https://ria.ru/20230420/sheremetevo-1866505228.html

Эксперт предупредила о росте цен на товары в duty free в "Шереметьево"

Эксперт предупредила о росте цен на товары в duty free в "Шереметьево" - РИА Новости, 20.04.2023

Эксперт предупредила о росте цен на товары в duty free в "Шереметьево"

Смена юридического лица у duty free в аэропорту "Шереметьево" может привести к существенному росту цены на продающиеся в нем товары, в том числе из-за изменений РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T05:36

2023-04-20T05:36

2023-04-20T05:36

экономика

шереметьево (аэропорт)

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Смена юридического лица у duty free в аэропорту "Шереметьево" может привести к существенному росту цены на продающиеся в нем товары, в том числе из-за изменений в логистике, прокомментировала РИА Новости юрист корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова. Ранее источник в отрасли сообщил РИА Новости, что самый крупный магазин duty free в международном терминале С аэропорта "Шереметьево" закрыт в рамках реорганизации на фоне проблем с поставками и ассортиментом. Тогда уточнялось, что происходит процесс создания нового юрлица, которое бы смогло ввозить товар из открытых стран. "Это может существенно повлиять на цену. В первую очередь, из-за смены логистических путей стоимость товаров может резко вырасти, так как переплачивать приходится и за транспортировку, и за пошлину", - считает Севостьянова. По ее словам, продукция для duty free в теории может ввозиться в рамках параллельного импорта, однако конкретного регулирования, позволявшего бы делать это беспрепятственно, нет. Уточняется, что ввозимая продукция не должна находиться под санкциями и ее импорт необходимо "одобрить" таможенной службой, что, в свою очередь, как раз и может повлиять на ценообразование. Помимо этого, источник сообщал РИА Новости, что прежние поставщики больше не работают с нынешним юрлицом duty free в рамках заключённого договора, а с новыми подписать соглашение оно не может, для чего и нужна реорганизация. Севостьянова пояснила, что такой договор действительно может включать в себя условие об эксклюзивности - обязанность сторон не заключать аналогичные соглашения с третьими лицами. Такое условие не может рассматриваться как ограничение правоспособности, свободы договора или автономии, поскольку обязательство сторона принимает на себя добровольно, а само ограничение носит временный характер, так как действует в пределах срока соответствующего договора. "На случай нарушения условия об эксклюзивности в договоре можно предусмотреть меры ответственности, как правило, неустойка или штраф. Для их применения необходимо доказать факт несоблюдения стороной принятых ограничений", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20230417/kontrabanda-1865748263.html

https://ria.ru/20230419/sheremetevo-1866346759.html

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экономика, шереметьево (аэропорт), россия