13:33

2023-04-20T14:16

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В украинском городе Ровно в рамках кампании по декоммунизации снесли стелу дружбы народов с изображением двух украинок, одну из которых ошибочно приняли за россиянку. "Во исполнение решения исполнительного комитета Ровенского городского совета "О демонтаже символов советского режима в Ровно демонтировали "Стелу дружбы народов", — сообщила мэрия в соцсети. Администрация утверждает, что на стеле были изображены украинка и россиянка в стилизованных костюмах на фоне герба Украинской Советской Социалистической Республики. Таким памятникам в городе не место, заявили власти Ровно. При этом местные СМИ пишут, что на стеле изображены именно украинки — с Восточной и Западной Украины, о чем говорят их одеяния.Закон о декоммунизации действует на Украине с 2015 года. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230209/chkalov-1850700535.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, ровно, россия