https://ria.ru/20230420/sdelka-1866740704.html

Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано

Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано - РИА Новости, 20.04.2023

Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано

Для выполнения российской части "зерновой сделки" до сих пор практически ничего не сделано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:57

2023-04-20T19:57

2023-04-20T20:08

сергей лавров

россия

гавана

оон

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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Для выполнения российской части "зерновой сделки" до сих пор практически ничего не сделано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что же касается второй, неотъемлемой части инициативы господина (генсека ООН) Гутерреша, а именно снятие любых препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, то здесь практически ничего не сделано", - заявил Лавров на брифинге в Гаване.

https://ria.ru/20230419/sdelka-1866229687.html

россия

гавана

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сергей лавров, россия, гавана, оон