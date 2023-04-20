https://ria.ru/20230420/shtrafy-1866641664.html
Путин: не надо доводить ситуацию со штрафами муниципалитетов до сюрреализма
Путин: не надо доводить ситуацию со штрафами муниципалитетов до сюрреализма - РИА Новости, 20.04.2023
Путин: не надо доводить ситуацию со штрафами муниципалитетов до сюрреализма
Президент России Владимир Путин попросил не доводить до "сюрреализма" ситуацию с проверками муниципалитетов, по его словам, это приводит к снижению качества... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:17
2023-04-20T15:17
2023-04-20T15:17
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не доводить до "сюрреализма" ситуацию с проверками муниципалитетов, по его словам, это приводит к снижению качества подготовки и исполнения принятых решений, а также к дискредитации органов власти, в том числе контрольно-надзорных. "Но что совершенно очевидно - это то, что мы не должны создавать ситуацию, при которой и исполнить нельзя, и не исполнить нельзя. И штрафы надо накладывать, и заплатить их невозможно. Ну что мы создаем какую-то ситуацию сюрреализма, которая ведет только к одному - к снижению качества подготовки и исполнения принимаемых решений. Вот и все. И к дискредитации даже, в известной степени, деятельности отдельных органов власти, в том числе и контрольно-надзорных", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. "Ну что они выносят там решения, которые исполнить невозможно? И не вынести не могут. Вот давайте, с этим нужно конечно разобраться", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20230420/svo-1866608461.html
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россия, владимир путин
Путин: не надо доводить ситуацию со штрафами муниципалитетов до сюрреализма
Путин призвал не доводить ситуацию с проверками и штрафами муниципалитетов до сюрреализма
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не доводить до "сюрреализма" ситуацию с проверками муниципалитетов, по его словам, это приводит к снижению качества подготовки и исполнения принятых решений, а также к дискредитации органов власти, в том числе контрольно-надзорных.
"Но что совершенно очевидно - это то, что мы не должны создавать ситуацию, при которой и исполнить нельзя, и не исполнить нельзя. И штрафы надо накладывать, и заплатить их невозможно. Ну что мы создаем какую-то ситуацию сюрреализма, которая ведет только к одному - к снижению качества подготовки и исполнения принимаемых решений. Вот и все. И к дискредитации даже, в известной степени, деятельности отдельных органов власти, в том числе и контрольно-надзорных", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
"Ну что они выносят там решения, которые исполнить невозможно? И не вынести не могут. Вот давайте, с этим нужно конечно разобраться", - отметил глава государства.
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