https://ria.ru/20230420/shtraf-1866564459.html

"Википедию" оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за фейки об СВО

"Википедию" оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за фейки об СВО - РИА Новости, 20.04.2023

"Википедию" оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за фейки об СВО

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia, управляющий "Википедией", за неудаление недостоверной РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:45

2023-04-20T11:45

2023-04-20T11:46

россия

москва

происшествия

wikipedia

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia, управляющий "Википедией", за неудаление недостоверной информации о специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Wikimedia Foundation, Ink наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол был составлен за неудаление по требованию Роскомнадзора недостоверной информации относительно СВО в статье "Википедии" "Бои за Ахтырку". Защита Wikimedia просила суд прекратить производство по делу из-за многочисленных нарушений в составлении протокола. Адвокат также отмечал, что в материалах дела нет каких-либо доказательств недостоверности изложенной в "Википедии" информации. Кроме того, как следует из материалов дела, прокуратура считает неудаление подобной информации общественно опасным деянием, способным повлечь последствия вплоть до массовых беспорядков. Защита обратила внимание на то что, что прокуратура выявила нарушение, но направила требование удалить данные лишь через два месяца. Таким образом, иронизировал адвокат, органы не торопились устранить общественную опасность. По статье о неудалении из сети запрещенной в России информации фонду грозил штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Ранее он уже неоднократно подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения.

https://ria.ru/20230418/shtraf-1866187948.html

https://ria.ru/20230412/prigovor-1864684314.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)