https://ria.ru/20230420/shvetsiya-1866702995.html
В Швеции пенсионный фонд признал факт провальных инвестиций в банки США
В Швеции пенсионный фонд признал факт провальных инвестиций в банки США - РИА Новости, 20.04.2023
В Швеции пенсионный фонд признал факт провальных инвестиций в банки США
Исполняющая обязанности гендиректора крупнейшего пенсионного фонда Швеции Alecta Катарина Торслунд признала факт "провальных инвестиций" в американские банки, в РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:45
2023-04-20T17:45
2023-04-20T18:01
экономика
швеция
сша
калифорния
silicon valley bank
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Исполняющая обязанности гендиректора крупнейшего пенсионного фонда Швеции Alecta Катарина Торслунд признала факт "провальных инвестиций" в американские банки, в результате этих вложений фонд потерял около 2 миллиардов долларов, передает Блумберг. В марте в Alecta сообщили, что фонд ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Тогда же Alecta продал все свои акции в испытывающем трудности американском банке First Republic Bank (941 миллион долларов). "Чтобы было ясно, инвестиции в американские банки были провальными, и мы не должны были оказаться в таком положении... Мы можем добиться большего, и я полностью понимаю, что клиенты... разочарованы, разгневаны и обеспокоены... Мы относимся к этой неудаче самым серьезным образом", - передает агентство Блумберг слова Торслунд. Ранее Блумберг также сообщал, что что финансовый надзорный орган Швеции потребовал от фонда объяснений, как и почему Alecta, управляющая деньгами 2,6 миллиона шведов, инвестировала в сумме около 21,8 миллиарда крон (2,1 миллиарда долларов) своих средств в банки, связанные с крахом SVB. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
https://ria.ru/20230410/nato-1864311328.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, швеция, сша, калифорния, silicon valley bank
Экономика, Швеция, США, Калифорния, Silicon Valley Bank
В Швеции пенсионный фонд признал факт провальных инвестиций в банки США
Крупнейший пенсионный фонд Швеции признал факт провальных инвестиций в банки США
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Исполняющая обязанности гендиректора крупнейшего пенсионного фонда Швеции Alecta Катарина Торслунд признала факт "провальных инвестиций" в американские банки, в результате этих вложений фонд потерял около 2 миллиардов долларов, передает Блумберг
.
В марте в Alecta сообщили, что фонд ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Тогда же Alecta продал все свои акции в испытывающем трудности американском банке First Republic Bank (941 миллион долларов).
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"Чтобы было ясно, инвестиции в американские банки были провальными, и мы не должны были оказаться в таком положении... Мы можем добиться большего, и я полностью понимаю, что клиенты... разочарованы, разгневаны и обеспокоены... Мы относимся к этой неудаче самым серьезным образом", - передает агентство Блумберг слова Торслунд.
Ранее Блумберг также сообщал, что что финансовый надзорный орган Швеции потребовал от фонда объяснений, как и почему Alecta, управляющая деньгами 2,6 миллиона шведов, инвестировала в сумме около 21,8 миллиарда крон (2,1 миллиарда долларов) своих средств в банки, связанные с крахом SVB.
Регуляторы штата Калифорния
10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank
. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
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