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Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано - РИА Новости, 20.04.2023
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19:57 20.04.2023 (обновлено: 20:08 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/sdelka-1866740704.html
Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано
Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано - РИА Новости, 20.04.2023
Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано
Для выполнения российской части "зерновой сделки" до сих пор практически ничего не сделано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:57
2023-04-20T20:08
сергей лавров
россия
гавана
оон
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Для выполнения российской части "зерновой сделки" до сих пор практически ничего не сделано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что же касается второй, неотъемлемой части инициативы господина (генсека ООН) Гутерреша, а именно снятие любых препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, то здесь практически ничего не сделано", - заявил Лавров на брифинге в Гаване.
https://ria.ru/20230419/sdelka-1866229687.html
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сергей лавров, россия, гавана, оон
Сергей Лавров, Россия, Гавана, ООН
Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано

Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки практически ничего не сделано

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Для выполнения российской части "зерновой сделки" до сих пор практически ничего не сделано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что же касается второй, неотъемлемой части инициативы господина (генсека ООН) Гутерреша, а именно снятие любых препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, то здесь практически ничего не сделано", - заявил Лавров на брифинге в Гаване.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
МИД заявил о сложностях с инспекциями судов в рамках зерновой сделки
19 апреля, 07:40
 
Сергей ЛавровРоссияГаванаООН
 
 
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