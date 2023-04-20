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Путин призвал сделать муниципальную службу привлекательной для молодежи - РИА Новости, 20.04.2023
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14:36 20.04.2023 (обновлено: 15:08 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/sluzhba-1866624395.html
Путин призвал сделать муниципальную службу привлекательной для молодежи
Путин призвал сделать муниципальную службу привлекательной для молодежи - РИА Новости, 20.04.2023
Путин призвал сделать муниципальную службу привлекательной для молодежи
Муниципальная служба в России должна стать привлекательной для молодых людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:36
2023-04-20T15:08
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Муниципальная служба в России должна стать привлекательной для молодых людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Крайне важно, чтобы муниципальная служба стала привлекательной для молодых образованных современных, инициативных людей. Мы работаем над этим и, например, стартовала программа сопровождения молодых служащих "Госстат". В ее основе система стажировок, направленных на обмен опытом и развитие профессиональных компетенций", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.Президент добавил, что для привлечения молодежи и специалистов узкого профиля нужно подумать и над дополнительными стимулами: не менее значима качественная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих.Путин также отметил, что работа в бизнесе всегда более прибыльнее, чем работа на государственной или муниципальной службе, поэтому в данном случае должна быть мотивация - престиж, звание, премии."Вы сейчас упомянули о таких программах как "Земский фельдшер", врач, учитель и так далее, мы же исходим из того, чтобы привлекать людей со стороны... Наверное, можно продумать какие-то стимулы для муниципального звена управления, но здесь всё-таки, прежде всего, мне кажется, упор нужно делать на местных граждан, которые чувствуют тот муниципалитет, где они живут, работают, откуда они родом. Местным всегда виднее, что нужно сделать для развития, на что нужно сделать упор", - заключил российский лидер.Он также выразил желание, чтобы на данную тему высказались и губернаторы.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал сделать муниципальную службу привлекательной для молодежи

Путин: муниципальная служба должна стать привлекательной для молодых инициативных людей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Муниципальная служба в России должна стать привлекательной для молодых людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Крайне важно, чтобы муниципальная служба стала привлекательной для молодых образованных современных, инициативных людей. Мы работаем над этим и, например, стартовала программа сопровождения молодых служащих "Госстат". В ее основе система стажировок, направленных на обмен опытом и развитие профессиональных компетенций", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
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Президент добавил, что для привлечения молодежи и специалистов узкого профиля нужно подумать и над дополнительными стимулами: не менее значима качественная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих.
«
"Надо создавать какие-то конкурентные преимущества и искать эти конкурентные преимущества. Привлекательные для того, чтобы нужные люди с нужной квалификацией, с уровнем образования и мотивированные внутренне шли на эту работу", - подчеркнул глава государства.
Путин также отметил, что работа в бизнесе всегда более прибыльнее, чем работа на государственной или муниципальной службе, поэтому в данном случае должна быть мотивация - престиж, звание, премии.
"Вы сейчас упомянули о таких программах как "Земский фельдшер", врач, учитель и так далее, мы же исходим из того, чтобы привлекать людей со стороны... Наверное, можно продумать какие-то стимулы для муниципального звена управления, но здесь всё-таки, прежде всего, мне кажется, упор нужно делать на местных граждан, которые чувствуют тот муниципалитет, где они живут, работают, откуда они родом. Местным всегда виднее, что нужно сделать для развития, на что нужно сделать упор", - заключил российский лидер.
Он также выразил желание, чтобы на данную тему высказались и губернаторы.
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ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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