Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sevastopol-1866768018.html
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями - РИА Новости, 20.04.2023
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями
Мероприятия по противоподводной диверсионной обороне (ППДО) проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор города... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T23:28
2023-04-20T23:28
севастополь
михаил развожаев
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765662108_0:132:2996:1817_1920x0_80_0_0_e7724bc285bc0101b6a1274295951252.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Мероприятия по противоподводной диверсионной обороне (ППДО) проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Вижу ваши сообщения про громкие звуки в центре города - это отработка мероприятий в рамках ППДО. По поводу происшествия с кафе в центре - по информации от МЧС в заведении произошло короткое замыкание, последствия которого ликвидированы до прибытия пожарных", - написал губернатор в своем телеграм-канале. В городе всё спокойно, добавил он.
https://ria.ru/20230415/krym-1865515581.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765662108_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a4431bee5364620dd8d4abf98e35ecfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями

Губернатор Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с противодиверсионными учениями

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Михаил Развожаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Мероприятия по противоподводной диверсионной обороне (ППДО) проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Вижу ваши сообщения про громкие звуки в центре города - это отработка мероприятий в рамках ППДО. По поводу происшествия с кафе в центре - по информации от МЧС в заведении произошло короткое замыкание, последствия которого ликвидированы до прибытия пожарных", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
В городе всё спокойно, добавил он.
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Трампа и Маска пригласили посетить Крым
15 апреля, 11:12
 
СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала