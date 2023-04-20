https://ria.ru/20230420/sdelka-1866740704.html
Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано
Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано - РИА Новости, 20.04.2023
Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано
Для выполнения российской части "зерновой сделки" до сих пор практически ничего не сделано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:57
2023-04-20T19:57
2023-04-20T20:08
сергей лавров
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Для выполнения российской части "зерновой сделки" до сих пор практически ничего не сделано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что же касается второй, неотъемлемой части инициативы господина (генсека ООН) Гутерреша, а именно снятие любых препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, то здесь практически ничего не сделано", - заявил Лавров на брифинге в Гаване.
https://ria.ru/20230419/sdelka-1866229687.html
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сергей лавров, россия, гавана, оон
Сергей Лавров, Россия, Гавана, ООН
Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано
Лавров: для выполнения российской части зерновой сделки практически ничего не сделано