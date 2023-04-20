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В Сербии вспомнили доклад ПАСЕ об ущербе Европе от бомбардировок НАТО - РИА Новости, 20.04.2023
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16:09 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/serbiya-1866661207.html
В Сербии вспомнили доклад ПАСЕ об ущербе Европе от бомбардировок НАТО
В Сербии вспомнили доклад ПАСЕ об ущербе Европе от бомбардировок НАТО - РИА Новости, 20.04.2023
В Сербии вспомнили доклад ПАСЕ об ущербе Европе от бомбардировок НАТО
В Скупщине (парламенте) Сербии вспомнили о докладе Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) от 2001 года об ущербе от бомбардировок НАТО 1999 года и... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:09
2023-04-20T16:09
в мире
справки
румыния
албания
александр вучич
нато
парламентская ассамблея совета европы
оон
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БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. В Скупщине (парламенте) Сербии вспомнили о докладе Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) от 2001 года об ущербе от бомбардировок НАТО 1999 года и загрязнении всего региона Юго-Восточной Европы от Румынии до Албании. Доклад об ущербе от натовской агрессии несколько лет не был в центре внимания в Сербии, пока о нем недавно не вспомнила в ходе дебатов в Скупщине депутат правящей Сербской прогрессивной партии Марина Рагуш. Документ, утвержденный на пленарном заседании ПАСЕ 24 января 2001 года, был тогда представлен членом постоянного комитета ПАСЕ по охране окружающей среды, затем министром экологии и природных ресурсов Украины Сергеем Курыкиным. "Усилия авиации НАТО по уничтожению промышленных объектов и инфраструктуры привели к загрязнению опасными веществами воздуха, воды и почвы. Эти субстанции будут оказывать постоянное влияние на здоровье и качество жизни граждан этих стран. Конкретно, употребление боеприпасов с обедненным ураном, вероятно, повысит частоту появления рака и врожденных заболеваний среди населения и личного состава вооруженных сил в пострадавших районах", - говорится в документе, опубликованном на сайте ПАСЕ. "Воздушное, речное и подземное распространение загрязнения повлияло на всю Юго-Восточную Европу, особенно на Албанию, Болгарию, Грецию, Венгрию, Румынию, (Северную) Македонию и Украину", - отмечается в докладе. По данным авторов документа, 1,2 тысячи военных самолетов НАТО совершили 34 тысячи вылетов и нанесли 2,3 тысячи авиаударов по Союзной республике Югославия, состоявшей тогда из Сербии и Черногории. Общее число сброшенных снарядов и выпущенных ракет и других боеприпасов оценивается в количестве до 79 тысяч тонн. Президент Сербии Александр Вучич на годовщину начала бомбардировок 1999 года 24 марта адресовал вопрос руководству НАТО: "Кто дал альянсу право убивать сербских граждан?" Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html
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в мире, справки, румыния, албания, александр вучич, нато, парламентская ассамблея совета европы, оон
В мире, Справки, Румыния, Албания, Александр Вучич, НАТО, Парламентская ассамблея Совета Европы, ООН
В Сербии вспомнили доклад ПАСЕ об ущербе Европе от бомбардировок НАТО

В Сербии вспомнили доклад ПАСЕ об ущербе Европе от бомбардировок НАТО 1999 года

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. В Скупщине (парламенте) Сербии вспомнили о докладе Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) от 2001 года об ущербе от бомбардировок НАТО 1999 года и загрязнении всего региона Юго-Восточной Европы от Румынии до Албании.
Доклад об ущербе от натовской агрессии несколько лет не был в центре внимания в Сербии, пока о нем недавно не вспомнила в ходе дебатов в Скупщине депутат правящей Сербской прогрессивной партии Марина Рагуш. Документ, утвержденный на пленарном заседании ПАСЕ 24 января 2001 года, был тогда представлен членом постоянного комитета ПАСЕ по охране окружающей среды, затем министром экологии и природных ресурсов Украины Сергеем Курыкиным.
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"Усилия авиации НАТО по уничтожению промышленных объектов и инфраструктуры привели к загрязнению опасными веществами воздуха, воды и почвы. Эти субстанции будут оказывать постоянное влияние на здоровье и качество жизни граждан этих стран. Конкретно, употребление боеприпасов с обедненным ураном, вероятно, повысит частоту появления рака и врожденных заболеваний среди населения и личного состава вооруженных сил в пострадавших районах", - говорится в документе, опубликованном на сайте ПАСЕ.
"Воздушное, речное и подземное распространение загрязнения повлияло на всю Юго-Восточную Европу, особенно на Албанию, Болгарию, Грецию, Венгрию, Румынию, (Северную) Македонию и Украину", - отмечается в докладе.
По данным авторов документа, 1,2 тысячи военных самолетов НАТО совершили 34 тысячи вылетов и нанесли 2,3 тысячи авиаударов по Союзной республике Югославия, состоявшей тогда из Сербии и Черногории. Общее число сброшенных снарядов и выпущенных ракет и других боеприпасов оценивается в количестве до 79 тысяч тонн.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
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