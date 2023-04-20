https://ria.ru/20230420/sevastopol-1866768018.html

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями - РИА Новости, 20.04.2023

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями

Мероприятия по противоподводной диверсионной обороне (ППДО) проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор города... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T23:28

2023-04-20T23:28

2023-04-20T23:28

севастополь

михаил развожаев

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Мероприятия по противоподводной диверсионной обороне (ППДО) проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Вижу ваши сообщения про громкие звуки в центре города - это отработка мероприятий в рамках ППДО. По поводу происшествия с кафе в центре - по информации от МЧС в заведении произошло короткое замыкание, последствия которого ликвидированы до прибытия пожарных", - написал губернатор в своем телеграм-канале. В городе всё спокойно, добавил он.

https://ria.ru/20230415/krym-1865515581.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)