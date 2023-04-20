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"Википедию" оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за фейки об СВО - РИА Новости, 20.04.2023
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11:45 20.04.2023 (обновлено: 11:46 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/shtraf-1866564459.html
"Википедию" оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за фейки об СВО
"Википедию" оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за фейки об СВО - РИА Новости, 20.04.2023
"Википедию" оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за фейки об СВО
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia, управляющий "Википедией", за неудаление недостоверной РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:45
2023-04-20T11:46
россия
москва
происшествия
wikipedia
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia, управляющий "Википедией", за неудаление недостоверной информации о специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Wikimedia Foundation, Ink наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол был составлен за неудаление по требованию Роскомнадзора недостоверной информации относительно СВО в статье "Википедии" "Бои за Ахтырку". Защита Wikimedia просила суд прекратить производство по делу из-за многочисленных нарушений в составлении протокола. Адвокат также отмечал, что в материалах дела нет каких-либо доказательств недостоверности изложенной в "Википедии" информации. Кроме того, как следует из материалов дела, прокуратура считает неудаление подобной информации общественно опасным деянием, способным повлечь последствия вплоть до массовых беспорядков. Защита обратила внимание на то что, что прокуратура выявила нарушение, но направила требование удалить данные лишь через два месяца. Таким образом, иронизировал адвокат, органы не торопились устранить общественную опасность. По статье о неудалении из сети запрещенной в России информации фонду грозил штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Ранее он уже неоднократно подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения.
https://ria.ru/20230418/shtraf-1866187948.html
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россия, москва, происшествия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Москва, Происшествия, Wikipedia, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
"Википедию" оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за фейки об СВО

"Википедию" оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за неудаление фейков о спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia, управляющий "Википедией", за неудаление недостоверной информации о специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Wikimedia Foundation, Ink наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
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Протокол был составлен за неудаление по требованию Роскомнадзора недостоверной информации относительно СВО в статье "Википедии" "Бои за Ахтырку".
Защита Wikimedia просила суд прекратить производство по делу из-за многочисленных нарушений в составлении протокола. Адвокат также отмечал, что в материалах дела нет каких-либо доказательств недостоверности изложенной в "Википедии" информации.
Кроме того, как следует из материалов дела, прокуратура считает неудаление подобной информации общественно опасным деянием, способным повлечь последствия вплоть до массовых беспорядков. Защита обратила внимание на то что, что прокуратура выявила нарушение, но направила требование удалить данные лишь через два месяца. Таким образом, иронизировал адвокат, органы не торопились устранить общественную опасность.
По статье о неудалении из сети запрещенной в России информации фонду грозил штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Ранее он уже неоднократно подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения.
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