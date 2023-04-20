https://ria.ru/20230420/sluzhba-1866624395.html

Путин призвал сделать муниципальную службу привлекательной для молодежи

Путин призвал сделать муниципальную службу привлекательной для молодежи - РИА Новости, 20.04.2023

Путин призвал сделать муниципальную службу привлекательной для молодежи

Муниципальная служба в России должна стать привлекательной для молодых людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:36

2023-04-20T14:36

2023-04-20T15:08

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_0:70:2972:1742_1920x0_80_0_0_410697468febc015c77e6cac8d5f73af.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Муниципальная служба в России должна стать привлекательной для молодых людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Крайне важно, чтобы муниципальная служба стала привлекательной для молодых образованных современных, инициативных людей. Мы работаем над этим и, например, стартовала программа сопровождения молодых служащих "Госстат". В ее основе система стажировок, направленных на обмен опытом и развитие профессиональных компетенций", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.Президент добавил, что для привлечения молодежи и специалистов узкого профиля нужно подумать и над дополнительными стимулами: не менее значима качественная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих.Путин также отметил, что работа в бизнесе всегда более прибыльнее, чем работа на государственной или муниципальной службе, поэтому в данном случае должна быть мотивация - престиж, звание, премии."Вы сейчас упомянули о таких программах как "Земский фельдшер", врач, учитель и так далее, мы же исходим из того, чтобы привлекать людей со стороны... Наверное, можно продумать какие-то стимулы для муниципального звена управления, но здесь всё-таки, прежде всего, мне кажется, упор нужно делать на местных граждан, которые чувствуют тот муниципалитет, где они живут, работают, откуда они родом. Местным всегда виднее, что нужно сделать для развития, на что нужно сделать упор", - заключил российский лидер.Он также выразил желание, чтобы на данную тему высказались и губернаторы.

https://ria.ru/20221221/sluzhba-1840323890.html

https://ria.ru/20230414/uklonisty-1865337954.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин