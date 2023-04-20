https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html

"Это оружие изменит расклад". США решили помочь Украине "достать до Крыма"

"Это оружие изменит расклад". США решили помочь Украине "достать до Крыма" - РИА Новости, 20.04.2023

"Это оружие изменит расклад". США решили помочь Украине "достать до Крыма"

За океаном представили боеприпас, который, как утверждают разработчики, "совершит революцию". Это LRMP — высокоточный маневрирующий снаряд для пушек. К концу... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T08:00

2023-04-20T08:00

2023-04-20T08:01

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Давид Нармания. За океаном представили боеприпас, который, как утверждают разработчики, "совершит революцию". Это LRMP — высокоточный маневрирующий снаряд для пушек. К концу года планируют приступить к испытаниям. О том, в чем особенность новинки, — в материале РИА Новости.Весомая заявкаПрежде всего обращает на себя внимание дальнобойность. По словам инженеров — 125-150 километров. Это вдвое больше стандарта для гаубицы M777, под которую создают этот боеприпас.Необычная форма: в поперечнике — треугольник Рело, стороны которого не прямые, а выгнутые наружу. Это позволяет снаряду дольше оставаться в воздухе и сохранять устойчивость в полете.При выстреле он вращается со скоростью 200 оборотов в секунду. Шесть стабилизаторов снижают этот показатель до 20, выдвигаются крылья. Теперь можно маневрировать, причем меняя траекторию: для большей неуязвимости.General Atomics, компания-разработчик, планирует выпустить версию и для корабельных орудий калибра 127 миллиметров. Там будет меньше размах крыльев, из-за чего дальнобойность сократится до 50-100 километров.Прорыв в артиллерии?Презентация вызвала большой резонанс. Неудивительно: конфликт на Украине показал, что пушки все еще очень важны.По данным западных СМИ, летом российские войска расходовали до 50 тысяч снарядов в сутки, ВСУ — шесть-семь тысяч. "Ежедневно Россия выстреливает столько боеприпасов, сколько Европа способна производить за месяц", — приводили в Financial Times слова одного из европейских дипломатов. Высокоточный маневрирующий LRMP приблизил бы ВСУ к паритету. Недаром США предоставили киевскому режиму M982 Excalibur дальностью 40-60 километров, тоже высокоточные.Из этой же области — управляемые GMLRS для реактивных систем залпового огня M270 и HIMARS дальностью 80 километров. Есть и до 150 — версия с расширенным радиусом действия (ER).Управляемые боеприпасы применяли еще советские войска в 1980-е — снаряд "Сантиметр". Американский "Экскалибур" поступил на вооружение лишь через 20 лет.Армия СССР получила и усовершенствованную версию артиллерийской "высокоточки", которая применяется и по сей день, — "Краснополь". Модернизированный "Краснополь-Д" оснастили системой наведения с приемником сигналов ГЛОНАСС и GPS.В 2010-х Китай разработал управляемые снаряды WS-35 дальностью до 100 километров.Дешевый аналогLRMP должен превзойти всех. Правда, пока не ясно, сколько будет стоить выстрел. Запуск одного "Экскалибура" обходится американскому бюджету в 68 тысяч долларов. А GMLRS — в 150-160 тысяч.Поэтому предусмотрели дешевую альтернативу. Boeing — конкурент General Atomics — отправила Украине планирующие бомбы GBU-39 с реактивными двигателями снарядов M26 для РСЗО HIMARS. Цена — около 40 тысяч за штуку.Впрочем, на фронтовую ситуацию эти боеприпасы особо не повлияли — Минобороны России регулярно сообщает об их уничтожении.По дальности они не уступают LRMP — те же 150 километров. Хотя новинка, судя по всему, куда более грозное оружие. Но на единственной презентации показали лишь 3D-модель, не реальный образец.

https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, вооруженные силы украины, россия, украина, сша, китай