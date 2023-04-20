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"Это оружие изменит расклад". США решили помочь Украине "достать до Крыма" - РИА Новости, 20.04.2023
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08:00 20.04.2023 (обновлено: 08:01 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html
"Это оружие изменит расклад". США решили помочь Украине "достать до Крыма"
"Это оружие изменит расклад". США решили помочь Украине "достать до Крыма" - РИА Новости, 20.04.2023
"Это оружие изменит расклад". США решили помочь Украине "достать до Крыма"
За океаном представили боеприпас, который, как утверждают разработчики, "совершит революцию". Это LRMP — высокоточный маневрирующий снаряд для пушек. К концу... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:00
2023-04-20T08:01
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
сша
китай
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Давид Нармания. За океаном представили боеприпас, который, как утверждают разработчики, "совершит революцию". Это LRMP — высокоточный маневрирующий снаряд для пушек. К концу года планируют приступить к испытаниям. О том, в чем особенность новинки, — в материале РИА Новости.Весомая заявкаПрежде всего обращает на себя внимание дальнобойность. По словам инженеров — 125-150 километров. Это вдвое больше стандарта для гаубицы M777, под которую создают этот боеприпас.Необычная форма: в поперечнике — треугольник Рело, стороны которого не прямые, а выгнутые наружу. Это позволяет снаряду дольше оставаться в воздухе и сохранять устойчивость в полете.При выстреле он вращается со скоростью 200 оборотов в секунду. Шесть стабилизаторов снижают этот показатель до 20, выдвигаются крылья. Теперь можно маневрировать, причем меняя траекторию: для большей неуязвимости.General Atomics, компания-разработчик, планирует выпустить версию и для корабельных орудий калибра 127 миллиметров. Там будет меньше размах крыльев, из-за чего дальнобойность сократится до 50-100 километров.Прорыв в артиллерии?Презентация вызвала большой резонанс. Неудивительно: конфликт на Украине показал, что пушки все еще очень важны.По данным западных СМИ, летом российские войска расходовали до 50 тысяч снарядов в сутки, ВСУ — шесть-семь тысяч. "Ежедневно Россия выстреливает столько боеприпасов, сколько Европа способна производить за месяц", — приводили в Financial Times слова одного из европейских дипломатов. Высокоточный маневрирующий LRMP приблизил бы ВСУ к паритету. Недаром США предоставили киевскому режиму M982 Excalibur дальностью 40-60 километров, тоже высокоточные.Из этой же области — управляемые GMLRS для реактивных систем залпового огня M270 и HIMARS дальностью 80 километров. Есть и до 150 — версия с расширенным радиусом действия (ER).Управляемые боеприпасы применяли еще советские войска в 1980-е — снаряд "Сантиметр". Американский "Экскалибур" поступил на вооружение лишь через 20 лет.Армия СССР получила и усовершенствованную версию артиллерийской "высокоточки", которая применяется и по сей день, — "Краснополь". Модернизированный "Краснополь-Д" оснастили системой наведения с приемником сигналов ГЛОНАСС и GPS.В 2010-х Китай разработал управляемые снаряды WS-35 дальностью до 100 километров.Дешевый аналогLRMP должен превзойти всех. Правда, пока не ясно, сколько будет стоить выстрел. Запуск одного "Экскалибура" обходится американскому бюджету в 68 тысяч долларов. А GMLRS — в 150-160 тысяч.Поэтому предусмотрели дешевую альтернативу. Boeing — конкурент General Atomics — отправила Украине планирующие бомбы GBU-39 с реактивными двигателями снарядов M26 для РСЗО HIMARS. Цена — около 40 тысяч за штуку.Впрочем, на фронтовую ситуацию эти боеприпасы особо не повлияли — Минобороны России регулярно сообщает об их уничтожении.По дальности они не уступают LRMP — те же 150 километров. Хотя новинка, судя по всему, куда более грозное оружие. Но на единственной презентации показали лишь 3D-модель, не реальный образец.
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Нармания Давид
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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина, сша, китай
В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, США, Китай

"Это оружие изменит расклад". США решили помочь Украине "достать до Крыма"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Давид Нармания. За океаном представили боеприпас, который, как утверждают разработчики, "совершит революцию". Это LRMP — высокоточный маневрирующий снаряд для пушек. К концу года планируют приступить к испытаниям. О том, в чем особенность новинки, — в материале РИА Новости.

Весомая заявка

Прежде всего обращает на себя внимание дальнобойность. По словам инженеров — 125-150 километров. Это вдвое больше стандарта для гаубицы M777, под которую создают этот боеприпас.
Необычная форма: в поперечнике — треугольник Рело, стороны которого не прямые, а выгнутые наружу. Это позволяет снаряду дольше оставаться в воздухе и сохранять устойчивость в полете.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАмериканская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот"
Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот"
При выстреле он вращается со скоростью 200 оборотов в секунду. Шесть стабилизаторов снижают этот показатель до 20, выдвигаются крылья. Теперь можно маневрировать, причем меняя траекторию: для большей неуязвимости.
General Atomics, компания-разработчик, планирует выпустить версию и для корабельных орудий калибра 127 миллиметров. Там будет меньше размах крыльев, из-за чего дальнобойность сократится до 50-100 километров.

Прорыв в артиллерии?

Презентация вызвала большой резонанс. Неудивительно: конфликт на Украине показал, что пушки все еще очень важны.
По данным западных СМИ, летом российские войска расходовали до 50 тысяч снарядов в сутки, ВСУ — шесть-семь тысяч. "Ежедневно Россия выстреливает столько боеприпасов, сколько Европа способна производить за месяц", — приводили в Financial Times слова одного из европейских дипломатов. Высокоточный маневрирующий LRMP приблизил бы ВСУ к паритету.
Недаром США предоставили киевскому режиму M982 Excalibur дальностью 40-60 километров, тоже высокоточные.
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public AffairsЗапуск M982 Excalibur 155 миллиметров из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США
Запуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public Affairs
Запуск M982 Excalibur 155 миллиметров из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США
Из этой же области — управляемые GMLRS для реактивных систем залпового огня M270 и HIMARS дальностью 80 километров. Есть и до 150 — версия с расширенным радиусом действия (ER).
Управляемые боеприпасы применяли еще советские войска в 1980-е — снаряд "Сантиметр". Американский "Экскалибур" поступил на вооружение лишь через 20 лет.
Армия СССР получила и усовершенствованную версию артиллерийской "высокоточки", которая применяется и по сей день, — "Краснополь". Модернизированный "Краснополь-Д" оснастили системой наведения с приемником сигналов ГЛОНАСС и GPS.
В 2010-х Китай разработал управляемые снаряды WS-35 дальностью до 100 километров.

Дешевый аналог

LRMP должен превзойти всех. Правда, пока не ясно, сколько будет стоить выстрел. Запуск одного "Экскалибура" обходится американскому бюджету в 68 тысяч долларов. А GMLRS — в 150-160 тысяч.
Поэтому предусмотрели дешевую альтернативу. Boeing — конкурент General Atomics — отправила Украине планирующие бомбы GBU-39 с реактивными двигателями снарядов M26 для РСЗО HIMARS. Цена — около 40 тысяч за штуку.
© AP Photo / Roman KoksarovРазгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
Впрочем, на фронтовую ситуацию эти боеприпасы особо не повлияли — Минобороны России регулярно сообщает об их уничтожении.
По дальности они не уступают LRMP — те же 150 километров. Хотя новинка, судя по всему, куда более грозное оружие. Но на единственной презентации показали лишь 3D-модель, не реальный образец.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Шутки кончились. Чем Россия ответит на поставки урановых снарядов Киеву
22 марта, 12:51
 
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